Quien haya estado por redes este fin de semana se habrá dado cuenta de lo mucho que se ha estado hablando sobre el lanzamiento del primer volumen de la última temporada de La Casa de Papel. El cierre definitivo de la historia está a la vuelta de la esquina y son multitud de usuarios los que han manifestado su reacción en plataformas como Twitter. Sin embargo, hay quienes han querido saciar la sed de más episodios con el documental que los propios creadores de la serie publicaron como colofón a esta tanda de capítulos. De Tokio a Berlín se ha colado entre las tendencias de Netflix gracias a la cantidad de secretos que desvela sobre las jornadas de grabación del equipo. Te contamos algunos de los más llamativos, así que si no te has visto los nuevos contenidos... atención porque vienen spoilers.

Álvaro Morte durante la grabación del parto de la inspectora Sierra (Nawja Nimri) Twitter

Secuencia más longeva de la temporada Una de las protagonistas de esta temporada no ha sido otra que Tokio. Úrsula Corberó volvió a prestar su voz para ser el hilo conductor de una historia que en esta temporada ha traído consigo multitud de escenas bélicas. Tal y como dicen sus creadores, introducir este género fue totalmente costoso a nivel humano, técnico y mental. De hecho, una de las secuencias que vemos en los primeros capítulos tardaron tres semanas en rodarla. Hablamos de la viral escena de Arturito con el lanzallamas después de que los rehenes se rebelaran contra los atracadores. “La reacción de felicidad de Palermo al ver a Arturito casi muriendo me representa#LCDP #LaCasaDePapel pic.twitter.com/UxN430tAUA“ — Everson Mayén (@everson_mayen) September 3, 2021 "A nivel creativo para nosotros es algo frustrante, porque dices "ostras, llevo dos semanas haciendo lo mismo"", indicaba Corberó al recordar la citada secuencia. Como puede observarse en el documental, el espacio donde tuvieron que desempeñar aquella acción era realmente estrecho para la cantidad de equipo que era necesario para filmarla a la perfección. Jaime Lorente confesó que llegó a "vomitar polvo negro" tras las jornadas en aquel set de rodaje, así que no es de extrañar que Carlos Díez, jefe de vestuario, confesara que tienen plan B en estos casos: "Hay personajes cuyo vestuario lo teníamos por ocho o por diez, porque le metían tiros, había sangre, suciedad, polvo, llamas...". Y aunque Arturo es uno de los personajes más odiados por los usuarios, lo cierto es que sigue resultando cómico ver a Enrique Arce, el actor que le da vida, interpretando un papel que cada vez da más muestra de lo desequilibrado que puede resultar cuando está bajo presión. "Fue muy divertido ver a Arturito decir "soy un puto dragón" y tirando fuego como un puto demente", indicaba Rodrigo de la Serna (Palermo en la ficción). “No es posible que odies tanto a dos personajes.

Herida real durante las escenas bélicas Uno de los hándicaps a la hora de preparar la ejecución de cada uno de los capítulos fue, sin duda, el alto porcentaje de escenas bélicas que contiene cada episodio. Muchos de ellos se basan en el contacto físico entre los actores, así que la preparación entre ellos debe ser fundamental de cara a desempeñar la secuencia en cuestión. Sin embargo, ¿alguien se imaginaba que entre los miembros del equipo habría un exboxeador de élite? Se trata de Hovik Keuchkerian (Bogotá en la serie): "El boxeo es manejar la presión, estar alerta y estar relajado. No hubiera sido el mismo actor sin él. En el año 97 quedé Campeón de España de amateur de boxeo, y en el 99 pasé a profesional. En diciembre de 2004 hice mi última pelea. Cuando hago una escena de acción, me sale todo el background", confesaba el actor. Y tanto es así que durante su aclamada batalla con Gandía, interpretado por José Manuel Poga, tuvieron un pequeño percance y tuvieron que darle tres puntos de sutura para que pudiera continuar con la grabación. José Manuel Poga (Gandía) muestra la herida que se hizo durante el rodaje Twitter

El parto más"punky" de la historia Una de las partes que más ha encandilado a los espectadores de La Casa de Papel fue, sin duda, el parto de la inspectora Sierra. Nawja Nimri confesó que le dedicó mucho tiempo a la construcción del personaje a través del maquillaje y la peluquería. Lo que muchos no sabían era que el propio creador de la ficción no tenía muy claro la química que iba a existir entre ella y Álvaro Morte: "A priori pensaba que no se iban a entender entre ellos", indicaba Álex Pina ante las cámaras. Pero para su sorpresa, la unión entre ambos fue tal que la escena en cuestión salió a pedir de boca. “el espectáculo de la vida#LCDP5 pic.twitter.com/KXoexrngvf“ — giulia (@giuliaisacting) September 4, 2021 "Puede no funcionar la química que da igual lo que te esfuerces, solo sirve la educación. Álvaro es muy correcto en todo siempre, yo no. Hacíamos un balance muy guay y en el sentido del humor nos encontramos. Es el parto más punky de la historia. Pero es que parir es parir, ¿eh? Me tiraba las jornadas de rodaje del parto gritando ocho horas", afirmaba Nimri. Morte, por su parte, corroboraba sus palabras al confirmar que no hubo "ni un solo día" en el que no se lo hayan pasado bien.

¿Cómo se preparan los actores? La sensación de que esta temporada es una de las más explosivas -en el sentido literal de la palabra- de todas es un sentimiento que abarca a gran número de los espectadores que se han puesto frente a ella. Pero lo que a veces no nos planteamos con la suficiente reflexión es la preparación física y mental que hay detrás de cada actor para dar vida a sus respectivos personajes. "Lo difícil era rellenar de emoción las secuencias donde apenas teníamos diálogo y decidir hacia dónde íbamos", indicaba Jaime Lorente (Denver). "De hecho, en La casa de papel te pasa que si quieres trabajar todas las cosas que le ocurren al personaje, la secuencia no te va a salir nunca. Si yo en ese momento estoy pensando, "antes de entrar al atraco le dije a mi padre que no volvía, mi hijo se va a quedar solo", entonces dices "no sé cómo trabajar esta mierda, tronco"", indicaba divertido. “La “intimidad” de las escenas de cama

Siempre me maravilla la capacidad de los actores y actrices para abstraerse de todo lo que tienen a su alrededor (equipo, cámaras, luces) y conseguir esa intimidad y sensibilidad que requieren algunas secuencias. #LaCasaDePapael5 #LCDP5 pic.twitter.com/kb3Dpq8kPX“ — Koldo Serra (@KoldoSerra) September 5, 2021 "Yo lo he vivido como un reto. La actividad física es algo que siempre me ha encantado", continuaba Esther Acebo (Estocolmo). "Para las partes donde aparezco drogada me pusieron una body cam y me la gocé muchísimo". Por su parte, Darko Peric (Helsinki) desveló que la mejor manera de prepararse su papel era escuchándose a sí mismo a través de grabaciones de voz. "Todo lo que preparo aquí en España es en castellano, que no es mi idioma", apuntaba el actor de origen serbio.