Es difícil elegir porque los 70 minutos del ¡Sálvese quien Putin!, el especial de Nochevieja de José Mota, han sido tan maravillosos y han tenido tantísimos golpes, que seleccionar los mejores momentos es muy complicado. Desde las imitaciones a políticos, atención a la de Yolanda Díaz, a la cuesta de enero con Calleja, pasando por el "Pollito Pío" de Feijoo y el "Despechá" de Rosalía versionado por la Vieja del Visillo. Estos son los vídeos más virales del primer día del año 2023...¿hay algo mejor que la risa para empezar?

El nuevo reto de Calleja no es ir al espacio...¡es la cuesta de enero!

José Mota ama la televisión y por eso homenajea a sus compañeros más célebres con las mejores imitaciones. Este año no se ha librado Calleja, el intrépido aventurero que acaba de anunciar que irá al espacio en uno de sus próximos programas. Parece una misión imposible, pero no va a ser más difícil que la que le ha planteado Mota en Nochevieja... ¿Será capaz de superar la cuesta de enero? Nosotros no, pero al menos nos reiremos con este vídeo: