Ha sido uno de los protagonistas del año. Leo Messi consiguió quitarse la espinita que tenía clavada desde hace tiempo: ganar la Copa del Mundo con Argentina, una hazaña que, aunque Pelé consiguió en tres ocasiones con su selección, no es nada fácil. El Mundial de Catar ha dejado muchas anécdotas, entre ellas, la frase del capitán de la albiceleste que quedará para la historia. "¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás? ¡Anda pa'allá!", le dijo Messi notablemente enfadado al jugador neerlandés Wout Weghorst tras su encuentro en cuartos de final, un partido muy tenso que se decidió en los penaltis.

En el especial de Nochevieja de José Mota tienen cabida todos los personajes que han sido protagonistas este último año, un resumen cargado de humor en el que no podía faltar Leo Messi. Vestido con una especie de túnica negra llamada bisht, levantó la Copa del Mudo y desató la locura entre los argentinos, que esperaban este momento como agua de mayo. José Mota imita al futbolista en ¡Sálvase quien Putin!, así se llama el especial de este año. ¡Mira el vídeo!

Vestido tal cual le vimos en la final de la Copa del Mundo, en este divertidísimo sketch se ve a Messi siendo entrevistado por un periodista. Emocionado, contestaba las preguntas. ¡José Mota clava al personaje! Su manera de hablar, sus pausas, su acento, sus gestos... Incluso ha recordado su gran frase. Sin embargo, esta vez, se la dedicó a otra persona, otro de los grandes protagonistas del año: Vladimir Putin. Messi se da cuenta de que alguien le está observando, ¡es el presidente de Rusia!

"¿Qué mirás, bobo?", le dice enfadado, además de toda clase de insultos. "¿Qué estás mirando, reputin del orto? Te doy así con la copa en el hueco de la frente... ¡Andá a hacer el amor y no la guerra, bobo!", le grita, mientras Vladimir le mira fijamente sin decir ni una sola palabra. Él también es protagonista del especial de Nochevieja de José Mota, el enemigo a batir.

Todos contra Vladimir Putin

Los grandes mandatarios internacionales unen sus fuerzas para derrotarle, pero ponerse de acuerdo no es tan fácil... A bordo del Europa, capitaneado por Pedro Sánchez y Emmanuelle Macron, viajan todo tipo de políticos y rostros conocidos del panorama nacional, entre ellos, Tamara Falcó, Miguel Bosé, Lorenzo Caprile... Putin les ha robado la energía en esta divertida y surrealista parodia del Titanic que, si todavía no la has visto, recuerda que puedes hacerlo a través de nuestra plataforma, RTVE Play.