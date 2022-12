Se nos ha puesto un nudo en la garganta al ver a Céline Dion compartir la triste noticia a sus más de cinco millones de seguidores: visiblemente emocionada, la cantante acaba de anunciar que padece el síndrome de la persona rígida. "Siempre he sido un libro abierto. No estaba preparada para contarlo, ahora sí", así comienza el vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram, pidiendo perdón a sus fans por haber tardado tanto en dar explicaciones. Tal y como la propia Céline Dion explica, se trata de una enfermedad rara que sufre una persona entre un millón. ¿Qué es el síndrome de la persona rígida y en qué le afecta?

La enfermedad que padece Céline Dion es un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso y que provoca espasmos musculares. "Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", reconoce.

Hacía años que no la veíamos sobre un escenario y parece que sus fans van a tener que seguir esperando. Céline Dion canceló su gira en 2020 por la pandemia y ahora lo vuelve a hacer, esta vez porque su enfermedad le impide actuar. "He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo, y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando... Me duele decirte que yo no estaré lista para reiniciar mi gira en Europa en febrero", confiesa consternada.

Céline Dion tenía previsto actuar en el Festival Páleo de Nyon, en Suiza, el próximo 17 de julio. Sin embargo, no podrá cumplir con su agenda, tal y como han hecho saber los organizadores a través de un comunicado oficial. Está siendo muy duro para Céline Dion, que reconoce que todo lo que sabe hacer y lo que más ama es cantar. Su diagnóstilo la ha destrozado, pero no pierde la fuerza. "Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos".

Céline Dion ha terminado mandándole un mensaje lleno de cariño a sus fans: "Os echo mucho de menos. Siempre doy el 100% cuando realizo mi espectáculo, pero mi condición ahora no me permite hacerlo. No tengo más remedio que concentrarme en mi salud en este momento".