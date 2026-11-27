Costa Rica ha denegado la entrada a la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, que tenía previsto recibir este viernes un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR). Las autoridades de inmigración costarricenses alegan que supone una "alerta internacional" por sus "vínculos con actos terroristas", una decisión que ya ha sido aplaudida por Israel, que ha criticado de manera reiterada a la abogada italiana.

Albanese, dijo este viernes a EFE que la prohibición de ingreso a Costa Rica por parte de las autoridades migratorias es un "insulto" a las Naciones Unidas, una decisión por supuestos "vínculos con actos terroristas" que tachó de "difamación pura", declaró Albanese a EFE vía telefónica desde el aeropuerto Juan Santamaría, en las afueras de San José, donde permanece desde el jueves sin poder entrar al país.

"Aquí es donde pasaré mi primera noche en Costa Rica", ha escrito Albanese en su cuenta de X, acompañada de una foto desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en San José, donde tenía previsto recoger el máximo galardón que otorga la UCR. "Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines", había dicho en una publicación anterior.

La jurista italiana afirmó que el Gobierno de Costa Rica le debe una disculpa a ella, pero principalmente al pueblo, ya que "yo me voy, pero la vergüenza va a quedarse aquí".

Israel felicita la decisión de su aliado

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, ha felicitado a Costa Rica por la decisión y ha cargado una vez más contra Albanese, ya que considera que debe "asumir las consecuencias" de sus actos. Danon acusa a la abogada, entre otras cuestiones, de "difundir una propaganda repugnante, legitimar a organizaciones terroristas, profanar la memoria" de los judíos que murieron en el Holocausto.

El Estado israelí tiene en Costa Rica a uno de sus aliados en Sudamérica, un territorio con el que lleva meses estrechando lazos, especialmente con los nuevos líderes de derecha y extrema derecha que han ascendido al poder. La presidenta costarricense, Laura Fernández, ha abogado por un acercamiento a Israel desde su llegada al poder el pasado mayo, un paso que va en sintonía con su buena relación con Estados Unidos, el principal aliado y apoyo fundamental de Benjamín Netanyahu.

La relatora de la ONU, firme defensora de la causa palestina, concluyó en un informe publicado en marzo de 2024 que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza. Para entonces, apenas había iniciado la masacre y, hasta ahora, Albanese no ha cesado en enumerar las atrocidades cometidas por las fuerzas israelíes en el enclave palestino y en denunciar la ocupación y la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados.

En una entrevista concedida recientemente a RTVE Noticias, Albanese subrayó que el alto el fuego que entró en vigor en Gaza hace más de un año "nunca ha existido", tal y como también han denunciado un centenar de organizaciones, y recordó que Israel ha matado desde entonces a 1.600 personas solo en el enclave. La abogada, elegida relatora independiente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, está vinculada a la organización, pero sus comentarios no representan a Naciones Unidas.

Un tribunal ordena trasladar a Albanese a un hotel

La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó a la Dirección General de Migración que permita el traslado de Francesca Albanese, a un hotel para que descanse antes de su salida del país programada para el sábado.

La Sala Constitucional, que tiene en curso un recurso de habeas corpus en favor de Albanese, explicó en un comunicado que se trata de una "medida cautelar urgentísima" para que la relatora, a quien Costa Rica negó el ingreso al país, "pernocte el tiempo que sea necesario hasta su salida del país".

"Esto en el entendido de que ella ha manifestado ante la Dirección General de Migración y Extranjería, según consta en autos, que ha decidido libremente viajar mañana sábado 28 de noviembre de 2026 a México. Además, se deberá disponer que las condiciones del traslado y alojamiento sean compatibles con la protección judicial, garantizando la comunicación con su asistencia letrada y el acceso a la alimentación, agua y atención médica (si la requiere)", indicó la Sala Constitucional.

Antes de este pronunciamiento, la relatora de la ONU había publicado en su cuenta de X que debía pasar una segunda noche en el aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica, después de que le prohibieran la entrada en el país por supuestos "vínculos con actos terroristas".

"Segunda noche en el aeropuerto. Vigilada por el personal de seguridad a cada paso. Sillas incómodas. Ruido. Luz intensa. Contando las horas hasta mi vuelo de mañana", dijo Albanese en su mensaje en X.

Pese a la orden judicial, Albanese volvió a denunciar que no la dejan salir del aeropuerto. "Impactante. La Corte Constitucional de CR (Costa Rica) ordenó que me dejen salir para ir a un hotel y descansar y la policía de inmigración no me lo permite. ¿Estoy detenida? AYUDA", escribió Albanese en su cuenta de X.

Costa Rica alega "vínculos con actos terroristas"

El Consejo Universitario de la UCR alertó el jueves en un comunicado de que la Dirección General de Migración y Extranjería estaba impidiendo el ingreso en Costa Rica de Albanese, que volaba desde Francia, y lamentó "profundamente" la situación. Asimismo, expresó su "compromiso con la libertad de cátedra, el intercambio de ideas y la vocación humanista" de la institución educativa.

Más tarde, el director de Migración de Costa Rica, Homer Badilla, dijo en un vídeo enviado a medios de comunicación que las autoridades habían actuado de conformidad con la "Ley General de Migración" y subrayó que "esta señora [en referencia a Albanese] tiene una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", sin precisar a qué se refiere exactamente.

Para Badilla, Albanese representa un "perfil importante en contra de la seguridad nacional" de Costa Rica. Las Dirección de Migración costarricense ha informado que la relatora de la ONU había quedado "a las órdenes de la aerolínea para gestionar su salida del país" desde el aeropuerto.

Costa Rica, un aliado más de Israel en Sudamérica

Israel lleva tiempo liderando una campaña en busca de nuevas alianzas en América Latina y Costa Rica ha sido uno de sus objetivos. Hace un año, ambos países firmaron un acuerdo de libre comercio (TLC) para eliminar más del 90% de las barreras arancelarias con las que contaban y se comprometieron a "expandir la cooperación".

Además, la actual mandataria expresó su voluntad de trasladar la embajada de Costa Rica desde Tel Aviv a Jerusalén, una maniobra que seguiría los pasos de países como Colombia, con quien Netanyahu también ha estrechado lazos. Satisfacen así un anhelo histórico de Israel, que, sin embargo, dinamita la solución de dos Estados, ya que supone ignorar la aspiración del pueblo palestino de que Jerusalén Este (la parte de la ciudad ocupada por Israel en 1967) sea la capital de su futuro Estado.

El primero en tomar la decisión de mover su embajada fue Estados Unidos en 2018, cuyos pasos siguieron Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi y Nauru.

Mientras tanto, el primer ministro israelí también trata de extender los llamados Acuerdos de Isaac, alcanzados por Israel y Argentina, a más países de la región. Para caminar en esta dirección, Netanyahu se reunió a finales de septiembre en Nueva York con los presidentes de Paraguay, Panamá y Bolivia. Paralelamente, la ciudad estadounidense acogía una Asamblea de Naciones Unidas en la que la mayoría de sus integrantes escenificó el rechazo y aislamiento internacional hacia el líder hebreo.

El pacto con Buenos Aires se firmó en abril, buscando emular los Acuerdos de Abraham, alcanzados con distintos países árabes y de mayoría islámica en 2020. Más tarde, en julio, el presidente Javier Milei, que se refiere a Netanyahu como un "gran amigo", celebró una conferencia con legisladores de 12 países de América Latina que resultó en una resolución que apoyaba los acuerdos con Israel y animaba al traslado de las embajadas a Jerusalén.

Asimismo, en el mencionado encuentro en Nueva York, Netanyahu instó a los dirigentes latinoamericanos a sumarse a la iniciativa estadounidense de retirarse de la "corrupta" Corte Penal Internacional (CPI), organismo que en noviembre de 2024 lanzó una orden de arresto contra el líder israelí por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Gaza.