Sondos al Kurd tuvo que esperar más de dos años para reencontrarse con su hija, nacida mediante una cesárea de urgencia después de que un ataque contra el edificio donde se refugiaba su familia, en Beit Lahia (norte de la Franja de Gaza), dejara a su madre gravemente herida y matara a Habiba, su otra niña, de tres años. Era el 22 de octubre de 2023 y Sondos estaba embarazada de ocho meses.

Los médicos del hospital Al Shifa lograron salvarlas, pero el asedio posterior las separó. La palestina salió en camilla, pero su recién nacida tuvo que quedarse en una de las incubadoras del hospital, desde donde sería evacuada a Egipto sin que su madre pudiera acompañarla. "Tenía miedo de que no me aceptara, pero cuando vino hacia mí, desde el primer momento sentí que volvía a tener en brazos a su hermana", contó Sondos a los investigadores de Amnistía Internacional (AI).

Su historia forma parte de Nulas condiciones para la existencia, la última investigación de la ONG sobre los daños repetidos y acumulativos a las mujeres y las niñas de la Franja de Gaza. La organización vincula esos daños al genocidio que ya denunció en 2024 y que continúa, sostiene, pese al alto el fuego de octubre de 2025.

Portada del informe de Amnistía Internacional : "Nulas condiciones para la existencia: Mujeres y niñas y las dimensiones de género del genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza"Amnistía Internacional

Las violaciones de derechos de las mujeres y las niñas "no son consecuencias imprevistas del genocidio. Forman parte integral de él", subraya la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

La investigación, para la que Amnistía ha trabajado a distancia con apoyo local, se sustenta en 228 entrevistas, historiales médicos, imágenes verificadas y análisis por satélite. Sus conclusiones fueron trasladadas tanto a las autoridades israelíes como a la representación política de Hamás el pasado 30 de septiembre sin que, al cierre del informe, hubiera recibido respuesta por parte de ninguna de las partes.

Israel ha rechazado en varias ocasiones las acusaciones de genocidio. En septiembre de 2025, una comisión independiente de investigación de la ONU concluyó que había cometido ese crimen tras analizar sus operaciones militares, el bloqueo de la ayuda y la destrucción de servicios esenciales en Gaza desde octubre de 2023. El Gobierno israelí sostuvo entonces que su objetivo era desmantelar Hamás y que dedicaba recursos a minimizar los daños a civiles y facilitar la ayuda humanitaria.

Sobrevivir al ataque y dar a luz bajo asedio

El informe revela datos abrumadores. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 1 de octubre de 2026 murieron 22.331 mujeres y niñas, el 30,1% de las 74.237 muertes identificadas en Gaza, según los registros del Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de Hamás y que Amnistía considera fiables. La organización relaciona esas pérdidas con los ataques contra viviendas y refugios y con el uso de armas explosivas en zonas pobladas.

Las pérdidas, relata el texto, también han transformado la estructura de las familias. Según una estimación de ONU Mujeres citada en el documento, a finales de 2025 casi uno de cada cuatro hogares de Gaza estaba encabezado por una mujer, aproximadamente el doble que antes de octubre de 2023.

Uno de los casos es el de Ola, que perdió a su hijo de 14 años y a otros familiares en un ataque. Aún convaleciente de una cesárea, la gazatí contó a las investigadoras cómo tuvo que caminar 14 kilómetros con sus hijos y sobrinos que habían quedado huérfanos. "Yo, que tanto necesitaba que me cuidaran, tenía que cuidar a los huérfanos y a mis propios hijos, y caminar con ellos".

Para quienes están embarazadas, llegar a un hospital no garantiza protección, dice el informe. En diciembre de 2023, Sara - nombre ficticio - se dirigía al hospital Al Awda (en Yabalia, norte de Gaza) para dar a luz cuando su suegra, que la acompañaba, murió por varios disparos. Amnistía atribuye su muerte a las fuerzas israelíes tras contrastar su relato con testimonios del personal sanitario y las circunstancias del asedio. "No sentí al bebé cuando nació. No sentí absolutamente nada. No dejaba de decirles que mi suegra estaba fuera y de preguntar si alguien podía ayudarla", recordó. Según su relato, una hora después dispararon contra la habitación donde descansaba con el recién nacido.

El texto también documenta cesáreas con anestesia insuficiente, evacuaciones que interrumpieron tratamientos y bebés privados de cuidados intensivos. En julio de 2026, UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señalaba que el 94% de los hospitales estaban destruidos o funcionaban parcialmente. Solo el 15% de las instalaciones sanitarias podía proporcionar atención obstétrica de urgencia.

Además, la falta de medicamentos, sangre, electricidad y equipos impiden responder a emergencias incluso en los centros que siguen abiertos. Amnistía identifica las restricciones israelíes a suministros y repuestos como el principal obstáculo para recuperar los servicios mas necesarios.

Y no solo a Israel, la ONG también señala a Hamás y a otros grupos armados palestinos "por usos indebidos de hospitales, retener rehenes sin fines médicos o practicar torturas". A pesar de ello, AI subraya que esos usos no eximen a Israel de respetar las obligaciones de distinción, proporcionalidad y precaución en los ataques, tal y como exige el derecho internacional humanitario.

Vista general de los restos del hospital de Al Shifa tras dos semanas de asedio israelíEUROPA PRESS

El hambre y el desplazamiento agravan la violencia

Más del 90% de la población de Gaza fue desplazada al menos una vez, indica el informe. Ranin, una artista de 24 años, describe su vida en una vivienda compartida con familiares: "No tenía intimidad; dormíamos todos unos junto a otros, no tienes una habitación propia, no tienes dónde cambiarte de ropa, tu único espacio era el colchón". Un nuevo desplazamiento la obligó después a dejar su trabajo de diseñadora para una empresa alemana.

Algunas entrevistadas incluso afirman haber reducido el agua que beben para evitar desplazarse a un aseo inseguro. Otras cuentan que han cedido su comida a sus hijos, incluso estando embarazadas o amamantando. En 2026, muchas han seguido describiendo precios inasumibles y dificultades para obtener comida nutritiva, leche de fórmula y agua segura.

Su búsqueda tampoco la exime de asumir otros riesgos. Amina, identificada con un pseudónimo, cuenta que ha recibido proposiciones de hombres que le ofrecen alimentos u otros bienes. Su marido desapareció durante una incursión israelí en Al Shifa y ella quedó al cuidado de cuatro hijos. "He dejado de ir a buscar ayuda para que no me exploten ni me acosen", explica. "Prefería llegar tarde y recoger lo que quedaba".

Una madre con un bebé en brazos en GazaAnadolu / Getty Images

Esta gazati también acudió a los centros militarizados de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, que operaron entre mayo y octubre de 2025. Allí, según su relato, presenció disparos contra personas que buscaban comida. "Pensé que arriesgar mi vida era mejor que ser explotada por hombres", señala.

Un empobrecimiento, subrayan las investigadoras de AI, que ha aumentado el riesgo de matrimonio infantil y la violencia doméstica. Karama, otro nombre cambiado, fue casada a los 14 años y relató abusos físicos y sexuales de su marido. Su madre vinculó la decisión al hambre y a la pérdida de la vivienda. Cuando Amnistía la entrevistó, había regresado con sus padres y recibía apoyo para divorciarse.

A esa violencia se añade la dificultad de encontrar protección: los dos refugios para víctimas de violencia doméstica fueron evacuados y uno quedó destruido. Gracias a las organizaciones locales de mujeres se pudo restablecer parte de la atención aún cuando sus propias trabajadoras sufrían desplazamientos y pérdidas.

Registros con desnudos y desapariciones: el trauma

"Me obligaron a quitármelo todo, incluida la abaya (túnica), incluida la ropa interior", relata Ohood, una de las 12 exdetenidas entrevistadas por Amnistía, sin ser acusadas ni juzgadas. Todas denuncian torturas y otros malos tratos, como golpes, incomunicación y amenazas de violación. La organización estima que al menos 85 mujeres y niñas de Gaza fueron recluidas en Israel o Cisjordania y posteriormente liberadas desde octubre de 2023. En algunos casos, considera que fueron detenidas por vínculos atribuidos a familiares varones para obtener información o ejercer presión.

A día de hoy, las desapariciones mantienen a las familias sin saber si sus seres queridos están vivos, detenidos o muertos, y sin poder hacer duelo. A esa incertidumbre se suma la destrucción de los servicios de salud mental, que dificulta atender el trauma de las supervivientes.

Pareja palestina sostiene la imagen de su hijo nonato tras haber perdido a otroGetty Images

4.000 embriones perdidos

Antes de octubre de 2023 había al menos nueve clínicas de fertilidad en Gaza. A mediados de 2026, según tres médicos consultados por Amnistía, solo una funcionaba parcialmente y ninguna ofrecía fecundación in vitro. Además, las restricciones de salida hacen extremadamente difícil buscar tratamiento fuera de la Franja.

En la clínica Al Basmase perdieron unos 4.000 embriones y alrededor de 1.000 muestras de esperma u óvulos, calcula su director. La joven Azza -nombre ficticio-, de 27 años, vendió el oro de su boda para financiar el tratamiento. Sus gemelos murieron poco después de nacer, en diciembre de 2023, en un hospital que entonces carecía de cuidados intensivos neonatales. Después consiguió hablar con una enfermera de la clínica: "Le pregunté si habían podido salvar los embriones; me dijo que todo estaba destruido. En ese momento sentí que lo había perdido todo".

Otras mujeres han abandonado sus planes de ser madres ante la imposibilidad de criar en condiciones seguras. Es el caso de Rima - nombre ficticio -, de 36 años. Quería que su hija tuviera una hermana, pero ha abandonado ese proyecto ante la imposibilidad de criar en condiciones seguras. "Ahora aquí solo hay destrucción, sufrimiento, tiendas de campaña y personas desplazadas", lamenta.

Incluso quien quiere evitar un embarazo no tiene garantizada esa decisión. Safaa, trabajadora de una organización de mujeres, cuenta: "Yo utilizaba anticonceptivos antes de la guerra, pero cuando dejaron de estar disponibles me quedé embarazada. Desde luego, no quería tener un hijo mientras vivía en estas condiciones", afirma.

Impedir nacimientos: la intención que exigen investigar

Un dato que atestigua cómo la ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha tenido un impacto directo sobre el número de nacimientos es su reducción en hasta un 41% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2022, según datos de Sanidad difundidos por UNFPA. El informe documenta también abortos espontáneos y muertes fetales, aunque las lagunas estadísticas impiden medir todo el daño.

Amnistía sostiene que las medidas documentadas han impedido nacimientos y pide investigar si Israel las impuso con esa intención específica, si bien desde la organización también reconocen que no pueden determinar de forma concluyente esa finalidad adicional, aunque argumenten que las consecuencias eran previsibles y que las políticas se mantuvieron pese a advertencias reiteradas.

La reserva, explican, se limita a esa modalidad concreta del delito, pero su conclusión sobre si continúa o no "el genocidio de Israel contra los palestinos de Gaza" es tajante: "Sigue en curso", ha asegurado Callamard desde Londres. Amnistía Internacional fundamenta esa conclusión en las lesiones graves a la integridad física o mental infligidas a los palestinos y en la imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física, incluso después de la tregua de octubre de 2025.

Si bien desde AI reconocen que el acuerdo de alto el fuego redujo la intensidad de los ataques y permitió mejoras en la entrada de ayuda, afirman que las muertes han continuado: 1.439 palestinos han perdido la vida por las fuerzas israelíes, entre ellos 274 mujeres y niñas; otras 1.473 mujeres y niñas han resultaron heridas. "Solo hay una recomendación fundamental: detener el genocidio", ha reclamado Callamard, quien pide levantar el bloqueo y facilitar la ayuda, la reconstrucción y los suministros para la salud reproductiva.

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¿Qué más piden desde Amnistía Internacional?

Callamard ha exigido, durante una apasionada intervención, prohibir el comercio de armas con Israel en ambos sentidos. "Los Estados y las empresas deben retirar sus inversiones y dejar de comprar a las compañías que suministran armas, equipos de vigilancia o inteligencia artificial a Israel", ha sostenido. También reclama vetar el comercio y las inversiones vinculados al genocidio, la ocupación ilegal y el apartheid que denuncia Amnistía. El informe también pide a la UE suspender el Acuerdo de Asociación con Israel.

En el ámbito judicial, ha instado a respaldar el caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, ejercer la jurisdicción penal extraterritorial y apoyar la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), incluida la ejecución de la orden de detención contra Benjamín Netanyahu. Ha instado, además, a proteger a ambas cortes frente a las presiones.

Por último, el informe exige a las autoridades de facto de Gaza prevenir la violencia de género y el matrimonio infantil, y reclama que las mujeres participen en la reconstrucción. Amal Siyyam, directora del Centro de Asuntos de la Mujer en Gaza, ha cerrado su intervención con una aspiración: "Nosotras, las mujeres de Gaza, las mujeres palestinas, amamos la vida siempre que encontramos un camino hacia ella. Aspiramos a vivir con dignidad y en paz".