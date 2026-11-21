Cuando Francesca Albanese (Ariano Irpino, Italia, 1977) presentó su informe Anatomía de un genocidio, en marzo de 2024, la ofensiva israelí en Gaza llevaba menos de seis meses. En aquel documento, la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados expuso los indicios que la llevaban a concluir que Israel había cometido actos de genocidio. Después siguió el rastro de las armas que llegaban a Israel desde países como Estados Unidos y Alemania.

La responsabilidad de esos gobiernos, y en particular la de los europeos, es uno de los debates que la traen ahora a España. La conferencia Europa por Palestina reúne los días 20 y 21 de noviembre en Madrid y Rivas-Vaciamadrid a parlamentarios y defensores de los derechos humanos.

Han pasado más de tres años desde el inicio de la ofensiva militar israelí, que ha dejado más de 74.700 palestinos muertos y ha dañado o destruido el 82% de las estructuras del enclave, de acuerdo con Naciones Unidas. Detrás de esas cifras hay familias que lo han perdido todo, barrios enteros reducidos a escombros y una población que sigue luchando por conseguir algo tan básico como alimentos, agua potable o un lugar seguro donde refugiarse.

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Ni siquiera el alto el fuego ha puesto fin a las muertes. El acuerdo, alcanzado entre Israel y Hamás bajo el impulso de Estados Unidos y con la mediación de Egipto, Qatar y Turquía, entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Desde entonces, más de 1.650 palestinos han muerto en ataques israelíes.

Este mismo miércoles, tanques israelíes cruzaron la línea de repliegue pactada y avanzaron hasta la carretera de Salah al Din, en el centro del enclave. El Ejército anunció el jueves el fin de la incursión, pero para entonces miles de personas se habían visto obligadas a abandonar, una vez más, los alrededores de los campos de refugiados de Bureij y Nuseirat.

Huir tampoco garantiza encontrar un lugar seguro. Para 1,4 millones de palestinos, una tienda de campaña o un refugio improvisado se han convertido en lo más parecido a un hogar. Con la llegada de las primeras lluvias de noviembre, miles de estos alojamientos han quedado inundados. Y mientras las familias intentan protegerse del agua y del frío, las restricciones israelíes a la entrada de materiales de construcción y maquinaria pesada siguen dificultando la retirada de escombros y la reconstrucción. Para muchos, regresar a casa continúa siendo una posibilidad lejana.

También en la Cisjordania ocupada se agrava la violencia. En plena cosecha de la aceituna, Naciones Unidas documentó en octubre 457 ataques de colonos israelíes que causaron víctimas palestinas o daños materiales. Es la cifra mensual más alta desde que la organización comenzó a registrar estos incidentes, hace veinte años.

PREGUNTA: Ha pasado más de un año desde que entró en vigor el alto el fuego. ¿Cómo describiría lo que ocurre hoy allí? ¿Cree que todavía podemos hablar de alto el fuego?

RESPUESTA: No, no podemos hablar de alto el fuego. Nunca hubo un alto el fuego en Gaza. Es una ficción destinada a tranquilizar la conciencia de algunos, especialmente en Occidente, y a dar a algunos políticos la oportunidad de frenar la solidaridad y contener la rabia de quienes salen a la calle a protestar contra el genocidio.

Han matado a 1.600 personas solo en Gaza desde el supuesto alto el fuego. Israel ha seguido pulverizando lo que ya había destruido en Gaza. Lo ha hecho al este de la línea amarilla y por toda la Palestina ocupada. Siguen matando a los palestinos, borrando su existencia y destruyendo sus hogares. Es una situación muy, muy grave. Me da pena y vergüenza ver cómo se posiciona la clase política europea ante esto. Gaza es el cementerio del derecho internacional gracias a este liderazgo inmoral que tenemos.

P.: La Corte Internacional de Justicia acaba de declarar que Myanmar ha cometido genocidio contra la minoría rohinyá. Es una sentencia histórica. ¿Cree que puede servir de precedente cuando ese mismo tribunal resuelva la demanda por genocidio contra Israel por su actuación en Gaza?

R. Sí, claro. Es una decisión histórica porque, por primera vez, se ha condenado a un Estado por genocidio. Es un precedente muy importante, sobre todo si se lee el fallo. El tribunal examina el conjunto de las pruebas de los crímenes. En uno de mis informes hablé de la totalidad de los crímenes contra la totalidad de los palestinos en todo el territorio ocupado, un territorio que Israel reclama como si le correspondiera por derecho divino.

Pero por importante que sea este precedente, los palestinos no pueden esperar a una sentencia condenatoria del tribunal para que los Estados actúen. Todos los Estados tienen la obligación de prevenir y detener el genocidio. Vamos muy por detrás. Hay responsabilidades claras que debemos asumir en esta parte del mundo. La justicia en Palestina empieza aquí, en nuestros países.

P.: Usted ha pagado un precio muy alto por hacer su trabajo. Lleva tiempo recibiendo amenazas y Estados Unidos le ha impuesto unas duras sanciones: le ha prohibido entrar en el país, ha bloqueado sus bienes y cuentas bancarias y le impide utilizar tarjetas de crédito y realizar numerosas operaciones financieras. Además, las empresas estadounidenses tienen prohibido prestarle servicios sin autorización. ¿Cómo está viviendo esta situación?

R.: Las sanciones, los insultos, los ataques y todas las medidas que han tomado Estados Unidos e Israel, con sus aliados que apoyan el apartheid en el mundo, nos han hecho daño a mí y a mi familia. Pero insisto en que esto no es nada comparado con lo que el pueblo palestino afronta todos los días.

Yo creo en la solidaridad entendida como un verbo, como una acción. Es una llamada a cambiar algunas de nuestras acciones cotidianas para ayudar al prójimo, sea quien sea. A los palestinos o a los israelíes que luchan por poner fin al apartheid entre el río y el mar, o a quienes luchan por la vivienda frente a un necrocapitalismo que nos empobrece.

P.: Para terminar, lleva tiempo pidiendo a la comunidad internacional que actúe para frenar las masacres en Gaza y poner fin a la ocupación. ¿Qué cree que pueden hacer los gobiernos para obligar a Israel a cumplir el derecho internacional?

R.: Es muy fácil. Solo hace falta que quienes tienen la responsabilidad de ejercer el liderazgo político actúen con integridad y sean íntegros en lo que representan.

En Europa, el Gobierno de España ha mostrado liderazgo. Lo digo por sus miembros y también por la integridad que han demostrado los pueblos de España ante el genocidio del pueblo palestino. España está a la vanguardia en Europa y, como europea, temo que perdamos esa fuente de fuerza y esperanza. Vengo de un país, Italia, donde gobierna una extrema derecha que está reprimiendo las libertades fundamentales.

Los palestinos ya nos han dicho lo que necesitan. El derecho internacional es muy claro. Hay que poner fin a la ocupación y a la presencia ilegal de Israel en el territorio ocupado, acabar con el apartheid y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Todos y todas tenemos la responsabilidad de responder al llamamiento al boicot, a la desinversión y a las sanciones.