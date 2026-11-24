En el verano de 2023, en Gaza descubrieron un cementerio romano. 125 tumbas que habían sobrevivido a dos mil años de historia. Tres meses después, lo arrasaban las bombas y los bulldozers israelíes. Y hoy, las únicas tumbas colectivas visibles sobre el terreno son las fosas comunes de los gazatíes.

Ese episodio forma parte de una devastación patrimonial que organismos internacionales llevan años midiendo sobre el terreno y por satélite. Según el último registro de verificación de daños de la UNESCO, desde octubre de 2023, cuando se inicia la ofensiva israelí sobre Gaza, se han constatado daños en 164 sitios culturales en el territorio palestino: 128 edificios de interés histórico y artístico, catorce lugares religiosos, nueve monumentos, ocho yacimientos arqueológicos (entre ellos el propio cementerio romano), tres depósitos de bienes culturales muebles y dos museos.

Para el historiador israelí Ilan Pappé, esa secuencia resume una tragedia que va más allá de la destrucción militar. En su último libro, Una breve historia de Gaza (Capitán Swing, 2026), el profesor emérito de la Universidad de Exeter y antiguo director del Centro Europeo de Estudios Palestinos sostiene que la ofensiva de Israel busca destruir no sólo el presente de Gaza, sino también cualquier huella material de su pasado.

"La destrucción física de Gaza incluye también su patrimonio: edificios antiguos, bibliotecas, archivos, universidades; muchos historiadores y personas que se ocupan del pasado han muerto», explica Pappé en una entrevista concedida a RTVE desde su residencia en Haifa. A su juicio, existe un proyecto más amplio, enraizado en el viejo eslogan sionista de colonizar lo que presentaban como "una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra". Cuando quedó claro que ese territorio estaba habitado, añade, comenzó un esfuerzo deliberado por vaciarlo tanto física como simbólicamente.

"¿Cuál es la ventaja militar de destruir por completo una biblioteca? ¿Qué justificación de seguridad existe para arrasar todas las universidades o matar a artistas, poetas y periodistas?", se pregunta el historiador. "La motivación aquí no es derrotar a Hamás, ni siquiera el castigo. La motivación es borrar, diezmar y eliminar".

De centro mediterráneo a "Franja"

Frente a la imagen actual de aislamiento y asedio, Pappé reivindica en su obra que el pueblo de Gaza y de Palestina tiene una historia profunda y abierta al mundo. De hecho, recuerda que el propio concepto de 'Franja' es una construcción reciente y deshumanizadora posterior a 1948. Durante más de cinco siglos, Gaza fue un extenso distrito conectado orgánicamente con el resto de Palestina, con Egipto, con Siria y con el Líbano.

Situada en un enclave geoestratégico clave de la antigua Vía Maris, Gaza fue durante gran parte de los cuatro siglos de dominio otomano (desde principios del siglo XVI hasta la Primera Guerra Mundial) una de las ciudades más importantes de Palestina y un activo centro cultural, religioso, agrícola y comercial con puerto propio abierto al comercio y a las ideas de Europa. "De allí surgieron figuras relevantes del pensamiento reformista en el mundo musulmán y del primer nacionalismo panárabe a finales del siglo XIX", señala Pappé.

En esa Gaza histórica, subraya el autor, existió además hasta finales de la década de 1920 una convivencia cotidiana entre musulmanes, cristianos y judíos, sin barrios segregados como en Jerusalén. "Nadie debe idealizar las relaciones bajo el Imperio otomano, hubo tensiones inevitables, pero la norma era la buena vecindad", apunta. Incluso ante la llegada del imperialismo europeo y del primer sionismo, recuerda, musulmanes y judíos locales llegaron a cooperar al percibir que ambas fuerzas inyectarían un factor tóxico en la convivencia.

"Arrancar el árbol con sus raíces"

Gaza conoció invasiones, destrucciones y saqueos a lo largo de los siglos —como los bombardeos británicos durante la Primera Guerra Mundial, entre 1917 y 1918—, pero Pappé sostiene que nada es comparable a lo ocurrido en los últimos años.

"La diferencia está, en primer lugar, en el poder destructivo del armamento moderno, pero hay algo aún más decisivo", advierte el historiador. "Si cortas un árbol, pero dejas sus raíces, el paisaje parece desolador, pero sabes que en la tierra queda lo necesario para que vuelva a crecer. Eso es lo que ocurrió en Gaza una y otra vez: tras los bombardeos británicos de 1917, apenas un año después los propios oficiales ingleses se sorprendían al ver de nuevo una ciudad próspera. Esta vez, Israel ha intentado arrancar el árbol con sus raíces".

Según explica, la devastación de las infraestructuras básicas ha dejado el suelo contaminado de materiales tóxicos que hacen la vida y la reconstrucción casi imposibles. "No basta con levantar un edificio nuevo donde antes había otro; habría que desintoxicar la tierra y rehacer toda la infraestructura desde cero, algo que nunca se exigió a las generaciones pasadas", afirma.

La memoria frente al olvido y el futuro

A la crítica sobre el presente se suma el debate sobre el futuro del territorio, marcado por planes como los planteados por Donald Trump para convertir Gaza en un complejo turístico tras desplazar masivamente a su población. Pappé contrapone esa visión inmobiliaria a las crónicas de los primeros ocupantes británicos en 1917, como Ronald Storrs, primer gobernador de Jerusalén, quienes esperaban encontrar un desierto y se sorprendieron ante un paisaje verde de viñedos y olivares que compararon con Flandes o el sur de Inglaterra.

"Durante siglos, la población de Gaza supo vivir en equilibrio ecológico con la naturaleza, combinando la vida rural y urbana", destaca. "La gente de Gaza no quiere un Singapur ni una Riviera diseñada por capitalistas extranjeros; quiere recuperar la vida normal que tenía antes de 1948 y que, en cierta medida, logró sostener hasta 2007". Tampoco espera un giro sustancial si cambia el Gobierno en Israel, ya que, a su entender, los principales líderes de la oposición —como Gadi Eisenkot y otros ex altos mandos militares integrados en su coalición— siguen concibiendo Gaza esencialmente como un objetivo militar y no como un espacio habitado por seres humanos.

Mezquitas e iglesias centenarias, universidades y archivos: poco ha quedado en pie tras la ofensiva israelí. Pero Pappé cree que la historia no se borra tan fácilmente. "Se puede destruir una biblioteca, un archivo o un edificio, pero no se puede destruir la memoria de las personas". A falta de piedras, sostiene el historiador, esa memoria sobrevive en los libros, las canciones y los poemas, y en la voluntad de los palestinos de resistir y volver a estar conectados con el mundo.