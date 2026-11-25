El exjefe del Ejército israelí Gadi Eisenkot, encargado de formar gobierno, ha alcanzado con el ultranacionalista Avigdor Lieberman el primer acuerdo de coalición desde las elecciones del 27 de octubre.

Yashar, la formación de centroderecha que lidera, anunció el martes por la noche que ambos dirigentes habían acordado firmar un pacto, sin dar a conocer su contenido ni el reparto de carteras. Minutos antes, Los Demócratas, uno de los partidos con los que Eisenkot aspira a gobernar, habían suspendido las negociaciones por el acercamiento de Eisenkot al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu.

El pacto reúne 28 escaños, los 21 de Yashar y los siete de Israel Beitenu, el partido de Lieberman. En la Knéset, el Parlamento de 120 diputados constituido el 10 de noviembre, el bloque de Eisenkot suma 48 con los 12 de Beyachad, la lista de Naftali Bennett y Yair Lapid, y los ocho de Los Demócratas de Yair Golan.

El bloque de Netanyahu obtuvo 53 escaños entre el Likud (27), sus socios de extrema derecha (13) y los dos partidos ultraortodoxos (13). Los 19 restantes corresponden a las dos listas de mayoría árabe, Raam, con ocho, y la Lista Conjunta, con once.

Para relevar a Netanyahu, Lieberman propone atraer precisamente a sus dos aliados ultraortodoxos, Judaísmo Unido de la Torá, con siete diputados, y Shas, con seis. Si ambos cambiaran de bando y Eisenkot conservara el respaldo de sus cuatro partidos, alcanzaría los 61 escaños de la mayoría absoluta. Pero Shas mantiene su apoyo a Netanyahu y los contactos se concentran en Judaísmo Unido de la Torá. Sus siete votos elevarían a 55 los apoyos de Eisenkot y dejarían de nuevo en primer plano la posición de los partidos árabes.

Ahmad Tibi, líder del partido Movimiento Árabe para el Cambio (Ta'al), deposita su voto junto a familiares en un centro de votación en la ciudad de Tayibe, de mayoría árabe, el 27 de octubre de 2026AFP

Los ocho votos de Raam que Lieberman evita mencionar

Este miércoles, Lieberman ha asegurado en la radio pública israelí Kan que las conversaciones con Judaísmo Unido de la Torá avanzan y que Eisenkot podría presentar un Gobierno con una "clara mayoría judía" de aquí a finales de la semana que viene.

El ultranacionalista ha dejado sin aclarar si aceptaría el respaldo del islamista Raam, cuyos ocho votos permitirían pasar de 55 a 63. El líder de la formación árabe, Mansur Abbas, sí se ha pronunciado. En una entrevista con Radio Nas, ha señalado que un Gobierno de cambio apoyado por su partido y por los ultraortodoxos es la fórmula que ve más viable.

Raam ya formó parte en 2021 de la coalición de Bennett y Lapid que apartó a Netanyahu del poder. En esta negociación, Abbas da prioridad a los programas y presupuestos para la población árabe de Israel por encima de las carteras ministeriales.

La Lista Conjunta, integrada por una mayoría de partidos seculares, se ha mostrado dispuesta a facilitar el relevo desde el Parlamento sin entrar en el Ejecutivo. La distinción importa en un escenario tan ajustado. Para superar la investidura en Israel basta con obtener más votos a favor que en contra, de modo que también una abstención puede decidir quién gobierna.

El reclutamiento que enfrentó a Lieberman con los ultraortodoxos

La dificultad de incorporar a Judaísmo Unido de la Torá al futuro Gobierno está en una de las principales promesas de campaña de Eisenkot, la de extender el servicio militar a los estudiantes ultraortodoxos. El exgeneral reiteró el lunes su compromiso con el reclutamiento universal, la defensa de la democracia, un cambio en la política de seguridad y la creación de una comisión estatal que investigue los fallos que permitieron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Los ultraortodoxos exigen garantías legales para que los alumnos de las yeshivas, las escuelas talmúdicas, puedan seguir estudiando sin incorporarse a filas. En 2024, el Tribunal Supremo israelí dictaminó que la exención general de la que se beneficiaban carecía de base legal.

Lieberman, que desde la semana pasada preside la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset, conoce el coste político de esa disputa. En 2019 se negó a entrar en un Gobierno de Netanyahu por el desacuerdo sobre el reclutamiento de los ultraortodoxos e Israel repitió las elecciones. El pasado sábado explicó hasta dónde ha cambiado su posición. Pactar con esas formaciones, reconoció, tendrá "un precio político e ideológico" que esta vez, parece, sí estaría dispuesto a pagar para sustituir a su eterno rival, Netanyahu.

Por el momento, el bloque opositor ya logró hacerse la semana pasada con la presidencia de la Knéset tras la elección de Matan Kahana (Yashar) por 66 votos frente a 52 gracias al respaldo de los partidos árabes. Este control de la agenda parlamentaria les ha permitido comenzar a tramitar la derogación de las principales leyes de la reforma judicial del Gobierno saliente.

El recién elegido presidente de la Knéset, Matan Kahana (d), junto al presidente saliente, Amir OhanaAP Photo/Ohad Zwigenberg

El diálogo con el Likud abre una brecha en la oposición

Mientras busca el apoyo de los ultraortodoxos, Eisenkot mantiene abierta la negociación con el Likud. Los equipos de ambos partidos tenían prevista para este miércoles una cuarta ronda de contactos sobre un posible Gobierno de unidad.

Netanyahu exige que incluya a los ultraortodoxos y rechaza que dependa de las formaciones árabes. Bennett defiende explorar esa vía siempre que sea Eisenkot quien encabece el Ejecutivo. Para Golan, en cambio, la prioridad es formar un Gobierno sin Netanyahu y con el respaldo de los partidos árabes.

Uno de los motivos de la ruptura de las conversaciones con Los Demócratas se remonta a la primera victoria parlamentaria del bloque opositor. El 17 de noviembre, los partidos árabes respaldaron la elección de Matan Kahana, diputado de Yashar, como presidente de la Knéset por 66 votos frente a 52.

Al día siguiente, la Cámara aprobó la creación de una comisión presidida por Gilad Kariv, diputado de Los Demócratas, para tramitar la derogación de dos medidas de la reforma judicial del Gobierno saliente. Una aumentó la influencia política en la selección de los jueces y la otra recortó las atribuciones de la fiscal general. Ahora, el partido de Golan reprocha a Eisenkot que busque un entendimiento con el Likud sobre esas mismas leyes mientras se estanca la negociación para formar un "Gobierno de cambio".

El mandato de 28 días que el presidente israelí, Isaac Herzog, otorgó a Eisenkot vence el 6 de diciembre, aunque puede prorrogarlo hasta dos semanas. Si Eisenkot fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, incluido Netanyahu, o comunicar a la Knéset que no ve una alternativa. En ese caso, o si fracasa un segundo candidato, se abrirá un último plazo de 21 días para que al menos 61 diputados propongan a uno de los suyos. El elegido dispondría de otros 14 días para formar gobierno. Agotada esa vía, Israel volvería a las urnas en 2027.

Eisenkot ya consiguió que formaciones con 67 diputados recomendaran a Herzog que le confiara el encargo. Lo que sigue pendiente, incluso después del pacto con Lieberman, es cuántos de esos diputados votarán a favor cuando presente su Gobierno ante la Knéset y cuántos estarán dispuestos, al menos, a abstenerse.