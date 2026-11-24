El ejército israelí ha matado este martes al jefe de la Inteligencia interior de Hamás, Naim Mohamed Abu Nahal, en un ataque aéreo en la ciudad de Gaza, cerca del corredor de Netzarim, en el norte del enclave palestino, que ha causado también la muerte de otras tres personas.

En un comunicado, el primer ministro de Israel en funciones, Benjamín Netanyahu, ha indicado que el fallecimiento de Abu Nahal se produce tras la captura de su predecesor, Muin al Arabid, en una operación de las fuerzas especiales israelíes llevada a cabo en la ciudad de Gaza hace tres meses.

Una de las misiones principales de la Inteligencia interna de Hamás es combatir a los palestinos sospechosos de colaborar con los servicios secretos de Israel y recopilar información sobre sus planes.

El Ministerio de Interior y Seguridad Nacional de Gaza, controlado por el grupo islamista, ha confirmado en sus redes sociales la muerte de Abu Nahal, de 50 años, en "una operación de asesinato" llevada a cabo por aviones israelíes en el oeste de la Franja. Previamente, al amanecer, dos agentes y un civil han perdido la vida en otro bombardeo israelí contra un puesto policial en la zona de Mauadi, en Jan Yunis.

Los ataques a Gaza se han intensificado

El alto el fuego respaldado por Estados Unidos en octubre de 2025 redujo en cierta medida la violencia en Gaza, pero no ha puesto fin a los ataques israelíes ni ha logrado el desarme de Hamás.

Israel, que ha acusado a Hamás de intentar reagruparse y rearmarse, ha intensificado sus ataques en la Franja en los últimos meses. La organización islamista ha negado esa acusaciones y ha hecho hincapié en que está comprometido con el acuerdo de alto el fuego, además de asegurar que Israel intenta boicotearlo.

Desde el inicio oficial del cese de las hostilidades, al menos 1.600 palestinos y cinco soldados israelíes han muerto, según el conteo de las partes palestina e israelí, respectivamente.

Las tropas de Israel controlan actualmente alrededor de dos tercios de Gaza, mientras que Hamás mantiene el dominio sobre una pequeña franja de territorio a lo largo de la costa gazatí.

La ofensiva de Israel ha provocado una crisis de hambruna, ha desplazado internamente a toda la población de Gaza y ha llevado a que académicos y una investigación de las Naciones Unidas planteen la posibilidad de que se esté cometiendo un genocidio.

Israel ha declarado que sus acciones responden a la legítima defensa, tras el ataque perpetrado en octubre de 2023 por milicianos liderados por Hamás, en el que murieron 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes.