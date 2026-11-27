Hay palestinos que nunca han conocido la tierra de sus abuelos. Nacieron en campos de refugiados y allí crecieron escuchando historias de pueblos que Israel borró del mapa a partir de 1948, cuando estalló la Nakba, "castástrofe" en árabe.

Entonces, las tropas sionistas de Irgún o Haganá, empujaron a más de 750.000 palestinos al exilio, asesinando a decenas de miles, para la construcción del Estado de Israel. Hoy, los hijos e hijas de la Nakba, son casi 6 millones, quienes han heredado el estatus de refugiado que concede la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) y aún no han podido regresar a sus tierras. Muchas de ellas, como Farah Hamad, luchan por mantener viva la memoria y seguir reivindicando el derecho al retorno.

Las personas refugiadas palestinas son la comunidad de refugiados más grande del mundo. También la que más tiempo lleva fuera de su tierra. Según la UNRWA está repartidas por varios países, incluyendo el propio Estado Palestino, ocupado por Israel. “Nosotros no nos movimos, fue Israel el que creó sobre nuestra tierra su Estado y, de la noche a la mañana, nos hizo a todos refugiados en nuestra propia tierra” defiende Farah, mientras aborda con naturalidad y casi de memoria, una explicación a una cuestión histórica que décadas de negociaciones y geopolítica aún no han podido resolver.

UNRWA. 2026UNRWA

De ellos, cerca de un millón viven en la Cisjordania ocupada y proceden de las ciudades y pueblos que hoy conforman el Estado de Israel. Ciudades originarias que se encuentran a apenas 30 kilómetros, pero que los checkpoints, el muro del apartheid y un férreo y violento sistema de control colonial impide a los palestinos regresar.

Muchos de ellos viven en campos de refugiados masificados, como el de Aida, en Belén. De esta ciudad procede Farah, que recibe a un equipo de Televisión Española en Jaén, la primera parada de un tour, organizado por BADIL, una oenegé conformada por refugiados/as palestinas que organiza giras de incidencia lideradas por jóvenes refugiados para sensibilizar a la población europea y tejer redes y alianzas con organizaciones, colectivos y universidades.

"Provengo de Dayr Rafat, una pequeña aldea muy cerca de Jerusalén que fue limpiada étnicamente por el movimiento sionista israelí en 1948". Así comienza Farah Hamad su entrevista en la plaza de San Juan del casco histórico de Jaén.

"Nos enfrentamos a barreras físicas, como los túneles que tenemos que atravesar cada día. También las invasiones militares en los campos de refugiados o la situación de opresión económica implementada por Israel. En definitiva, hay dos entidades que oprimen a los palestinos: la Autoridad Nacional Palestina y el régimen colonial israelí", recalca, destacando la situación de vulnerabilidad de los palestinos sin nadie que les provea protección de sus derechos.

"Como mujer palestina, enfrentamos la supresión de la comunidad, algo que es clave en la sociedad palestina" incide. Y continúa: "La gente piensa que, como mujeres árabes, jugamos un rol secundario pero la realidad es que trabajamos codo con codo con nuestros compañeros resistiendo el régimen colonial. Las mujeres palestinas están también en las prisiones israelíes. Más de 90 mujeres palestinas están en esa situación. Somos objetivo de represión diaria, de violaciones y agresiones sexuales por parte de Israel", sentencia.

La gente piensa que, como mujeres árabes, jugamos un rol secundario pero la realidad es que trabajamos codo con codo con nuestros compañeros hombres Farah Hamad

Fahi Thoqan comienza de la misa forma su entrevista. "Soy de Al-Sawalima, cerca de Jaffa", (antigua ciudad portuaria palestina que hoy forma parte de la municipalidad de Tel Aviv). Su origen y el de su familia, es su carta de presentación. "Yo nací en el campo de refugiados de Balata, en Nablus (al norte de la Cisjordania ocupada). Nací al lado del muro del apartheid", señala

"Hay muchos obstáculos que los jóvenes tienen que afrontar cada día. Yo estudio en la universidad, que está en Belén. Un recorrido de 2 horas se puede convertir en 6 por culpa de los checkpoints. A veces los soldados piden los carnés, te registran a ti y lo que llevas en la mochila, en el coche…, y comienza el interrogatorio: te preguntan por qué viajas, a dónde vas, de dónde vienes. Esperan que estés quieto y callado y solo respondas a sus preguntas…". Fahi detiene la explicación. Pide un segundo para pensar la respuesta. Revivir la rutina diaria de vejaciones le ha dejado sin habla. Y sin saliva para continuar.

Retoma después de un breve descanso: "A veces salimos por la noche para intentar divertirnos, pero siempre tenemos miedo de ir a la calle porque los soldados pueden venir y arrestarnos, no hay libertad de movimiento. Quizás quieres ir a algún restaurante, pero no. Te lo piensas 2 o 3 veces antes de ir por miedo a que te puedan parar y detenerte". Este joven refugiado, de 23 años es también miembro del Foro de la Juventud Palestina (PYF). Una plataforma liderada por jóvenes refugiados y desplazados internos de toda la Palestina histórica con el objetivo de mantener viva la memoria, la conexión entre la diáspora y la identidad palestina.

"Sentimos miedo. Ellos no necesitan ninguna razón para detenerte. Solo porque somos palestinos. Mis padres siempre me llaman cuando se hace tarde. Tienen mucho miedo cada vez que salgo". Fahi se despide con una sonrisa. Satisfecho de haber contado su testimonio, el mismo que mucho más extenso va a explicar a un grupo de 30 jóvenes por la tarde en el Albergue Inturjoven de Jaén en una sesión organizada por la Plataforma Jaén con Palestina, que les ofrece alojamiento solidario y les cubre algunos gastos.

Palestinos del 48, ciudadanos de segunda en Israel

En el Estado de Israel viven más de dos millones de palestinos con ciudadanía israelí. Son los llamados "palestinos del 48", aunque para Israel son simplemente 'árabes' en un nuevo intento de borrar la identidad palestina, no solo de las calles y ciudades, también de sus propios conciudadanos.

Esraa Hogerat es una ellas. Su familia resistió los envites de la Nakba y se mantuvo en su tierra, hoy reconocida internacionalmente como parte del estado de Israel.

"Nosotros sufrimos mucha discriminación y racismo del régimen colonial israelí. Somos como el segundo o tercer nivel tras los judíos. Hay un supremacismo judío que hace que no nos vean como humanos. Hay más de 60 leyes que discriminan a los palestinos del 48. Ellos no nos reconocen como palestinos. Nos llaman minoría y nos denominan 'árabes de Israel', pero no 'palestinos', denuncia.

Esraa explica que desde jóvenes se forman en sistemas educativos distintos hasta que a la mayoría de edad tienen que ir a la universidad. Es allí cuando se encuentran con los judíos donde denuncia, sufren acoso, violencia y discriminación: "Tras el 6 de octubre, los estudiantes judíos van armados a las universidades y amenazan a los palestinos. No podemos protestar o vestir con algo que nos identifiquen como palestinos."

Palestinos refugiados en AndalucíaAlberto M. Soria

Además, pone de ejemplo el caso de Mahdi Tunsi, un estudiante de sociología y ciencia política de la universidad Hebrea que lleva varias semanas detenido sin cargos ni juicio por su activismo propalestino y recalca que incluso "hay más de 160 estudiantes palestinos han sido expulsados de las universidades solo por expresar sus sentimientos sobre los niños masacrados en Gaza."

Esta palestina del 48, apunta también a los profesores de las universidades israelíes "muchos han participado en secuestros y atentados terroristas contra palestinos en Cisjordania y siguen dando clase. Sentimos miedo cada día de nuestras vidas."

Profundiza y asiente ante las preguntas. No suele hablar ante las cámaras y el nerviosismo le amontona las ideas en la cabeza, pero saca la fuerza necesaria para poner palabras a lo que viven millones de personas en Israel: "Hay un régimen de apartheid. Desde el inicio de la colonización, nos tratan como ciudadanos de segunda. Nos discriminan en los presupuestos, en la vivienda, no podemos usar nuestro idioma libremente en el trabajo o la universidad. El apartheid es evidente cada uno de los días de nuestras vidas".

Los tres inician un breve tour de unas semanas por Andalucía. Se unirán a otros compañeros que lograron salir de Palestina, en Madrid, donde seguirán hablando, dicen, a los que quieran escucharles. Contando su testimonio ante una audiencia hambrienta de conocer cómo es la vida de la juventud palestina, bajo la ocupación.