La ONG Zaporeak decide "apagar el fuego de la cocina" que alimenta a los refugiados en la isla de Lesbos

Llegaron para ayudar durante seis meses y han estado casi once años. Así se puede resumir la labor de la ONG donostiarra Zaporeak en Grecia. El próximo 22 de noviembre repartirán sus últimas comidas a las personas refugiadas en la isla griega de Lesbos. En total han sido ocho millones de raciones. Es un momento agridulce, dice uno de los fundadores de la organización, Oraitz García. Pero asegura que "apagan el fuego de la cocina" después de una labor incansable y con la sensación del trabajo bien hecho.

Los motivos para tomar la decisión de terminar son varios. En primer lugar, el endurecimiento de las políticas migratorias en Europa. Se controla mucho más la llegada de refugiados, señala García, y a los pocos que llegan "los encierran en unos campos de refugiados que son cárceles". En algunos momentos les han prohibido repartir comida. Además, explica, la cantidad de personas refugiadas últimamente fluctuaba mucho: unos días 80, otros 800. Y mantener su infraestructura para tres mil comidas diarias, lo máximo que han llegado a dar, era inviable logística y económicamente.

A todo esto se suma el creciente control sobre las ONG independientes, como Zaporeak. Les han llegado a amenazar con denunciarles por tráfico de personas y con penas de cárcel. Y también ha pesado el cansancio de once años de trabajo.

Siete amigos

Zaporeak nació en 2012 de la mano del Grupo Gastronómico de Intxaurrondo, con el objetivo de desarrollar iniciativas que combinaran la solidaridad y la gastronomía. Antes de ir a Grecia impulsaron un proyecto en Etiopía. Oraitz García recuerda que cuando empezó la crisis de los refugiados sirios que llegaban a Grecia, en marzo de 2016, "montamos una cocina en la furgoneta y nos fuimos a Chios casi sin local". Pasaron por otros lugares de Grecia, hasta que se establecieron en Lesbos en enero de 2019.

Empezaron el proyecto siete personas, siete amigos con ganas de ayudar con lo que mejor sabían hacer: cocinar. Se fue sumando gente, han llegado a estar catorce personas en el equipo gestor. Al principio daban 200 comidas al día, una cifra que se llegó a multiplicar por quince en su momento de mayor actividad.

Un proyecto de país

"Empezamos siendo un proyecto de barrio, y al final se ha convertido en un proyecto de país", dice García con orgullo. Su trabajo solidario ha sido posible gracias a las aportaciones económicas de las instituciones, empresas y particulares. Y sobre todo por los voluntarios. Por las cocinas de Lesbos han pasado dos mil personas "que han dedicado tres semanas de sus vidas a cocinar". Por eso creen desde la ONG que "hablar de Zaporeak a la gente le enorgullece como país también".

La decisión de cerrar, de apagar el fuego de la cocina como dice García, llega tras meses de reflexión. Una decisión difícil, aseguran. A la hora de hacer balance destacan la satisfacción y también la pena porque la situación de las personas refugiadas no se ha llegado a resolver. Y sobre todo, "recibir esas sonrisas y esas palabras de agradecimiento, que a veces te rompe".