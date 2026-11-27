Ese musical para el que llevas semanas mirando entradas. El monólogo de ese cómico al que sigues desde hace tiempo. El viaje que tienes pendiente o esa escapada de fin de semana que llevas meses queriendo organizar. El Black Friday puede ser el momento de darles fecha y aprovechar una oferta para hacerlos realidad.

Tradicionalmente asociada a las compras de ropa, tecnología o calzado, la campaña ha ampliado su alcance y también se ha abierto paso en el terreno de las experiencias. Los descuentos permiten adelantar planes, organizar las próximas vacaciones o encontrar un regalo diferente, más allá de los productos materiales.

Y es que, a diferencia de los productos físicos, no todas estas compras se disfrutan de inmediato. Muchas se reservan para los próximos meses, se convierten en planes para compartir en pareja, con amigos o en familia, o se guardan para sorprender a alguien en Navidad. El atractivo está en aprovechar ahora los descuentos para disfrutar de algo más adelante.

El ocio también entra en la campaña

El teatro, los musicales, los monólogos y las actividades familiares se han incorporado a las opciones que los consumidores buscan durante el Black Friday. Eva Cuervas, product manager de Ocio Urbano de Atrápalo, sitúa estas propuestas entre las más demandadas, con una de ellas destacando especialmente por delante del resto, "la comedia es lo que más crece, en los primeros días de campaña, los monólogos venden un 18% más de entradas que el año pasado", apunta Cuervas a RTVE Noticias.

El interés por este tipo de planes forma parte de una transformación más amplia. "El Black Friday ya no es solo una campaña de tecnología y moda. Cada año vemos a más gente que aprovecha estas fechas para reservar sus próximas vacaciones, unas entradas para un musical o una cena especial", explica Luis Alonso, CEO de Atrápalo.

La evolución también se refleja en las cifras de esta compañía. La semana del Black Friday concentra cerca del 28% de su facturación de noviembre, mientras que una semana habitual representa en torno al 23 %. Además, el importe medio de las compras ha aumentado de forma progresiva, pasó de 94 euros en 2019 a 128 en 2024 y alcanzó los 140 euros en 2025.

No todas las experiencias implican el mismo desembolso. El gasto medio por compra ronda los 60 euros en entradas y actividades, alcanza los 620 euros en hoteles y supera los 1.500 euros en paquetes de vuelo y hotel o circuitos. En el caso de las entradas, además, las compras suelen hacerse en compañía con una media de casi tres localidades por cada pedido. Este dato refuerza la teoría de que el crecimiento de esta tendencia se debe, en gran parte, a disfrutar estos momentos con las personas que cada uno elija.

Viajes para más adelante

Los hoteles son otro de los productos que están despertando más interés durante la campaña. Los datos difundidos por Booking.com señalan que el 44% de los españoles organiza sus escapadas en función de descuentos específicos; mientras que la inteligencia artificial, la elección de fechas más económicas y la anticipación de las reservas ganan protagonismo entre las estrategias del consumidor. Los descuentos tanto en hoteles, como en vuelos, seguros y actividades van desde el 15% al 50% en las contrataciones de estos días.

La tendencia encaja con la evolución que observa el sector turístico. Para Marcos Franco, socio fundador de ObservaTUR, el Black Friday se ha consolidado como una oportunidad para anticipar ventas, aunque ha dejado atrás el modelo de una jornada concentrada en grandes descuentos. "Ya no es un día de chollos, es una campaña de varias semanas, que algunas empresas arrancan a primeros de noviembre, con descuentos más contenidos que hace unos años", explica. Para las marcas, añade, sirve sobre todo para asegurar ventas anticipadas de temporadas que todavía no han empezado. Franco introduce una precisión importante, ObservaTUR no mide específicamente el comportamiento de compra durante el Black Friday. Sus conclusiones proceden de estudios sobre cómo planifican sus vacaciones los viajeros españoles y de la información que les trasladan algunas agencias colaboradoras.

Esos datos permiten entender qué factores intervienen cuando se decide reservar un viaje, también en periodos de promociones. El precio es uno de ellos, pero no el único. En los estudios del observatorio, un 41% de los viajeros cita la calidad del alojamiento como factor de decisión, frente al 31% que menciona que el viaje sea barato. "Busca precio y también calidad, es decir, saber qué recibe por lo que paga", apunta el socio fundador del Observatorio Nacional de Turismo Emisor. La oferta puede servir de incentivo, pero el viajero también valora qué obtiene a cambio y si el plan responde a lo que busca.

Regalar experiencias

Una parte de las compras de ocio y viajes durante el Black Friday se adelanta para espectáculos y vacaciones en las Navidades o para los primeros meses del año siguiente, según los portales de ventas online.

Los bonos regalo también permiten seguir el recorrido de estas compras. 1 de cada 10 operaciones de entradas durante la campaña se pagó con ellos, frente a 6 de cada 100 en una semana habitual. Desde Atrápalo apuntan a que este comportamiento refleja que "cada vez más gente prefiere regalar un plan antes que un objeto. Algo que se recuerda, que se comparte y que muchas veces se disfruta junto a la persona a la que se regala". No significa que los regalos materiales hayan desaparecido, pero las experiencias han encontrado un espacio propio entre las opciones para sorprender.

En las agencias de viajes también detectan ese movimiento. Los cofres y bonos de experiencias se venden especialmente durante la última semana de noviembre y se destinan a los regalos navideños. "Es el producto en el que más se nota el adelanto de las compras navideñas", explican desde ObservaTUR.