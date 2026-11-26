El Black Friday es sinónimo de ofertas, regalos y compras navideñas adelantadas para muchos. Para otros tantos, significa trabajo: más tareas para las plantillas en tiendas, grandes superficies, almacenes y empresas de paquetería, y más empleo para quienes están en paro. La estimación de Randstad, multinacional de los recursos humanos, apunta a 124.300 contrataciones para esta campaña, un 5,3% más que el año pasado, la mayoría en transporte y logística. Sin embargo, su patronal, la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO Logística), espera un incremento inferior este año al de los anteriores.

"El efecto de la inflación ha tenido consecuencias en la renta disponible y, por lo tanto, se nota a la hora de hacer las compras", explica el presidente Francisco Aranda en una entrevista con RTVE Noticias, después de que el último índice de precios de consumo (IPC) arroje una tasa del 4,3% acumulada hasta octubre, sobre todo, por el encarecimiento de los combustibles a raíz de la guerra en Oriente Medio.

El segundo motivo que señala a UNO Logística tiene que ver con las tasas que la Unión Europea ha impuesto a lo largo del último año a los paquetes llegados de fuera del territorio comunitario, principalmente por el alto volumen de pequeños envíos (5.900 millones de bultos entraron hasta finales de 2025). Según Bruselas, un 91% procede de China por la popularidad de las plataformas Temu, Shein y AliExpress. Así, desde el 1 de noviembre, se paga un arancel de dos euros por cada categoría de artículo que entre desde terceros países, que se suma a los tres euros, de nuevo por cada categoría de artículo, en los pedidos de hasta 150 euros comprados a empresas extracomunitarias en vigor desde este verano.

De mozos de almacén a técnicos de marketing

Y en este contexto, los perfiles más requeridos en logística, además de los imprescindibles repartidores, son técnicos de marketing y atención al cliente, según Aranda, quien reconoce que los más difíciles de encontrar son los profesionales expertos en nuevas tecnologías (datos, inteligencia artificial, etc.). "No solamente necesitamos ingenieros, sino técnicos de formación profesional. Todavía hay pocos y hay que competir con otros sectores", añade.

El grupo de recursos humanos ManpowerGroup subraya que la campaña crea empleo en los sucesivos eslabones de la cadena. En la producción, se necesitan mozos de almacén, preparadores de pedidos, operarios y coordinadores de logística. En el pico comercial, la presión se desplaza a transportistas, repartidores, dependientes y reponedores. Finalmente, con las entregas, comienza la gestión de consultas, cambios, devoluciones e incidencias. Aunque algunos de esos puestos de trabajo se sostendrán hasta después de Navidad, la adaptación de cada una de estas fases tiene que ser muy ágil.

"En una campaña como esta no solo se trata de contratar rápido, se trata de capacitar y de formar rápido. Las compañías necesitan que las personas sean productivas en días, no en semanas. Y aquí reducir la curva de aprendizaje es capital", dice el director sectorial corporativo de Logística y Transporte de ManpowerGroup, Antonio Holgado.

Para saber más sobre el empleo creado en la campaña del Black Friday, importada desde Estados Unidos sin Acción de Gracias, podemos poner la lupa en los datos de afiliaciones del año pasado, comparando el número a último día de octubre y de noviembre, aunque no se pueda establecer una relación de causa directa. La mayoría de los contratos que se firmaron en comercio fueron temporales y a tiempo parcial, con un salto del 31% y 20.752 cotizaciones más. Al mismo tiempo, el sector sumó 11.211 indefinidos a tiempo completo. En el transporte y el almacenamiento, por su parte, crecieron los trabajos a jornada completa, fueran fijos (5.673) o temporales (3.275).

Más carga de trabajo para las plantillas

Pese a las contrataciones, la antesala de la Navidad con Black Friday y Cyber Monday supone para muchas plantillas un aumento de tareas y horas extra, según denuncian los sindicatos. "No podemos normalizar que cada campaña comercial signifique más presión, más carga de trabajo y cambios de horario, jornadas interminables con plantillas insuficientes", advierte la secretaria general de la Federación de Servicios de UGT en Castilla-La Mancha, Ana González Palacios, y añade: "Las empresas saben cuándo llega el Black Friday y conocen perfectamente que aumenta la actividad y, por tanto, la necesidad de contar con más personal. Lo que tienen que hacer es planificar y contratar, no cargar todo eso aumento de trabajo sobre las personas que ya están en plantilla".

Igualmente, CCOO habla de cómo afecta a la salud de los trabajadores las campañas especiales de rebajas, Navidad o Black Friday. En un informe de este año sobre las condiciones laborales en los grandes almacenes señala que 7 de cada 10 empleados encuestados lamentan tener que trabajar en domingos y festivos sin compensación y sienten cada vez "más sobrecarga, falta de descanso y desmotivación". El sindicato exige que trabajar en días no laborables sea voluntario y siempre "compensado adecuadamente".

Finalmente, el Black Friday es también una jornada de reivindicación en el sector de la perfumería. UGT y CCOO han convocado una huelga este viernes, así como el 23 de diciembre y el 4 de enero, para reclamar mejoras en salarios, descansos y horarios laborales, mientras negocian con la patronal el nuevo convenio colectivo. Apela a las plantillas tanto de las fábricas que producen e investigan los productos de perfumería, cosmética, peluquería e higiene como de las tiendas que los venden.