El comercio marítimo se estancará este año a causa de la incertidumbre global y las guerras que afectan a algunas de las principales rutas y puntos estratégicos de paso. Es una de las principales conclusiones del Informe sobre el Transporte Marítimo 2026, publicado este jueves por el organismo de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el que alerta de que estas perturbaciones pueden traducirse en un aumento del coste de la vida a nivel mundial.

"Las perturbaciones en las principales rutas marítimas y puntos estratégicos de paso han obligado a los buques a tomar rutas más largas, lo que prolonga los tiempos de tránsito, aumenta los costos del combustible, provoca congestión portuaria y agrava la incertidumbre", señala el análisis de la UNCTAD.

Según las previsiones del organismo, el crecimiento del comercio marítimo mundial será "nulo" en 2026 frente a un aumento del 1,9% en 2025 y del 3,9% el año anterior. Para 2027, estima una recuperación del 3,2%, aunque todo dependerá de cómo avancen los conflictos.

Y es que, según sus cálculos, si la crisis de los precios del combustible de este año se prolonga hasta 2027, el simple aumento de los costes de transporte marítimo podría provocar que los precios al consumo en los países menos desarrollados se dupliquen con respecto al incremento medio mundial.

Conflictos como la guerra de Irán o la de Ucrania afectan directamente a los corredores marítimos del estrecho de Ormuz, el Mar Rojo y el canal de Suez y el Mar Negro. Estas tensiones alimentan la volatilidad en los fletes -que se duplicaron entre enero y agosto de este año- y presionan las cadenas de suministro, especialmente en los países en desarrollo, por sus efectos sobre los costes de producción y a la disponibilidad de importaciones esenciales.

El tráfico en el Estrecho de Ormuz disminuyó un 95%

En el caso de la guerra en Oriente Medio, iniciada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado febrero, ha provocado una reducción "drástica" del tráfico a través del estrecho de Ormuz, por el que transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otras materias primas estratégicas.

Antes de las perturbaciones, alrededor de 120 buques cruzaban el estrecho cada día. A principios de marzo, el tráfico (medido en tonelaje bruto) había disminuido aproximadamente un 95%. "Más de 20.000 marinos quedaron inicialmente atrapados en el golfo Pérsico y miles de ellos permanecieron allí durante meses", apunta el organismo.

En cifras mensuales, los tránsitos por Ormuz oscilaban entre los 3.000 y 4.000 barcos desde inicios de 2024. Con el inicio del conflicto cayeron a cotas mínimas y ahora se encuentran alrededor de los 500 navíos.

Por su parte, la inestabilidad en el mar Rojo ha obligado a muchos buques a desviar su ruta por el cabo de Buena Esperanza (para después subir bordeando África hasta Europa), aunque los problemas que esto implica en tiempo y costes han hecho que algunos operadores de líneas regulares hayan regresado a este corredor. En este caso, los tránsitos se mantienen entre los 1.000 y 1.500 barcos.

La UNCTAD también ha advertido de que los envíos de cereales a través del mar Negro siguen expuestos a riesgos de seguridad, mientras que las restricciones y los cambios en los flujos de tráfico han afectado a las operaciones del canal de Panamá, que en los últimos meses ha bajado de la cota de los 1.000 tránsitos mensuales.

"En conjunto, estas perturbaciones afectan al comercio de petróleo y gas, fertilizantes e insumos industriales como los productos petroquímicos y el aluminio. Sus repercusiones van más allá del transporte marítimo y afectan a los costos de producción y a la disponibilidad de importaciones esenciales, especialmente en los países que dependen de las importaciones de alimentos y energía", sostiene el análisis.

Impacto en los consumidores de todo el mundo

Sin embargo, la población de todo el planeta podría sufrir las consecuencias de esta situación. Según los cálculos de la UNCTAD, un aumento sostenido del 70% al 80% en los costes del combustible marítimo, en comparación con los niveles anteriores a febrero, elevaría los precios al consumidor un 0,19% a nivel mundial, un 0,27% en los pequeños Estados insulares en desarrollo y un 0,35% en los países más pobres.

"Estas economías son especialmente vulnerables porque disponen de menos conexiones marítimas, menos alternativas para obtener productos importados y una capacidad más limitada para absorber costos adicionales", añade.

Este aumento de precios se traduciría en una disminución del 0,2% de los ingresos reales a nivel global, del 0,3% en los países menos avanzados y del 0,33% en las economías insulares.

Ante este contexto, el organismo ha reivindicado una renovación de la flota -el 42% de los buques tiene más de 20 años- y el uso de barcos más eficientes, con el fin de contribuir a reducir las emisiones y la exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. No obstante, al mismo tiempo ha reconocido que la situación actual puede retrasar estas inversiones.