Irán y EE.UU. han intercambiado nuevos ataques en las últimas horas pese a los intentos regionales de mediación para una desescalada.

El martes por la tarde, cazas de EE.UU. atacaron una lanzadera de misiles del Cuerpo de Guardianes de la Revolución en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. Según el vicegobernador de la provincia de Hormozgán, Ahmad Nafisi, el ataque no causó daños en zonas residenciales, comerciales ni en las infraestructuras, informa Efe.

La isla de Qeshm ha sido atacada por Estados Unidos en al menos cuatro ocasiones en las últimas semanas.

Irán ha respondido este miércoles con ataques contra objetivos estadounidenses en la región. Irán ha atacado con drones sistemas de defensa aérea y plataformas de lanzamiento en la base aérea Ali al Salem, en Kuwait. "Esta madrugada, drones de ataque unidireccional del Ejército de la República Islámica de Irán atacaron sistemas de defensa aérea Patriot y plataformas de lanzamiento de drones y misiles del Ejército terrorista estadounidense en la base Ali al Salem, en Kuwait", ha informado el Ejército iraní.

Baréin ha denunciado también un nuevo ataque, el tercero de esta semana. El martes, Irán atacó un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa. Baréin alberga la sede de la Quinta Flota de EE.UU.

El Ejército iraní ha advertido de que su respuesta a cualquier amenaza o agresión será "firme, contundente y sin limitaciones geográficas".

Desde principios de noviembre, los bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán y la respuesta iraní contra instalaciones estadounidenses en la región han escalado el conflicto tras dos meses de calma, sin llegar aún a una campaña abierta de bombardeos.

A esto se suma la situación en el estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo continúa alterado por la los bloqueos, los ataques mutuos y el choque de barcos con minas, que en algún caso han provocado incluso su hundimiento.

El martes, un buque perteneciente a la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) fue atacado en Ormuz, con el resultado de 11 tripulantes heridos y un desaparecido. Nadie se ha responsabilizado de este ataque hasta el momento.

Esfuerzos de mediación

Los esfuerzos diplomáticos para llegar a un alto el fuego continúan. El martes se encontraron diplomáticos de Catar e Irán para "acercar las perspectivas y acortar las diferencias entre las propuestas presentadas sobre el terreno", ha informado el portavoz catarí Majed al-Ansari.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchí, ha visitado Omán para hablar de la seguridad marítima de Ormuz.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero pasado, y desde entonces el conflicto se ha ampliado a los aliados estadounidenses en la región, a Líbano y a Yemen.