El Gobierno ha situado a la banca en el centro de su agenda en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29N. Por un lado, ha aprobado un nuevo real decreto-ley que refuerza la protección de hogares frente al sobreendeudamiento y que, entre otras medidas, pone límites al coste de los créditos al consumo.

A su vez, ha prorrogado el conocido como impuesto a la banca, que grava el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras para el ejercicio 2027, con una previsión de recaudación de 1.400 millones de euros que irán destinados a vivienda. En este caso, la medida fue adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado.

El objetivo, ha dicho la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es proteger a las familias, en especial a aquellas en situación de vulnerabilidad económica, y a su vez "preservar la confianza en el sistema financiero", para lo que se trasponen varias directivas europeas pendientes de incorporación.

Ambas medidas deberán pasar por el Congreso para su convalidación definitiva.

Límite del 22% TAE al coste de los créditos al consumo

El nuevo real decreto-ley que refuerza la protección de hogares frente al sobreendeudamiento, que nace a propuesta del Ministerio de Economía que lidera Carlos Cuerpo, fija un límite general al coste del crédito al consumo del 22% TAE, vigente hasta su desarrollo reglamentario. Para los créditos de alto coste se establecen además condiciones específicas: la devolución deberá poder realizarse en al menos tres cuotas mensuales, el interés no podrá superar el 6% mensual y la comisión máxima será de 15 euros.

A modo de ejemplo, un microcrédito promedio hoy es de 300 euros con una TAE del 3.417% y plazo de 30 días. Esto supone un coste de 103 euros. Con el nuevo régimen, si el cliente reembolsa anticipadamente a los 30 días, el coste máximo será de 33 euros. Si reembolsa en 3 cuotas mensuales, el coste máximo será de 51,70 euros, explica el Ejecutivo.

La norma limita también los mensajes publicitarios que presenten el crédito como sustituto del ahorro, refuerza las obligaciones de evaluar la solvencia para prevenir el sobreendeudamiento y obliga a los prestamistas de alto coste a facilitar información reforzada con 24 horas de antelación, para que exista un plazo de reflexión para el cliente. Además, incluye medidas para prevenir el blanqueo "con una mayor capacidad preventiva", ha dicho Saiz, como el fortalecimiento del Sepblac, que podrá suspender o no autorizar transacciones y cuentas cuando tenga sospechas.

El real decreto-ley también crea la figura del administrador de créditos, sujeta a autorización, supervisión y, en su caso, sanción por parte del Banco de España.

Hasta ahora, los deudores podían pasar de ser deudores de una entidad supervisada a otra sin supervisión por Banco de España, quedando fuera de su servicio de reclamaciones. Ahora, la venta de un crédito no alterará ni las condiciones del préstamo ni los derechos del deudor, que podrá hacer valer ante el nuevo titular las mismas excepciones y defensas que ante el prestamista original.

1.400 millones de recaudación para vivienda

En el caso del impuesto a la banca, la recaudación prevista de 1.400 millones de euros se destinará a políticas de vivienda, ha informado el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien ha criticado los beneficios históricos de las entidades financieras: "El año pasado alcanzaron unos beneficios de cerca de 35.000 millones de euros. En lo que llevamos de año, 2026, se aproximan ya casi los 30.000 millones de euros".

El impuesto grava los márgenes y comisiones de las entidades financieras con tipos progresivos de entre el 1% y el 7%, lo que ha permitido recaudar 1.351 millones de euros en este ejercicio y 5.723 millones desde que se puso en marcha, inicialmente para tres años -de 2024 a 2026-. Asimismo, si el PSOE gana las elecciones, Sánchez se ha comprometido a mantenerla durante toda la próxima legislatura.

Su recaudación se reparte entre las comunidades autónomas en función de su PIB, tal como pactó el Gobierno con Junts. Por ello, dado que el Gobierno quiere dedicar los recursos obtenidos con la prórroga (que se ingresarán en 2028) a políticas de vivienda, el Ministerio de Hacienda prevé distribuir la recaudación entre las regiones a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda para que sean estas las que los destinen a políticas de vivienda.

Las patronales bancarias AEB y CECA han reiterado su oposición a la renovación del impuesto porque, en su opinión, afecta a la concesión de crédito a familias y empresas y resta competitividad a las entidades españolas frente a las de otros países europeos.