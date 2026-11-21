Frente Amplio mira hacia las elecciones del próximo 29N como una "encrucijada histórica". La candidata de la coalición a la presidencia del Gobierno Ada Colau, asegura que su objetivo no solo es evitar un Gobierno de derecha y extrema derecha, sino seguir avanzando en medidas progresistas en un Ejecutivo de coalición al que le ha puesto una condición: que la primera medida que salga del Consejo de Ministros sea un decreto para bajar el precio de los alquileres.

La principal reivindicación de Frente Amplio es la vivienda. Aunque entre sus propuestas se incluyen una reforma fiscal en profundidad o avanzar hacia una jornada laboral máxima de 32 horas.

Estas son las principales medidas, entre las más de mil que incluye su programa electoral:

Vivienda: Acabar con la especulación y blindar el derecho a la vivienda

Plan Estatal de para conformar un parque público de vivienda en alquiler a precios accesibles y prohibir que las viviendas protegidas pasen al mercado libre.

en alquiler a precios accesibles y prohibir que las viviendas protegidas pasen al mercado libre. Aprobación de la Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados para recuperar el stock inmobiliario en manos de los grandes tenedores.

para recuperar el stock inmobiliario en manos de los grandes tenedores. Prohibición de la compra especulativa a personas jurídicas y bancos, que no podrán adquirir viviendas residenciales para cualquier fin que no sea la residencia habitual y permanente del comprador o su arrendamiento con un alquiler asequible.

a personas jurídicas y bancos, que no podrán adquirir viviendas residenciales para cualquier fin que no sea la residencia habitual y permanente del comprador o su arrendamiento con un alquiler asequible. Extinción progresiva y definitiva de todas las licencias de Viviendas de Uso Turístico y alquileres de temporada fraudulentos en edificios residenciales de zonas tensionadas.

Reconocimiento legal a los Sindicatos de Inquilinas para que puedan negociar convenios colectivos de arrendamiento, aprobar una Carta Estatal de Derechos de las personas inquilinas y regular el derecho a la huelga de alquileres en supuestos de abusos sistémicos o inhabitabilidad.

convenios colectivos de arrendamiento, aprobar una Carta Estatal de Derechos de las personas inquilinas y regular el derecho a la huelga de alquileres en supuestos de abusos sistémicos o inhabitabilidad. Limitar por ley el precio del alquiler residencial en zonas tensionadas con criterios objetivos y ofrecer una garantía pública a propietarios privados que ofrezcan un precio asequible.

en zonas tensionadas con criterios objetivos y ofrecer una garantía pública a propietarios privados que ofrezcan un precio asequible. El contrato de arrendamiento residencial pasará a tener carácter indefinido por defecto.

Erradicación total de los desahucios sin alternativa habitacional .

. Regular la dación en pago ante impagos hipotecarios y eliminar las claúsulas abusivas de todas las escrituras.

y eliminar las claúsulas abusivas de todas las escrituras. Hacer el IBI progresivo , penalizando las fincas de más valor catastral, las de grandes tenedores y las que estén vacías de forma injustificada.

, penalizando las fincas de más valor catastral, las de grandes tenedores y las que estén vacías de forma injustificada. Creación de un impuesto del 10% sobre el valor de pisos para particulares que tengan más de cuatro viviendas, cuando sus propiedades sumen los 800.000 euros. Las corporaciones deberán abonarlo desde el primer inmueble. Estarán exentas las viviendas de alquiler asequible y estable.

sobre el valor de pisos para particulares que tengan cuando sus propiedades sumen los 800.000 euros. Las corporaciones deberán abonarlo desde el primer inmueble. Estarán exentas las viviendas de alquiler asequible y estable. Reforma Constitucional de urgencia para blindar el derecho a la vivienda como derecho fundamental, con la máxima protección jurídica.

Derechos sociales y familia

Aprobar una Prestación Universal por Crianza de 200 euros por menor de 18 años a cargo, desvinculado de los ingresos de los progenitores.

de 200 euros por menor de 18 años a cargo, desvinculado de los ingresos de los progenitores. Prohibición legal del corte de suministros de luz, agua y gas en hogares vulnerables.

Concesión de oficio del Ingreso Mínimo Vital. Ningún hogar vivirá por debajo del 40% de la renta media .

. Incorporar la Ley de Familias el principio de libre designación de personas de referencia , que puedan disfrutar de permisos retribuidos por cuidados y acompañamiento.

, que puedan disfrutar de permisos retribuidos por cuidados y acompañamiento. Ampliación del permiso parental por cuidado de hijos y del permiso por nacimiento y adopción. Nuevo permiso para acompañar a familiares en cuidados paliativos.

Sanidad: Refuerzo de la atención primaria y blindaje del gasto sanitario

Ampliación de las coberturas sanitarias a salud bocodental, visual y auditiva .

. Revisión de los contratos de servicios privados, con planes de reversión e internalización paulatina.

con planes de reversión e internalización paulatina. Atención integral a la menopausia con control de precio de medicamentos para evitar desabastecimientos.

Educación: Un modelo público para la igualdad de oportunidades

Reducción de las ratios por aula en todas las etapas educativas. Gratuidad de los comedores escolares en los centros públicos de infantil y primaria.

educativas. Gratuidad de los comedores escolares en los centros públicos de infantil y primaria. Regulaciónde la inteligencia artificial y el uso de móviles en los centros escolares.

escolares. Plan estatal de inversión para la construcción, reforma y climatización de aulas, potenciando la escuela rural.

potenciando la escuela rural. Aumento del presupuesto de becas y reducción de la carga lectiva del profesorado.

Infancia, adolescencia y juventud

Aprobación del Plan Integral de Atención, Protección e Incluión de la Infancia Migrante , con un acuerdo marco vinculante para un reparto equitativo entre comundiades autónomas.

, con un acuerdo marco vinculante para un entre comundiades autónomas. Reconocer por ley el derecho al voto a partir de los 16 años.

Feminismo e Igualdad: blindaje del aborto y protección contra la violencia

Blindaje constitucional del derecho al aborto libre y universal en la sanidad pública.

libre y universal en la sanidad pública. Erradicar todas las formas de violencia machista y LGTBIfóbica . Ampliación de la definición de violencia vicaria y refuerzo del sistema VioGen y los juzgados especializados.

. Ampliación de la definición de y refuerzo del sistema y los juzgados especializados. Acceso prioritario a vivienda pública a víctimas y suspensión cautelar del régimen de visitas de progenitores investigados por violencia.

de progenitores investigados por violencia. Pacto de Estado por los cuidados y garantía plena de igualdad salarial y laboral y Plan de choque contra la precariedad en sectores feminizados.

y garantía plena de y laboral y en sectores feminizados. Despliegue efectivo de la Ley Trans, y asistencia sanitaria integral, accesible y respetuosa.

Cultura: diversidad cultural y ayudas a la creación

Derogar el reconocimiento y protección de la tauromaquia como patrimonio cultural. Supresión de las ayudas estatales .

como patrimonio cultural. Supresión de las ayudas estatales Desarrollo del Estatuto del Artista y consolidación de las ayudas a la creación.

Aprobación un Plan Nacional de Diversidad Cultural y Linguística y ley del plurilingüismo.

Reforma fiscal que grave a las grandes fortunas

Tipo mínimo del 20% en el Impuesto de Sociedades para grandes corporaciones.

Reforma Impuesto de Solidaridad para grandes fortunas para patrimonios de más de un millón de euros.

para patrimonios de más de un millón de euros. Creación de un impuesto estatal sobre grandes herencias y limitación de la cantidad a heredar en 10 millones de euros.

y de la cantidad a heredar en de euros. Bajada IRPF para rentas inferiores a 27.000 euros e incentivos fiscales para arrendadores que ofrezcan alquileres asequibles estables.

Rebaja IVA bienes y servicios básico de consumo, como veterinarios o peluquerías. IVA progresivo a la electricidad en función del consumo y cero en productos sin gluten.

Empleo y salarios dignos: hacia la jornada de 32 horas

Garantizar subida del SMI en el Estatuto de los Trabajadores y hacer que llegue a un mínimo del 60% del salario medio.

en el Estatuto de los Trabajadores y hacer que llegue a un mínimo del 60% del salario medio. Implantar el registro de jornada digital.

Implantación inmediata de jornada laboral de 37,5 horas en 2026 y reducción progresiva hasta las 32 horas semanales.

Pensiones blindadas por la Constitución

Blindaje constitucional de las pensiones y su revalorización automática con arreglo al IPC.

Devolver la edad de jubilación a los 65 años y reducirla a los 60 en oficios y profesiones de especial penosidad.

Transición ecológica justa y cambio climático

Acelerar la expansión de las renovables y eliminar la dependencia de combustibles fósiles.

Creacíón de un Fondo Generacional de la Energía. La mitad de sus beneficios se reinvertirán en vivienda pública, rehabilitación y pensiones.

La mitad de sus beneficios se reinvertirán en vivienda pública, rehabilitación y pensiones. Gestión integral del riesgo de inundaciones con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Estrategia estatal de prevención de grandes incendios forestales.

Transporte: Pacto de Estado por el ferrocarril

Pacto de Estado por el Tren. Plan de auditoría independiente de la red de alta velocidad, plan acelerado de seguridad e inversión y refuerzo de Cercanías.

Plan de auditoría independiente de la red de alta velocidad, plan acelerado de seguridad e inversión y refuerzo de Cercanías. Abono único estatal e integrado de transporte.

Protección del taxi y regulación de VTC.

Política industrial

Creación de un fondo público de inversión tecnológica.

Consolidación de los centros de datos como infraestructura estratégica nacional y regulación de sus requisitos energéticos .

nacional y regulación de sus . Empresas públicas fuertes, dotando de recursos a la SEPI para entrar como accionista en nuevas empresas y sectores estratégicos.

Agricultura, ganadería y pesca: sostenibilidad y ecología

Pacto de Estado para avanzar hacia un modelo agroalimentario sostenible .

. Plan de empleo forestal en zonas de incidencia de grandes incendios.

en zonas de incidencia de grandes incendios. Fomentar ganadería extensiva y el pastoreo. Transición hacia producción ganadera 100% ecológica y fomento de agricultura ecológica.

Lucha contra la despoblación y retos de insularidad

Garantizar que los servicios públicos básicos estén a menos de 30 minutos.

Programa de vivienda rural, con viviendas sostenibles en municipios despoblados.

Conexión a internet rápido para poder vivir y trabajar en el pueblo.

para poder vivir y trabajar en el pueblo. Diversificación de economía de Baleares y Canarias para reducir su dependencia del turismo.

Financiación y vertebración del territorio

Reforma del modelo de financiación autonómica , que recibirá un 2,3% del PIB adicional.

, que recibirá un 2,3% del PIB adicional. Condonación de la deuda autonómica condicionada a la pohibición del dumping fiscal o bajada de impuestos a rentas altas, y de ayuntamientos en riesgo financiero.

Migraciones

Instaurar un procedimiento estable, permanente y reglado de regularización administrativa .

. Derogación del rechazo en la frontera y prohibición de devoluciones ilegales encubiertas.

y prohibición de devoluciones ilegales encubiertas. Agilización del procedimiento de asilo y reagrupación familiar.

y reagrupación familiar. Ampliación del derecho al voto a migrantes residentes en elecciones municipales.

a migrantes residentes en elecciones municipales. Devolución de la nacionalidad española a los saharahuis nacidos antes de septiembre del 77 y sus descendientes en primer grado.

Seguridad, paz, solidaridad y Europa

Reducción del gasto militar y rechazo el compromiso de destinar el 5% del PIB.

y rechazo el compromiso de destinar el 5% del PIB. Aprobación de una ley de embargo integral, total y permanente de armas a Israel y una ley de no reconocimiento y ruptura de relaciones por crímenes de genocidio o apartheid.

integral, total y permanente de armas a y una ley de no reconocimiento y ruptura de relaciones por crímenes de genocidio o apartheid. Consolidación de la cooperación internacional para el desarrollo como política de estado, avanzando hacia una política exterior feminista e igualitaria .

. Superación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, eliminando las políticas de recortes y austeridad como herramienta de ajuste macroeconómico.

Transparencia y lucha contra la corrupción

Impedir la contratación pública con sociedades implicadas en tramas de corrupción juzgadas. Los condenados no podrán contratar con el sector público en veinte años.

juzgadas. Los condenados no podrán contratar con el sector público en veinte años. Creación de Oficina Independiente contra la corrupción.

Justicia y Memoria democrática

Impedir por ley el bloqueo del Poder Judicial , con un nuevo sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ.

, con un nuevo sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ. Ampliación de las plazas de jueces y fiscales para llegar a la media europea.

Cierre de fundaciones franquistas.

Aprobación de una Ley sobre Bebés Robados.

Otras noticias sobre las Elecciones Generales de 2026