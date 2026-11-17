El próximo 29 de noviembre, se celebran en España elecciones generales adelantadas para elegir a las nuevas Cortes (Congreso y Senado), unos comicios de los que saldrá el próximo Gobierno de España para la XVI legislatura de la democracia.

Para dar a conocer y organizar de manera sencilla y accesible las propuestas de los candidatos en estas elecciones generales, RTVE.es ha preparado un comparador de programas electorales que permite navegar por las medidas más destacadas de las formaciones que obtuvieron escaños en las últimas elecciones de julio de 2023 y que optan de nuevo en esta convocatoria electoral a representación en el Parlamento autonómico, así como otras candidaturas que podrían conseguir representación en el nuevo Congreso de los Diputados, según el consenso de las encuestas.

Este comparador, que RTVE ofrece desde hace años como herramienta de servicio público en las campañas electorales tanto nacionales como autonómicas, incorpora por primera vez para estas elecciones generales de 2026 un nuevo modo de consulta: el asistente IA Contexta RTVE, un chatbot a partir de la inteligencia artificial generativa, que RTVE Noticias ha estrenado recientemente para la consulta de la actualidad informativa y que ahora se aplica al contenido de los programas electorales.

¿Cómo funciona el comparador de programas electorales de Contexta RTVE?

El comparador de programas electorales permite al usuario acceder de manera directa al contenido que más le interese en los programas electorales de los principales partidos, desde el momento en que estén disponibles. Dichos partidos son PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, ERC, EH Bildu, Junts, PNV, Podemos, Compromís-Front Valencià, BNG, CCA, Adelante Andalucía, Ara Mès-Front Ampli y Unión del Pueblo Canario.

El chatbot permite al usuario abrir una conversación en la que preguntar directamente por los asuntos que más le interesen y que estén contenidos en los programas electorales que RTVE ha recopilado, desde vivienda, sanidad o educación hasta empleo, impuestos, agricultura, política exterior o políticas feministas, medioambientales o para jóvenes, entre otras muchas. El asistente responde en castellano y también en catalán, gallego, euskera o aranés si la pregunta está escrita en una de esas lenguas.

El asistente electoral de Contexta RTVE contestará a preguntas sobre un tema, sobre un programa electoral concreto o comparará las propuestas de dos o más partidos (hasta un límite de cuatro, para ofrecer respuestas más comprensibles). Para dar idea del tipo de preguntas que se le pueden formular, se ofrecen una serie de preguntas de ejemplo.

El chatbot elaborará sus respuestas buscando en el contenido de los programas electorales y presentará las propuestas del partido o partidos en forma de lista. Para cada una de dichas propuestas, ofrecerá el enlace a la página exacta del programa o programas electorales donde tal medida se recoge, de modo que los usuarios podrán comprobarlas por sí mismos. Las personas usuarias podrán seguir preguntando en torno a los temas que les interesen en la misma conversación o abrir otra nueva.

El comparador de programas electorales de RTVE es una herramienta objetiva para facilitar la consulta de las propuestas y medidas que los partidos incluyen en sus programas electorales y se basa exclusivamente en su contenido, pero no trata de sustituirlo.

Por ese motivo, todos los programas electorales completos se encuentran siempre disponibles en un menú desplegable, a través de un enlace directo al pdf o web original del programa, con el fin de facilitar a las personas usuarias la consulta íntegra de las propuestas de las diferentes candidaturas.

Lo que no hará este comparador de programas

La capacidad de respuesta del chatbot de Contexta RTVE se limita al contenido de los programas electorales disponibles en el asistente. En ningún caso, hará juicios de valor sobre dichos contenidos ni dará respuesta alguna que oriente el voto. No responderá sobre promesas electorales hechas por los candidatos en actos electorales si no están recogidas en sus programas electorales oficiales.

Para consultar otras informaciones relacionadas con el proceso electoral publicadas en RTVE Noticias, el chatbot recomendará usar el asistente de Contexta RTVE sobre las noticias de actualidad.

El chatbot electoral de RTVE está diseñado para ser neutral: no hace recomendaciones de voto, no elabora perfiles políticos de personas ni clasifica ideológicamente a los partidos. Tampoco contestará a preguntas inapropiadas o que no estén relacionadas con su propósito.

Privacidad en el uso de la herramienta

El comparador de programas electorales de RTVE es una herramienta de libre acceso. No es necesario registrarse para usarlo, ni almacena datos personales. La conversación solo se conserva en el navegador mientras se mantenga la pestaña abierta. De todos modos, recomendamos no incluir datos personales ni información sensible en las preguntas.

Contexta RTVE, desarrollado por el equipo de Innovación de RTVE junto al equipo de RTVE Noticias, es el primer chatbot de contenidos electorales publicado por la radiotelevisión pública. Es un proyecto piloto y RTVE revisará las conversaciones para mejorar la herramienta, comprobar que las respuestas son correctas y detectar errores.

Cada conversación se identifica con un código aleatorio que no está vinculado a la identidad de la persona usuaria ni a su dirección IP. Las revisan los equipos de Innovación y de RTVE Noticias, y terminan siendo borradas.

Consulta aquí el comparador de programas electorales para las elecciones generales del 29N.