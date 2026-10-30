Ucrania suspende las ofensivas contra refinerías rusas por las presiones de Trump, según Wall Street Journal

El Ejército ucraniano ha suspendido sus ataques contra refinerías de petróleo rusas tras recibir presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este jueves el Wall Street Journal, citando a personas al tanto de las operaciones.

A las unidades ucranianas encargadas de realizar ataques de largo alcance se les comunicó a mediados de octubre que la campaña contra las refinerías quedaba, en la práctica, en suspenso una vez concluidas las misiones que ya estaban en marcha, señala el diario estadounidense.

Se espera que esta pausa no oficial se prolongue hasta después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y posiblemente hasta bien entrado noviembre, añade el medio. Mientras tanto, Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética y civil de Ucrania.

La noticia de la pausa surge en medio de nuevos esfuerzos por reactivar las conversaciones de paz —respaldadas por Estados Unidos— para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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Las relaciones entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han sufrido un marcado deterioro en las últimas semanas. El mandatario estadounidense se ha mostrado cada vez más frustrado por los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa, en un contexto en el que los precios del diésel han alcanzado máximos históricos.

Ucrania se había negado a detener los ataques, argumentando que su campaña de drones de largo alcance constituye su única respuesta viable ante años de bombardeos rusos. Esta situación llevó a Trump a anunciar un acuerdo para comprar diésel a Moscú y a levantar las sanciones contra Rusia que él mismo había autorizado mediante una ley promulgada en septiembre.

Muere un trabajador en la central nuclear de Zaporiyia

Un empleado de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia ha muerto este jueves en un ataque con drones, según ha comunicado en X el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el que se encarga del control nuclear de las Naciones Unidas.

La víctima era, al parecer, soldador en el taller central de reparaciones de la planta, indica el OIEA. El organismo no ha ofrecido más detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre quién fue el responsable. El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha reiterado su llamamiento a la contención militar en las inmediaciones de la instalación.

Por otro lado, un nuevo ataque ruso con misiles balísticos sobre Kiev ha dejado al menos una persona muerta, según ha informado la Administración Militar ucraniana en su cuenta de Telegram.

Este ataque letal ruso ha sido dirigido contra el distrito de Dnipró, donde ha sido alcanzado un complejo residencial. La Fuerza Aérea también informa de otros ataques con misiles y drones llevados a cabo por Rusia durante la noche y la madrugada del viernes contra la capital y contra otras regiones de Ucrania.

En la ciudad de Kremenchuk, en la región de Poltava, Ucrania central, ha sido golpeada una infraestructura industrial. Y en la región de Dnipropetrovsk (centro-este) las autoridades han informado de la caída del suministro eléctrico que afecta a unos 350.000 abonados debido a ataques rusos al sistema energético. También ha sido golpeado el puerto de Odesa.

Finalizan las labores de desminado en Oleshki

Rusia y Ucrania han informado este jueves que han concluido las labores de desminado en los alrededores de Oleshki —una localidad del sur de Ucrania bajo control ruso— y que está todo listo para iniciar una operación destinada a hacer llegar ayuda y permitir la salida de los residentes.

Desde hace varias semanas se venían realizando gestiones para organizar una operación de asistencia en favor de los habitantes de esta localidad, que atraviesa una situación de carencias extremas y que fue tomada por las fuerzas rusas poco después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022.

Ambas partes han elogiado a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por su papel en la mediación de una tregua en esta localidad, donde, según ha relatado un residente que logró escapar, quienes permanecen allí temen morir de inanición.

Sin embargo, cualquier atisbo de alivio en un conflicto que ya se prolonga durante más de cuatro años y medio se desvaneció rápidamente tras una serie de ataques contra ciudades ucranianas; entre ellos, un bombardeo contra la principal estación de tren de Dnipro, en el sureste del país, que se ha saldado con 14 fallecidos.

El alto el fuego se limita al entorno de la localidad, situada frente a la ciudad de Jersón —bajo control ucraniano—, al otro lado del río Dniéper.

Telediario 1 Oleshky, la ciudad ucraniana asediada por las minas de los rusos Ver ahora

"Se han completado las labores de desminado de las rutas para la misión humanitaria en Oleshki", han señalado ambas partes en comunicados prácticamente idénticos, difundidos por Yana Lantratova, comisionada de derechos humanos de Rusia, y Dmytro Lubinets, su homólogo ucraniano.

El convoy humanitario se dirigirá al hospital del distrito, y los residentes que deseen marcharse podrán hacerlo dentro de un plazo determinado. Posteriormente, se procederá a la distribución de paquetes de ayuda, según indican los comunicados.

La operación busca hacer frente a la crisis en una localidad que ha permanecido aislada en plena zona de guerra desde 2022. No obstante, también forma parte de un juego diplomático en el que ambas partes pretenden demostrar al presidente estadounidense Donald Trump que respaldan sus esfuerzos de paz, aunque por motivos distintos.