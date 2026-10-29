Al menos 14 muertos en un ataque ruso contra una estación de tren en Dnipró

Al menos 14 personas han muerto y 10 han resultado heridas en un ataque ruso contra la estación de tren de la ciudad ucraniana de Dnipró, en el este del país según ha denunciado el jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Ganzha. De acuerdo con el canal oficial en Telegram de los Ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia, Rusia ha lanzado un ataque con un dron de propulsión a reacción contra la estación de tren de Dnipró.

El impacto ha alcanzado uno de los andenes, donde en ese momento se encontraba el tren nº 866, que cubría la ruta Dnipró-Zaporiyia. El alcalde de Dnipró, Boris Filátov, precisa que era un tren de pasajeros. Ukrzaliznytsia añade que, a pesar de que se había anunciado un nivel elevado de peligro, había personas en el andén. "Esta es una guerra genocida", ha escrito Filátov en Telegram.

En el lugar trabajan equipos de rescate, personal médico y fuerzas del orden, según los Ferrocarriles de Ucrania.

Un ataque "atroz" para Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, califica de "atroz" el ataque y pregunta, en una aparente alusión a EE.UU. y la Unión Europea (UE), "¿cuántos ataques terroristas ha perpetrado Rusia contra nuestra población desde que se levantaron las sanciones a determinados oligarcas rusos y al sector energético ruso, en lugar de avanzar hacia una desescalada?"

EE.UU. levantó recientemente las sanciones al diésel ruso, en tanto que la UEsacó en septiembre de la lista negra de rusos sancionados a los magnates Alisher Usmánov y Mijaíl Fridman.

"Precisamente por eso Ucrania ha afirmado siempre que se necesitan medidas justas y contundentes por parte de Estados Unidos y Europa en respuesta a la escalada rusa: las sanciones contra Moscú y su maquinaria bélica no deben relajarse mientras continúe esta guerra rusa", ha enfatizado Zelenski.

El mandatario recalca que "ha llegado el momento de adoptar nuevas medidas sancionadoras más severas por parte de la UE, Estados Unidos y el G7".