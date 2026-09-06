Los emisarios de la Casa Blanca llegan a Kiev para reunirse con Zelenski tras su encuentro con Putin en el Kremlin

Los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, han llegado este domingo a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras presentar la víspera en el Kremlin al presidente ruso, Vladímir Putin, una propuesta para poner fin a la guerra.

"Damos la bienvenida a Kiev a los representantes del presidente de Estados Unidos", ha señalado la Oficina de la Presidencia de Ucrania, que ha añadido: "Continuamos con una estrecha coordinación sobre los próximos pasos para poner fin a la guerra".

Witkoff y Kushner han sido recibidos en la estación ferroviaria de Kiev por el equipo negociador ucraniano al completo: el jefe de gabinete, Kirilo Budánov; el jefe del servicio de inteligencia exterior, Rustem Umérov; el líder del partido oficialista Servidor del Pueblo en el Parlamento ucraniano, David Arajamia, y el primer vicejefe de la Administración Presidencial, Serguí Kislitsia.

Posteriormente la comitiva estadounidense se ha dirigido a la plaza Sofía, donde ha sido recibida por Zelenski, quien ha dicho a la cadena de televisión TSN que "llevábamos mucho tiempo esperando a Steve y Jared".

Zelenski ha explicado que está previsto que haya una primera sesión entre el equipo estadounidense y el ucraniano y posteriormente otra con representantes de Alemania, Francia y el Reino Unido.

Witkoff ha dicho que había tenido "un excelente viaje" a Kiev, si bien Zelenski ha añadido que "los rusos no permitieron que los invitados llegaran en avión", pese a haber decretado un cese de los ataques sobre la capital hasta el lunes.

Hasta ahora los dos negociadores habían viajado en varias ocasiones a Moscú, pero no a la capital ucraniana, por lo que el propio Zelenski y su equipo se habían tenido que desplazar siempre a EE.UU. o a otros países.

La última reunión entre el equipo de Zelenski y los emisarios estadounidenses tuvo lugar a finales de marzo en Miami (Florida), si bien el propio presidente ucraniano también se ha reunido en julio en dos ocasiones con Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN y en el Despacho Oval.