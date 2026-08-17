El Ibex 35 se da un respiro y el petróleo responde con ligeras subidas al final del alto el fuego en Oriente Medio

Jornada típica de la segunda quincena de agosto en el mercado. Los inversores se toman una pausa tras varias semanas en las que los índices de renta variable europeos han superado sus máximos históricos una y otra vez. El petróleo, por su parte, cotiza estable tras las subidas de las últimas semanas. No reacciona en exceso a pesar de que este lunes ha expirado oficialmente la tregua de 60 días que se habían dado Estados Unidos e Irán para negociar un acuerdo definitivo de paz.

De momento, el alto el fuego que estaba vigente aunque no se estaba respectando en la práctica por ataques mutuos desde julio, ha concluido de forma definitiva ante la negativa de ambas potencias a ceder en sus exigencias.

En este contexto, Ibex cotiza prácticamente en los niveles de cierre del viernes, en el entorno de los 20.150 puntos. Es el selectivo que más cae, pero lo hace con poca fuerza. Pierde un 0,2%. Colonial lidera las corrección con una caída superior al 1,4%, le sigue Cellnex, que retrocede un 1,2%. En tercer lugar, Puig Brands, pierde cerca de un 0,9%.

En el otro lado de la tabla lidera las ganancias dentro del selectivo español ArcelorMittal, que suma un 1%, le sigue Endesa, con avances del 0,65%. En tercer lugar, Acerinox se anota una subida del 0,5%.

El resto de índices europeos cotizan el verde, pero con subidas de poca intensidad. De este modo, Milán lidera las ganancias, con un avance del 0,4%, Londres suma un 0,2%, el DAX de Fráncfort cotiza en niveles de apertura, al igual que el CAC 40 de París.