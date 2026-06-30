Uno de cada cinco morosos lleva una década en la lista de Hacienda

El listado de grandes morosos con Hacienda publicado este martes trae novedades como la vuelta a la lista de Patricia Conde y Bertín Osborne, pero también deudores que arrastran una deuda con el fisco desde hace una década. De los 5.853 morosos que aparecen en el último fichero, hay 1.067 que aparecen en los listados desde 2015, primer año con datos publicados. Eso supone que casi dos de cada 10 son habituales en la lista negra, según un análisis de DatosRTVE de los archivos publicados por la Agencia Tributaria.

Los deudores que repiten año tras año RTVE ha elaborado un panel en el que consultar hasta el más mínimo detalle del listado de morosos publicado por Hacienda. En él se puede descubrir si el deudor es una persona física o jurídica, cuántos años ha aparecido en la relación, e incluso su sector principal de actividad, en el caso de las empresas. Quienes han aparecido en todos los listados analizados deben en total a día de hoy más de 4.800 millones de euros. ¿Son estos casos perdidos? "En principio no, porque las actuaciones de recaudación pueden perpetuarse, sin estar sometidas a plazo", expone Javier Martín, catedrático de derecho financiero y tributario y socio director del bufete F&J Martín. Uno de esos casos con deudas perpetuas, pero que va reduciendo lo debido, es Reyal Urbis, una gran sociedad relacionada con la burbuja inmobiliaria de principios de siglo que lleva liderando la clasificación desde 2015. Según los últimos datos, ahora debe casi 265 millones de euros, pero son 13 menos que el año pasado, y hasta 100 menos que en 2015, cuando debía al Estado 368 millones. Entre los 10 principales deudores, además de empresas del sector de la construcción, destacan también las sociedades energéticas, que entraron en mora a raíz de los casos de fraude en el pago del IVA de los carburantes. Es el caso de Bio-Zenite, una operadora de hidrocarburos que entró en la lista el año pasado en quinto lugar con 153 millones de deuda y que a cierre de 2025 estaba en segundo puesto con cerca de 265 millones. O los de Metaway Combustibles, Vertix Petroleum, Marillion SLU o Biomar Oil. Así, estos seis mencionados son los grandes deudores que deben más de 100 millones de euros. Si se baja un poco más en la clasificación, se ve cómo hay otros 100 morosos que deben más de 20 millones de euros. La publicación del listado resulta útil, ya que ante la "posibilidad de aparecer" señalado se "activa el cumplimiento voluntario", según apunta el abogado Martín.

Entradas y salidas En el nuevo listado hay 735 nuevos grandes deudores, si se compara con el archivo de 2024. Debe tenerse en cuenta que quienes aparecen en el listado cumplen ciertos requisitos. Deben más de 600.000 euros al fisco al cierre de 2025, y se trata de deudas consideradas firmes, que no se encuentran aplazadas ni suspendidas. Estos nuevos deudores tienen una deuda global de 1.083 millones de euros. Destaca especialmente la entrada en el último archivo de Inversiones Las Teresitas. Se trata de la empresa debutante en el listado que mayor deuda detenta con el fisco, casi 65 millones de euros. Esta empresa de Santa Cruz de Tenerife se dedica a la promoción inmobiliaria Por otra parte, han abandonado la lista 879 deudores que aparecían en el fichero de 2024. Estos tenían una deuda de 1.729 millones. Ya no aparecen en el listado por haber cancelado la deuda, pero también puede ser porque han conseguido bajarla de 600.000 euros, o incluso porque haber obtenido un aplazamiento o suspensión o por falta de firmeza. Entre estos casos destaca el empresario Diego Torres (que en 2024 tenía una deuda de 0,94 millones), Spanair (7,16 millones), Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez (3,18 millones), o Viajes Iberia (7,97 millones). Como ha ocurrido otros años (y es uno de los efectos de la publicación de esta lista), algunos contribuyentes que figuraban como morosos han abonado parte o la totalidad de su deuda, pagos por los que la Agencia Tributaria asegura que ha ingresado unos 79,5 millones.