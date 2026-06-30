Mario Conde, Isabel Pantoja y Bertín Osborne repiten en la lista de morosos que lideran compañías de hidrocarburos

La Agencia Tributaria ya ha publicado la lista de grandes morosos a cierre del año 2025. La edición número 13 de este documento muestra que el número de grandes deudores con el fisco se situaba al final del año pasado en 5.853. Son 144 menos que en 2024 después de que hayan abandonado el listado 879 deudores y se hayan incorporado 735 nuevos.

Para aparecer en el listado, las deudas deben superar los 600.000 euros, no haber sido pagadas en el periodo voluntario, estar pendientes a 31 de diciembre de 2025 y no estar aplazadas o suspendidas por motivos legales. En el buscador de DatosRTVE se pueden encontrar todos los nombres de personas y empresas, así como información adicional.

De acuerdo a los datos facilitados por la Agencia Tributaria, la mayoría de los principales morosos con Hacienda eran personas jurídicas (4.742) y el resto, personas físicas (1.111).

Si nos fijamos en las personas físicas de la lista, uno de los grandes clásicos es el de Mario Conde. El ex banquero repite año tras año entre los grandes morosos, aunque en los últimos ejercicios ha conseguido ir reduciendo su deuda con la Agencia Tributaria. Adeuda 1,9 millones de euros a cierre de 2025. Sin embargo, en 2023 debía 6,4 millones y el año pasado eran 3,4 millones,

También repite año tras año Paz Vega, que tiene una deuda con Hacienda que supera los 1,8 millones de euros. Una cifra que se eleva respecto a los 1,7 millones de euros que debía en la lista del año pasado.

El nombre de Isabel Pantoja aparece por segundo año consecutivo. La tonadillera repite y aumenta su deuda, del millón de euros a casi 1,3 millones de euros. También vuelve a figurar el presentador y cantante Bertín Osborne, novedad del año pasado, que baja ligeramente la cantidad adeudada, a los 835.000 euros.

Del mundo del deporte destaca el nombre del exfutbolista del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona Arda Turán, con 1,27 millones.

La presentadora Patricia Conde, tras dos años fuera de la lista, vuelve a aparecer en la misma con una deuda de 714.000 euros; junto con el periodista Kiko Matamoros, que también regresa al listado de deudores con Hacienda tras tres años fuera, con 600.000 euros.

Todos estos nombres llamativos porque son conocidos quedan lejos del mayor deudor de la lista. Es el empresario inmobiliario Ramón Olivares Garrigós que debe 36,8 millones de euros, la misma cantidad que el año pasado. Le sigue muy de cerca Javier Sánchez Muñoz con más de 35 millones de deuda. El dominicano Addy Núñez Beltre, se sitúa en la tercera posición, aunque ya con una cantidad mucho menor de 23,6 millones de euros.

Destaca también el nombre del empresario Agapito García Sánchez. Durante muchos años ostentó el récord de ser la persona física que más dinero debía a la Hacienda española de forma individual, ya que llegó a adeudar casi 27 millones de euros. Sin embargo, ha ido disminuyendo o reestructurando sus cuentas con el fisco y en la lista publicada este martes aparece que debe casi 15 millones de euros.

Las empresas dedicadas a la distribución de carburantes irrumpen en la lista El sector de la distribución de carburantes ha irrumpido en la lista de morosos de la Agencia Tributaria, situando a seis empresas en el Top 10 de grandes deudores, cinco de las cuales ingresaron en junio de 2025. Este dato confirma un cambio histórico de patrón en el fraude fiscal de España. Las compañías energéticas ha desbancado de los primeros puestos a las constructoras e inmobiliarias, las cuales lideraron históricamente este listado tras el pinchazo de la burbuja de 2008. La aparición repentina y coordinada de estas firmas en el listado no es casualidad; responde a la desarticulación de macrocausas judiciales dedicadas al fraude del IVA en hidrocarburos. Salvo la histórica constructora Reyal Urbis, que lidera la lista desde hace años con una deuda a cierre de 2025 de 264 millones de euros, los puestos más altos de la lista negra pertenecen a estas comercializadoras energéticas. Entre ellas destacan Bio Zenite Energy que debe casi 233 millones, Metaway Combustibles (195,6 millones) y Vertix Petroleum (194,7 millones), seguidas de cerca por Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). Por debajo de los 100 millones de deuda y fuera del sector energético, se mantiene la empresa de Ingeniería Eurofinsa, con una deuda cercana a los 92 millones, igual que al cierre de 2024. Inversiones las Teresitas es quien tiene la deuda más alta entre los nuevos morosos. La compañía inmobiliaria se estrena en la lista debiendo a Hacienda cerca de 65 millones de euros. También entra por primera vez en el listado la empresa Liwe Española, la empresa murciana propietaria de la cadena de ropa Inside, que se encuentra en concurso de acreedores y figura con una deuda de tres millones y medio de euros.