Lista de grandes morosos de Hacienda
Lista de grandes morosos de Hacienda
La Agencia Tributaria ha publicado la lista de contribuyentes que deben más de 600.000 euros al cierre de 2025. Hacienda informa de que hay 5.853 deudores, que deben en total 15.432 millones de euros (15.364 si se eliminan las duplicidades, por aquellas deudas con deudores solidarios). Consulta la lista o usa el buscador elaborado por RTVE a partir del archivo del fisco para saber más sobre los grandes deudores en España y cómo ha evolucionado su deuda.
Sobre esta información
Los datos proceden del listado de grandes deudores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que se publica anualmente. En él figuran las personas físicas y jurídicas con deudas y sanciones tributarias pendientes superiores a 600.000 euros. El análisis abarca el periodo 2016–2025.
Obtención y tratamiento de los datos: la AEAT publica el listado en formato PDF. Para convertirlo en datos estructurados y manipulables se ha empleado reconocimiento óptico de caracteres (OCR) mediante inteligencia artificial (DeepSeek). La clasificación por sector de actividad (CNAE) no figura en el listado original de la AEAT; se ha obtenido mediante una búsqueda automatizada y asistida por inteligencia artificial del código CNAE correspondiente a cada empresa.
Cálculos: la deuda acumulada y la evolución anual se calculan sobre el conjunto completo de deudores registrados en cada año. Las personas y empresas que figuraron en años anteriores pero que no mantienen deuda en el último año disponible (2025) se incluyen en los cálculos históricos y en los máximos, pero no aparecen en el buscador ni en el listado de deudores actuales.
Notas y limitaciones: los importes recogidos son los publicados por la AEAT. El proceso de extracción mediante OCR y la clasificación automatizada por sector pueden contener errores puntuales.
El desarrollo de esta visualización se ha realizado con asistencia de inteligencia artificial.