La CNMC investiga a los seis principales bancos por posibles prácticas anticompetitivas
- El procedimiento sancionador afecta a Bankinter, Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell
- Se origina por las declaraciones de algunos directivos sobre su política de tipos de interés en hipotecas fijas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este martes el inicio de una investigación a Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell por posibles prácticas anticompetitivas que podrían dar lugar a sanciones.
El origen de este procedimiento sancionador está en las declaraciones públicas de "algunos de sus directivos" sobre la política comercial futura del banco en relación con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo, según informa el organismo supervisor en su nota de prensa.
Pistas sobre su "comportamiento futuro"
Dichos comentarios públicos "habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores", lo que sería contrario al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26).
El procedimiento abierto a las principales entidades del país, que además forman parte del Ibex 35, "no prejuzga el resultado final de la investigación", concluye el comunicado, por lo que habrá que esperar para ver si se producen o no sanciones.