La CNMC investiga a los seis principales bancos por posibles prácticas anticompetitivas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este martes el inicio de una investigación a Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell por posibles prácticas anticompetitivas que podrían dar lugar a sanciones.

El origen de este procedimiento sancionador está en las declaraciones públicas de "algunos de sus directivos" sobre la política comercial futura del banco en relación con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo, según informa el organismo supervisor en su nota de prensa.