La gran banca española gana 34.000 millones en 2025 y logra un nuevo récord

La banca española ha cerrado 2025 con cifras récord. Las seis grandes entidades —Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja— han logrado un beneficio neto conjunto de 34.000 millones de euros en 2025, con un incremento del 7% respecto a los 31.700 millones que obtuvieron en 2024.

Los resultados anuales que han publicado en las dos últimas semanas apuntan a unas ganancias apoyadas por la resiliencia de los ingresos, que se han mantenido estables gracias a la actividad comercial y a pesar del entorno de tipos bajos.

Los seis bancos presentes en el Ibex 35 también han avanzado en el pasado ejercicio en planes de contención de gastos, a través de la digitalización, lo que se ha traducido en una reducción generalizada de la ratio de eficiencia. Como consecuencia, se han afianzado en sus niveles de rentabilidad, no vistos desde hace años, y están acelerando la remuneración de sus accionistas.

Banco Santander incrementa su beneficio un 12% La entidad presidida por Ana Botín ha cerrado las cuentas de 2025 con un beneficio de 14.101 millones de euros, un 12% más que en 2024. De hecho, si se mira solamente el cuarto trimestre del año pasado, ha obtenido un beneficio récord de 3.764 millones, un 15% más que le mismo periodo de 2024, como indica en un comunicado [ver PDF]. A la luz de estas cifras, el banco encadena siete trimestres con resultados en máximos históricos y, además, ha alcanzado los 180 millones de clientes por primera vez. Parte del impulso en sus cuentas de 2025 se debe al aumento de los ingresos por comisiones, que han sumado un total de 13.661 millones de euros, un 5% más que en el ejercicio anterior. Esta partida, concretamente, ha hecho que los ingresos totales del banco alcanzaran los 62.390 millones de euros en 2025, que era el objetivo marcado.

BBVA gana 10.511 millones, un récord en su historia Por su parte, BBVA ha conseguido un beneficio de 10.511 millones de euros en 2025, "el mayor de su historia" y un 4,5% más que el anterior ejercicio. Como indica la entidad vasca, esto se debe al crecimiento de los ingresos recurrentes derivados de su actividad, con un alza del 14,1% en los intereses y comisiones con respecto al año anterior, y un aumento del 16,2% en el crédito en comparación con diciembre de 2024. Con todo, la entidad presidida por Carlos Torres ha logrado marcar récords a pesar del fracaso en la opa hostil que lanzó a Banco Sabadell. Cuando se conoció el resultado de la operación el pasado mes de octubre, Torres ya adelantó que iban a acelerar la retribución a sus accionistas y mantenían la previsión que actualmente siguen defendiendo: conseguir un beneficio acumulado de 48.000 millones en el periodo de 2025-2028. Cronología de la opa hostil del BBVA al Sabadell: de negociar en 2020 a lograr solo un 25% de aceptación S. SOLER | D. FRESNEDA

El beneficio neto de CaixaBank sube un 1,8% La entidad presidida por Tomás Muniesa también ha terminado el año con ganancias, aunque algo más moderadas que sus competidoras en el país. Ha conseguido un beneficio neto de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8% más que el ejercicio anterior, y su volumen de negocio creció un 6,9%, hasta alcanzar 1,1 billones de euros a final de año, con una evolución positiva del crédito y los recursos, como indica el propio banco. Además, los ingresos por servicios de gestión patrimonial, seguros y comisiones bancarias obtenidos por CaixaBank en 2025 han llegado hasta los 5.266 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4%.

Sabadell gana 1.775 millones el año que superó la opa El Banco Sabadell ha alcanzado un beneficio neto de 1.775 millones en 2025, un 2,8% menos. La entidad ha explicado que esta reducción se debe a que en el ejercicio 2024 se registraron 109 millones de euros netos de impactos extraordinarios. El año en el que la entidad superó la opa hostil lanzada por el BBVA será el último con César González-Bueno al frente: la compañía informó este jueves de que le sustituirá Marc Armengol como consejero delegado. Su etapa se cerrará con un plan de recompra de acciones por un importe de hasta 800 millones de euros, al que ya ha dado el visto bueno el Banco Central Europeo (BCE) y se activará el próximo lunes. El banco Sabadell releva a César González-Bueno como consejero delegado y nombra a Marc Armengol de TSB

Bankinter supera por primera vez la barrera de 1.000 millones en beneficios Por otro lado, las ganancias del Grupo Bankinter ha superado por primera vez en su historia la barrera de 1.000 millones de euros. Concretamente, recaudó un beneficio de 1.535 millones al cierre de 2025, un 12,9% más que en 2024. En términos netos —después de impuestos—, serían 1.090 millones y un crecimiento del 14,4%, como refleja la entidad en sus últimos resultados publicados. Según el banco con sede en Madrid, esto se debe a un impulso comercial cada vez más diversificado y el crecimiento de los créditos sobre clientes, que llegaron hasta los 84.100 millones al cierre de 2025, un 5% más que en 2024. También experimentaron un incremento en los depósitos y cuentas, fondos de inversión y fondos de pensiones, entre otros. Además, la entidad destaca la aportación de su negocio en países como Portugal e Irlanda.