El Banco Santander vuelve a batir récords de beneficios al ganar 4.101 millones de euros en 2025, un 12% más
- Alcanza por primera vez los 180 millones de clientes
- Encadena siete trimestres con resultados en máximos históricos
El Santander ha vuelto a batir un récord de beneficios, en su historia y de la banca española, al ganar 14.101 millones de euros netos en 2025, un 12 % más que el año anterior.
En el último ejercicio, el grupo ha sumado ocho millones de clientes, hasta alcanzar por primera vez los 180 millones, según ha informado en una nota de prensa, que apunta el buen cierre del año: 3.764 millones de euros de beneficio neto en el último trimestre, un incremento del 15% interanual. Encadena así siete trimestres con sus resultados en máximos históricos.
La difusión ha coincidido con el acuerdo para comprar el estadounidense Webster Bank por 12.000 millones de dólares, con lo que consolida su estrategia de expansión y mejora de la rentabilidad. Según sus previsiones, el crecimiento del beneficio puede estar entre el 14 y el 16% en euros constantes en 2027, con mejoras en su retorno y solvencia.
Finalmente, ha anunciado que el Consejo de Administración ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones.
Récord de ingresos por comisiones
El comunicado de la entidad recoge que los ingresos han alcanzado el objetivo de 62.390 millones "gracias al récord de ingresos por comisiones", que han aumentado un 5% interanual.
Mientras tanto, sus costes han bajado un 1%, lo que consideran que es muestra de la "transformación del banco hacia un modelo más sencillo, digital e integrado globalmente". De hecho, aseguran que su ratio de eficiencia ha mejorado el 41,2%.
Además, se indica que la ratio de capital que mide la solvencia bancaria (CET1) ha alcanzado el 13,5%, también en récord, mientras su retorno sobre el capital tangible (RoTE) post bonos AT1 ha aumentado hasta el 16,3%.