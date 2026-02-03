El Banco Santander vuelve a batir récords de beneficios al ganar 4.101 millones de euros en 2025, un 12% más

El Santander ha vuelto a batir un récord de beneficios, en su historia y de la banca española, al ganar 14.101 millones de euros netos en 2025, un 12 % más que el año anterior.

En el último ejercicio, el grupo ha sumado ocho millones de clientes, hasta alcanzar por primera vez los 180 millones, según ha informado en una nota de prensa, que apunta el buen cierre del año: 3.764 millones de euros de beneficio neto en el último trimestre, un incremento del 15% interanual. Encadena así siete trimestres con sus resultados en máximos históricos.

La difusión ha coincidido con el acuerdo para comprar el estadounidense Webster Bank por 12.000 millones de dólares, con lo que consolida su estrategia de expansión y mejora de la rentabilidad. Según sus previsiones, el crecimiento del beneficio puede estar entre el 14 y el 16% en euros constantes en 2027, con mejoras en su retorno y solvencia.

Finalmente, ha anunciado que el Consejo de Administración ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones.