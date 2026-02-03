Santander compra el Webster Bank estadounidense por 12.200 millones de dólares
- Aspira a convertirse en "una de las diez principales" entidades minoristas por activos en el país norteamericano
- El banco español anuncia unos resultados récord en 2025, con un beneficio de 4.101 millones de euros
El banco Santander ha acordado comprar el estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares, una operación con la que aspira a convertirse en "una de las diez principales" entidades minoristas por activos en el país norteamericano y mejorar su rentabilidad.
"Nos permite reforzar nuestra franquicia tanto en escala como en rentabilidad, lo que mejora nuestro mix de financiación y perfil económico, con una reducción del coste de financiación", ha señalado la presidenta, Ana Botín, en una nota de prensa, que subraya que sus negocios son "muy complementarios".
Esta adquisición se ha conocido el día en el que el Santander ha anunciado unos resultados récord en 2025, con un beneficio neto de 4.101 millones de euros, un 12% más que el año. Es el cuarto año consecutivo que se alcanza un nuevo máximo, con el que ha elevado un 17% el beneficio por acción.
En ese contexto, continúa su expansión. El banco global español considera que Webster puede aportar actividad comercial y una base de depósitos de "alta calidad" que se suma a su capacidad de financiar el consumo.
Según el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la unión le convierte en una de las cinco mayores entidades de depósitos del noreste de EE.UU., con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 18% en 2028,
Mejora la valoración de Webster
Los accionistas de Webster recibirán 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander por cada una de Webster (lo que equivale a 26,25 dólares), con lo que la contraprestación se eleva a 75 dólares por acción en total, según la entidad que preside Botín.
La transacción supone valorar Webster en 6,8 veces su beneficio estimado para 2028, dado que toma en consideración las sinergias de costes. El retorno sobre el capital invertido previsto para Santander es aproximadamente del 15%, al tiempo que se estima que mejore el beneficio por acción en torno al 7-8% en 2028.
El banco ha justificado esta compra asegurando que está "alineada" con su estrategia de "crecimiento orgánico" en sus principales mercados, al tiempo que mantiene una "estricta disciplina" en la gestión y distribución de su capital.
Aunque todavía se desconocen los recortes de empleo que pueden suponer esas "sinergias de costes", la nota de prensa de Santander aclara que Christiana Riley continuará como máxima responsable en Estados Unidos y consejera delegada (CEO) de Santander Holdings USA (SHUSA), mientras el actual CEO de Webster, John Ciulla, mantendrá ese cargo en el Santander Bank NA (SBNA), entidad en la que se integrarán todos los negocios de Webster. Luis Massiani, director general y de operaciones de Webster mantendrá esa posición y será responsable de liderar el proceso de integración.