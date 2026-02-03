Santander compra el Webster Bank estadounidense por 12.200 millones de dólares

El banco Santander ha acordado comprar el estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares, una operación con la que aspira a convertirse en "una de las diez principales" entidades minoristas por activos en el país norteamericano y mejorar su rentabilidad.

"Nos permite reforzar nuestra franquicia tanto en escala como en rentabilidad, lo que mejora nuestro mix de financiación y perfil económico, con una reducción del coste de financiación", ha señalado la presidenta, Ana Botín, en una nota de prensa, que subraya que sus negocios son "muy complementarios".

Esta adquisición se ha conocido el día en el que el Santander ha anunciado unos resultados récord en 2025, con un beneficio neto de 4.101 millones de euros, un 12% más que el año. Es el cuarto año consecutivo que se alcanza un nuevo máximo, con el que ha elevado un 17% el beneficio por acción.

En ese contexto, continúa su expansión. El banco global español considera que Webster puede aportar actividad comercial y una base de depósitos de "alta calidad" que se suma a su capacidad de financiar el consumo.

Según el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la unión le convierte en una de las cinco mayores entidades de depósitos del noreste de EE.UU., con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 18% en 2028,