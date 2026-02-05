El banco Sabadell releva a César González-Bueno como consejero delegado y nombra a Marc Armengol de TSB

El Banco Sabadell releva a César González-Bueno como consejero delegado y nombrará en su lugar a Marc Armengol, que ocupaba hasta ahora ese mismo cargo en TSB. Así lo ha aprobado su Consejo de Administración y se lo ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un día antes de la presentación de sus resultados de 2025.

En su comunicado, el Consejo ha valorado la "profunda transformación del banco impulsada" por González-Bueno y el "fuerte crecimiento" de los resultados, reflejado también en su cotización en bolsa, al tiempo que ha agradecido que haya creado un equipo de dirección "joven y con talento".

El hasta ahora CEO, que ha renunciado también como consejero de las sociedad, fue el principal paladín del Sabadell en la opa lanzada por el BBVA. La operación acabó fracasando en octubre del año pasado con el rechazo de la mayor parte de los accionistas, tras año y medio de pulso. Entre tanto, su directiva sacó adelante la venta del banco TSB al Santander, lo que permitió repartir un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros entre los accionistas.

El valor de la acción, multiplicado "por más de 12 veces" en cinco años El presidente de la compañía, Josep Oliu, ha destacado los "varios récords históricos de resultados" logrados con González-Bueno, en cuyo mandato de cinco años se ha multiplicado "por más de 12 veces" el valor de la acción, "la mayor revalorización entre las empresas del IBEX en este periodo y la más alta también entre los bancos europeos". En cuanto a Armengol, la junta directiva ha destacado su "capacidad de liderazgo y gestión en el ámbito nacional e internacional", que considera probada en los casi 25 años con distintos puestos de responsabilidad en el grupo, y ha asegurado que su experiencia en el ámbito tecnológico será "muy relevante en un momento de disrupción como el actual". "Mis prioridades se centrarán en la entrega de los objetivos establecidos para 2026 y 2027, mientras preparamos al banco para la transformación que necesita para avanzar al próximo nivel. Para ello, Sabadell cuenta con un equipo excelente", ha declarado el nuevo consejero delegado en la nota de prensa difundida por la entidad. Finalmente, González-Bueno ha hablado de cierre de un "ciclo apasionante y exitoso" y ha asegurado que Armengol es "el mejor candidato" para seguir con el proyecto. ““ El relevo se hará efectivo después de la próxima junta general de accionistas, para poder llevar a cabo una "transición ordenada", una vez se hayan completado formalidades como la autorización de idoneidad del Banco Central Europeo (BCE).