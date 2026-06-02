El Gobierno transferirá en julio los primeros 800 millones del Plan de Vivienda a las comunidades

El Gobierno central abonará este mes de julio 800 millones del Plan de Vivienda a las comunidades autónomas. Es la primera transferencia prevista de la aportación que corresponde al Ejecutivo; el 60% de los 7.000 millones totales que este y las autonomías se han comprometido a presupuestar hasta 2030 para impulsar la construcción y facilitar el acceso a una vivienda, el principal problema de los españoles según el CIS.

Las regiones, tal y como establecen las condiciones previstas en el Plan, deberán destinar el dinero o bien a la construcción de nuevos pisos, que nunca perderán su catalogación de protegidos, a la rehabilitación de viviendas o a la financiación de ayudas que garanticen el acceso al alquiler de colectivos vulnerables.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, ha reafirmado el compromiso del Gobierno en la creación de un gran parque público de pisos y se ha felicitado por el acuerdo que su departamento y las comunidades autónomas cerraron hace dos semanas para establecer el reparto territorial de los 7.000 millones previstos en el Plan.

Todas las comunidades del PP, aunque criticaron la iniciativa por invasión de competencias, finalmente votaron a favor. "Las administraciones estamos para ofrecer soluciones y [el acuerdo] manda un mensaje de esperanza a la ciudadanía", ha destacado Rodríguez, que ha señalado además que los recursos para la construcción de vivienda "no van a parar".

"El esfuerzo inversor [del Gobierno] está dando resultados. En este 2026, en el primer trimestre, se ha registrado el mejor dato de licitación de vivienda pública desde 2008, con un incremento del 44%", ha señalado Rodríguez, que ha puesto el foco en el hecho de que todos los pisos que se levanten bajo el paraguas del Plan mantendrán siempre la calificación de protegidos. "Se acaba con esos modelos que, incluso con fondos públicos, contribuyeron a la especulación", ha destacado.

Los 7.000 millones previstos hasta 2030, el triple que los movilizados por el anterior Plan, serán aportados por el Estado, que corre con el 60%, y las comunidades, que cubren el 40% restante. La mayoría del dinero, el 40%, deberá destinarse a la construcción de vivienda pública asequible. El 30% del montante total se empleará para la rehabilitación y el otro 30% se destinará a financiar ayudas para el acceso al mercado del alquiler de colectivos vulnerables.

Una de las dudas que quedaban por despejar era el momento en el que la iniciativa iba a empezar a materializarse y, con el anuncio de que los primeros 800 millones llegarán este verano a las comunidades, ha quedado resuelta. Además, según ha precisado Rodríguez, podrán acogerse al Plan con efecto retroactivo todas las acciones que las comunidades hayan puesto en marcha desde el 1 de enero de este año y cuyo fin encaje en la filosofía del mismo.

Andalucía será la comunidad que más fondos reciba, con 1.197 millones, seguida de Madrid, con 1.113, y Cataluña, con 1.015. Tras ella se sitúan la Comunidad Valenciana (798), Galicia (399), Castilla y León (378), Canarias (371), Murcia (308), Castilla-La Mancha (280), Aragón (266), Asturias (231), Extremadura (210), Baleares (168), Cantabria (133), La Rioja (119), Ceuta (7) y Melilla (7).