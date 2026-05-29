El Constitucional desestima el recurso de Cataluña contra la Ley de Vivienda porque respeta "al legislador autónomico"

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso contra la Ley de la Vivienda de 2023 que el Parlamento de Cataluña interpuso ese mismo año con los votos de Junts, la CUP y ERC. Los letrados consideran que la norma respeta las competencias de "los legisladores autonómicos".

La sentencia asegura que existe una "íntima conexión" entre el "el derecho a la propiedad privada de la vivienda" y "el derecho a disfrutar" de un hogar digno. El Estado, asegura el Alto Tribunal, debe regular "las condiciones básicas" para que los españoles accedan a este derecho.

Amplio margen de maniobra a las autonomías Añaden los magistrados que avalan los artículos de la ley que se ocupan de "la planificación general de la actividad económica" con repercusión en el mercado de la vivienda porque "no agotan la regulación en la materia". Un punto que deja "un amplio margen de maniobra al legislador autonómico". El dictamen también da el visto bueno a la regulación de los usos de suelo urbanizado en entornos residenciales. La ley, reiteran los letrados, "deja un amplio margen al legislador autonómico" para que “concrete” la propuesta del Estado. Un Constitucional dividido desestima el recurso de la Comunidad de Madrid contra la ley de vivienda