El Gobierno lanza un Plan Social para el Clima de 9.000 millones centrado en vivienda y transporte

El Gobierno ha presentado este lunes un Plan Social para el Clima que, en palabras del presidente, Pedro Sánchez, incluirá medidas destinadas a hacer de la transición ecológica una "oportunidad", también para las familias vulnerables y para autónomos y pequeñas empresas. El proyecto, que se abre ahora a una fase de audiencia pública para terminar de perfilarlo, contempla fondos por valor de 9.000 millones de euros, parte de los cuales procederán del Fondo Social para el Clima de la Unión Europea.

"La transición ecológica sólo tendrá éxito si es justa", ha resaltado Sánchez durante la presentación del plan, en la que ha abogado por llegar a todos los ciudadanos y a todos los territorios. "Que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o a fin de siglo", ha advertido, en un momento en el que teme que el impulso ecologista pueda perder ritmo por discursos negacionistas que "hacen mucho daño".

El plan contempla 4.700 millones de euros para políticas de vivienda, de tal manera que los hogares vulnerables puedan incorporarse a la transición y que la "cultura de la rehabilitación" llegue a todos los barrios, para "ganar calidad de vida" al tiempo que los hogares reducen las facturas y las emisiones contaminantes. En este sentido, Sánchez ha llamado a "democratizar" la energía, criticando por ejemplo medidas como el "impuesto al sol", y ha prometido que las viviendas sociales incluirán como componente clave en su desarrollo la eficiencia.

Los 4.300 millones restantes irán destinados a "la descarbonización del sector de movilidad y transporte", extensible al ámbito rural con medidas para la renovación de vehículos y con el objetivo de promover la "práctica gratuidad" del transporte público, en línea con las medidas ya aprobadas por el Ejecutivo central en estos últimos años.

Sánchez ha apelado a la urgencia de la "emergencia climática" para justificar estas iniciativas y ha llamado a romper el "mito" de que este tipo de desafíos sólo hay que encararlos "en el momento en el que se crece". "Hemos demostrado que se pueden reducir emisiones al tiempo que se crea empleo y se crece", ha declarado, reivindicando que desde 2018 las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido en un 19% y la electricidad generada por fuentes renovables ha pasado de representar el 39 al 56%.

“La transición ecológica no destruye, lo que hace es construir futuro", ha apostillado. Y en un momento en que algunos apelan a la "soberanía", ha dicho, depender menos de combustibles fósiles hará a España menos "vasalla de intereses ajenos".