Los expertos piden fortalecer la cultura de defensa y seguridad: "El mundo se ha vuelto mucho más impredecible"

Si algo tienen claro los expertos en geopolítica, seguridad y defensa es que el contexto internacional y el mundo están cambiando. La energía se ha convertido, por ejemplo, en un instrumento de poder. Los conflictos ya no son aislados y pueden estar interconectados. Y la seguridad y la defensa están en el centro del debate.

Entender lo que está pasando y reflexionar ya no es una opción, es una necesidad. El equilibrio de poder en transición en el planeta es uno de los asuntos principales que se han tratado en las II Jornadas Geopolíticas del Instituto Español de Estudios Estratégico (IEEE), celebradas durante tres días en el Real Sitio de San Ildenfonso (Segovia).

Un encuentro que se va consolidando como un foro de reflexión estratégica cada vez más importante. "Lo que se pretende es que la comunidad epistemológica que nos dedicamos a analizar, a pensar, a estudiar y a diseccionar la realidad geopolítica del mundo y sobre todo temas de seguridad, defensa y relaciones internacionales, nos reunamos, debatamos y, sobre todo, intercambiemos impresiones", explica a RTVE.es el general de Brigada y director del IEEE, Víctor Bados.

El director del IEEE, Víctor Bados, charla con los exministros Ana Palacio y Josep Borrell IEEE

Claves del nuevo orden internacional El sistema internacional se encuentra inmerso en un proceso de profunda transformación. El entorno estratégico es especialmente dinámico, complejo y marcado por la incertidumbre. La seguridad energética, la competición entre potencias, la evolución de las alianzas internacionales, la autonomía estratégica europea o el impacto global de los conflictos interconectados han sido algunos de los grandes temas analizados en estas jornadas, a puerta cerrada, celebradas en La Granja de San Ildefonso. Los principales desafíos del entorno estratégico internacional han estado en el centro de los debates. Con la inestabilidad mundial como telón de fondo, se han analizado con preocupación la erosión progresiva de determinados consensos del orden liberal internacional, el no respeto a las reglas, al derecho y al orden internacionales y la creciente interdependencia entre crisis políticas, económicas, tecnológicas y de seguridad. Albares descarta que España pueda ser expulsada de la OTAN y no teme un repliegue de tropas de EE.UU. Estamos a las puertas de un cambio de calado, donde una o varias potencias se impondrán sobre otras y establecerán un nuevo orden mundial con pretensiones de mantenerse durante un largo período de tiempo. Es necesario estar preparados, no solo en la parte de los recursos, sino también haciendo que la sociedad sea capaz de comprender no solo el mundo que estamos viviendo sino sobre todo ese nuevo orden mundial que está por llegar. "El mundo se ha vuelto mucho más impredecible que antes. El cambio se produce a muchísima velocidad, está muy fragmentado y sobre todo el mundo se está deconstruyendo, desglobalizando, desmultilateralizando, deslocalizando, desoccidentalizado, desmilitarizando y desmocratizando", sentencia el director del IEEE. Víctor Bados, Ana Palacio, Javier Colomina y Josep Borrell durante debate IEEE

Europa y la OTAN Otro de los elementos importantes que se han analizado ha sido el papel de Europa y de España en un contexto internacional definido por la rivalidad estratégica, la competición tecnológica y la redefinición de los equilibrios globales de poder o el futuro de la defensa europea. El representante especial de la OTAN para la Vecindad Sur, Javier Colomina, ha restado importancia, en la inauguración de las jornadas, al "ruido" de la retirada de tropas norteamericanas en Europa. "Todo el ruido de la retirada de tropas americanas de Europa, ese ruido que a nadie le gusta y que pone muy nerviosos a nuestros aliados de Europa del Este, se ha quedado al final en el movimiento de un 5%, en el marco de una presencia de 80.000 efectivos de la presencia americana", dijo. Y ha recordado que la Alianza Atlántica de 2022, cuando se produjo la invasión de Ucrania, "fue capaz de movilizar en 15 días a 40.000 efectivos, 300 aviones y 100 barcos. Ahora puede movilizar medio millón de soldados". Así pues, conservaría su poder de disuasión pese a las disputas y tensiones internas provocadas por Donald Trump. Colomina abogó por una respuesta coordinada entre aliados. 06.32 min Trump vs. la OTAN: ¿España, la siguiente? Josep Borrell, exAlto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, ha señalado que el aumento de la inversión en defensa no será suficiente, si Europa no avanza en sus capacidades. "Hacen falta armas, industria, pero también dirección política", ha dicho. Y ha defendido la necesidad de construir una verdadera defensa común europea. "Nuestros ejércitos deben ser capaces de combatir juntos. Pero hace falta mucha voluntad política y no la veo. Y hay mucha confusión", ha asegurado, reconociendo que, en Europa, "en algunas cosas estamos con retraso, pero, en otras, seguimos siendo un factor importante". "Hay que recuperar el terreno perdido en los temas digitales y hemos venido a reforzar nuestra capacidad industrial en materia de defensa. Nada de eso es imposible. A los que la tienen no les ha caído del cielo, es porque han invertido en ello. Si nosotros hacemos lo mismo que los demás, la tendremos", señala Borrell en declaraciones a RTVE.es. Y admite que "tenemos una dependencia muy grande de Estados Unidos en muchos aspectos y que se trata de reducirla, no de romper las relaciones transatlánticas, porque, entre otras cosas, no podemos. Pero hay dependencias excesivas". El Pentágono plantea en un email sacar a España de la OTAN, según Reuters, y Sánchez muestra "absoluta tranquilidad" Ante los nuevos desafíos, "las Fuerzas Armadas españolas se consolidan como un referente fiable que garantiza el compromiso con la paz y la seguridad en el mundo", afirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles, al inaugurar las Jornadas. "España sigue siendo un socio serio, fiable y comprometido", ha asegurado ante las críticas vertidas por Trump contra nuestro país. Un momento de las Jornadas Geopolíticas del IEEE IEEE Los soldados españoles desplegados en el exterior "ponen en valor el compromiso firme del país con la paz, el multilateralismo y con sus aliados", según dijo Robles, quien advirtió de que España no va a entrar "nunca" en conflicto sin tener un "paraguas" internacional de algunas de las organizaciones que reconoce el derecho internacional, porque el Gobierno español, destacó, cree en el compromiso con la paz, en el multilateralismo "esencial y básico para la convivencia" y en el respeto a las normas y al derecho internacional. "Si cada país puede marcar las reglas del juego en función de su potencia armamentística no estamos avanzando en el camino de la paz", añadió la ministra. "Creemos firmemente en el vínculo trasatlántico, no creemos en las imposiciones y sí en la relación de aliados serios y comprometidos", sentenció Robles. "Invertir en defensa es invertir en seguridad, libertad y democracia", concluyó la titular de Defensa.