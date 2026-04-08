La Armada incluye, por primera vez, a Melilla en sus ejercicios de seguridad marítima

La Armada ha comenzado en el Puerto de Melilla su mayor ejercicio nacional de seguridad marítima, Marsec-26, en el que participan las agencias y organismos con competencias en el mar. Se realizada una vez al año y, por primera vez, ha tenido lugar en la ciudad autónoma.

El simulacro que se ha hecho en el puerto de Melilla ha consistido en asistir a un ferri con, alrededor, de 1.000 viajeros que sufre una explosión en la sala de máquinas, se produce una vía de agua y, posteriormente, un derrame de combustible en la bahía.

El objetivo de estas prácticas es conocer los tiempos de reacción y saber si todo está organizado y preparado para afrontar una situación real. Han participado, además de la Armada, la Autoridad Portuaria, la Capitanía General, Salvamento Marítimo y Cruz Roja.

Estas pruebas se van a hacer por diferentes puntos del litoral hasta el 17 de abril. Por ejemplo, en Málaga se simulará un atentado terrorista y en Gijón se interceptará un buque con armamento ilegal.