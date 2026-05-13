El Senado reprueba a la ministra Sara Aagesen por la gestión del apagón

El pleno del Senado ha reprobado este miércoles a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y ha exigido su cese inmediato. El texto ha salido adelante con 144 votos a favor, 102 en contra y 11 abstenciones.

La moción, presentada por el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, se basa en la gestión del apagón de abril de 2025 y se argumenta, según los populares, en la falta de previsión ante la fragilidad estructural energética y supuestos contratos irregulares vinculados a su entorno.

La reprobación ha salido adelante con el apoyo de PP, Vox y UPN, la abstención del PNV, Junts y Coalición Canaria y el voto en contra del PSOE y los partidos a su izquierda.

El texto exige también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "cese inmediato" de Aagesen, "por haber comprometido la veracidad institucional, la transparencia en la gestión pública y la ejemplaridad exigibles al cargo".

El documento hace especial referencia al apagón eléctrico por su “especial gravedad” y a “la difusión de una narrativa sobre sus causas que no se correspondía con la información técnica disponible desde las primeras horas”.

El PP eleva la tensión La senadora del PP, Carmen Ballester ha afirmado que, un año después del apagón, la ministra "no ha sido capaz de dar una explicación clara" de lo que ocurrió y que su gestión se ha basado en "ocultar información" y "desviar la atención".

El PNV critica el exceso de reprobaciones Los nacionalistas vascos, que se han abstenido en la votación, han declinado participar en el debate como forma de protesta por el "uso abusivo de las reprobaciones, que hace que se haya sobretensionado esta figura y que haya perdido su sentido".