La CNMC abre 15 nuevos expedientes sancionadores por indicios de infracción grave por el apagón eléctrico

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado quince nuevos expedientes a Endesa, TotalEnergies, Engie, ContourGlobal y a la asociación nuclear Ascó-Vandellos (de la que forman parte Endesa e Iberdrola) en el marco de su investigación sobre lo ocurrido en el apagón que dejó sin suministro eléctrico a la península ibérica el 28 de abril de 2025.

La apertura de estos nuevos expedientes se produce una semana después de que el regulador incoara una veintena de expedientes sancionadores a Red Eléctrica y a compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, por lo que la cifra total asciende a 35.

Estos nuevos expedientes "incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados" en el marco de la investigación del incidente, señala el regulador.

No obstante, la CNMC recalca que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", dado que, explica, el incidente respondió a un origen multifactorial.

El propio regulador subraya que la incoación de estos expedientes "no prejuzga el resultado final de la investigación" y añade que los procedimientos tendrán una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. En todo caso, los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas, indica la CNMC.

De las 15 nuevas incoaciones, 11 se dirigen a Endesa Generación, otro corresponde a la compañía Engie, otro a TotalEnergies y otro a ContourGlobal por la central térmica riojana de Arrúbal, mientras que el último de ellos se dirige a la asociación nuclear Ascó-Vandellos.