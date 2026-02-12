Endesa cree que Red Eléctrica "no actuó con agilidad" ante el apagón e Iberdrola niega que su planta fuera "el origen"
- Bogas asegura que su empresa "cumplió con todos los requerimientos" y comunicó las inestabilidades
- Los consejeros delegados de las dos compañías han comparecido ante la comisión de investigación en el Senado
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado este jueves que "hubo muchas señales claras de que algo estaba ocurriendo" en el sistema eléctrico español antes del apagón peninsular del 28 de abril de 2025, a las que el operador, Red Eléctrica, "no dio importancia". "No actuó con la agilidad suficiente ni en la previsión, ni en la programación ni en la corrección de los errores", ha aseverado en la comisión del Senado que investiga el 'cero eléctrico', donde ha defendido que las centrales de Endesa "funcionaron correctamente".
Igualmente, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha negado que su planta fotovoltaica en Badajoz, llamada Núñez de Balboa, fuera "el origen" de la oscilación registrada media hora antes del incidente.
Bogas ha sostenido que "hubo muchas señales claras de que algo estaba ocurriendo", tras ser preguntado si la eléctrica puso en conocimiento del operador del sistema "episodios previos" al incidente, y ha citado algunos producidos esa misma primavera, como el que paralizó una refinería de Repsol en Cartagena (Murcia) días antes del apagón.
"Nosotros advertimos que veíamos una situación muy complicada", ha contestado a la senadora de Vox Paloma Gómez, y ha desvelado que técnicos de Endesa y Red Eléctrica compartían la misma opinión: "algo estaba pasando y no eran capaces de controlarlo".
Así, Bogas ha insistido en que "existía una inestabilidad del sistema" y ha recalcado que desde el operador del sistema "se valoró inadecuadamente esa situación" y "no tuvieron la agilidad de reacción que deberían haber tenido".
Bogas asegura que Endesa "cumplió con todos los requerimientos" y avisó
Durante su intervención, el consejero delegado de Endesa ha repetido en múltiples ocasiones que la energética "cumplió con todos los requerimientos e incluso comunicó las inestabilidades que había visto por escrito".
El "primer incidente significativo" se dio a comienzos de 2025. "Enviamos una carta al operador del sistema pidiendo una convocatoria del Grupo de Análisis de Incidentes, y la respuesta (de Red Eléctrica) fue que no lo consideraba necesario", ha relatado, y ha señalado, en respuesta a la cuestión formulada por el sanador del PNV Igotz López, que las perspectivas de empresa y operador estaban alejadas.
Así, Bogas ha insistido en que la causa "central y determinante" del apagón está relacionada con la programación de Red Eléctrica "con un número reducido de grupos con capacidad de gestionar dinámicamente la tensión".
Eso, unido a que las renovables intermitentes —eólica y solar— no estaban habilitadas para gestionar la tensión de forma dinámica, "conllevó una situación de riesgo", ha añadido.
Iberdrola reconoce "por primera vez" la propiedad de la planta, pero niega el fallo
En la comisión del Senado que investiga el apagón, Ruiz-Tagle ha reconocido "por primera vez" públicamente que la instalación señalada es propiedad de Iberdrola, y ha insistido en que la oscilación "no fue consecuencia ni de una mala gestión, ni de una mala operación ni de un fallo", en respuesta a una acusación de Red Eléctrica.
"Lo único que hace es recibir las oscilaciones de la red y acompañarlas", ha explicado a preguntas del senador del PP Miguel Ángel Castellón, que previamente se había remitido a las declaraciones de la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, en la Cámara Alta.
De acuerdo con el Diario de Sesiones del Senado, Corredor aseguró que podían demostrar que "la oscilación extraordinaria que empezó a las 12:03 horas de 0,6 hercios (Hz) proviene de la mala gestión y del mal control de una planta fotovoltaica de alta potencia instalada en la provincia de Badajoz".
Dicha instalación "se comportó de forma indebida y provocó que el sistema se sintiera mucho más vulnerable como consecuencia de esa doble oscilación", dijo entonces la presidenta de Redeia y reveló, sin mencionar a Iberdrola, que esa misma planta "había tenido un fallo semejante, acreditado y documentado el año anterior".
En este sentido, Ruiz-Tagle ha reconocido que en marzo de 2024, más o menos a la misma hora (a las 12:04 horas), se intentó evacuar la planta de Núñez de Balboa por un solo transformador como consecuencia de un fallo en otro de ellos.
Sin embargo, ha explicado, la prueba "no funciona" y genera una oscilación de 0,8 Hz que después desaparece sin generar ningún tipo de afección al sistema eléctrico. Finalmente, ha insistido en que el día del apagón "nadie tocó nada" en la instalación.