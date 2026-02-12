Endesa cree que Red Eléctrica "no actuó con agilidad" ante el apagón e Iberdrola niega que su planta fuera "el origen"

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado este jueves que "hubo muchas señales claras de que algo estaba ocurriendo" en el sistema eléctrico español antes del apagón peninsular del 28 de abril de 2025, a las que el operador, Red Eléctrica, "no dio importancia". "No actuó con la agilidad suficiente ni en la previsión, ni en la programación ni en la corrección de los errores", ha aseverado en la comisión del Senado que investiga el 'cero eléctrico', donde ha defendido que las centrales de Endesa "funcionaron correctamente".

Igualmente, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha negado que su planta fotovoltaica en Badajoz, llamada Núñez de Balboa, fuera "el origen" de la oscilación registrada media hora antes del incidente.

Bogas ha sostenido que "hubo muchas señales claras de que algo estaba ocurriendo", tras ser preguntado si la eléctrica puso en conocimiento del operador del sistema "episodios previos" al incidente, y ha citado algunos producidos esa misma primavera, como el que paralizó una refinería de Repsol en Cartagena (Murcia) días antes del apagón.

"Nosotros advertimos que veíamos una situación muy complicada", ha contestado a la senadora de Vox Paloma Gómez, y ha desvelado que técnicos de Endesa y Red Eléctrica compartían la misma opinión: "algo estaba pasando y no eran capaces de controlarlo".

Así, Bogas ha insistido en que "existía una inestabilidad del sistema" y ha recalcado que desde el operador del sistema "se valoró inadecuadamente esa situación" y "no tuvieron la agilidad de reacción que deberían haber tenido".

Bogas asegura que Endesa "cumplió con todos los requerimientos" y avisó Durante su intervención, el consejero delegado de Endesa ha repetido en múltiples ocasiones que la energética "cumplió con todos los requerimientos e incluso comunicó las inestabilidades que había visto por escrito". El "primer incidente significativo" se dio a comienzos de 2025. "Enviamos una carta al operador del sistema pidiendo una convocatoria del Grupo de Análisis de Incidentes, y la respuesta (de Red Eléctrica) fue que no lo consideraba necesario", ha relatado, y ha señalado, en respuesta a la cuestión formulada por el sanador del PNV Igotz López, que las perspectivas de empresa y operador estaban alejadas. Así, Bogas ha insistido en que la causa "central y determinante" del apagón está relacionada con la programación de Red Eléctrica "con un número reducido de grupos con capacidad de gestionar dinámicamente la tensión". Eso, unido a que las renovables intermitentes —eólica y solar— no estaban habilitadas para gestionar la tensión de forma dinámica, "conllevó una situación de riesgo", ha añadido.