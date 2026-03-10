Españoles atrapados en Oriente Medio tras los bombardeos, entre la incertidumbre y el colapso aéreo

que están bloqueadas en la región, entre ellas españoles

punto vamos a hablar con Clara Sánchez, que es azafata y que reside en

Dubái, precisamente.

Buenas tardes, Clara, y gracias por atender al canal 24 Horas

Buenas tardes, ¿qué tal?

Bueno, antes de nada, ¿cómo estás?

Muy bien, todo bien aquí, tranquilos en casa.

Bueno, tranquilos en casa, eso es una buenísima noticia.

Como nos comentaba ahora mismo

nuestra compañera Laura, parece ser que algo se está moviendo en los

aeropuertos, en los dos aeropuertos de

Dubái. ¿Os ha comunicado la aerolínea a ti o a

tus compañeros cuándo podría reabrirse?

realmente el espacio aéreo?

Porque habla de esta noche, allí son las 8 y 17 minutos de la tarde

¿Sabéis cuándo podría volver a operar los vuelos de vuestra compañía?

Sí, hace un ratito sobre las 7 nos han mandado un email y nos han dicho que

estemos en

stand-by, que nos van a avisar porque esta noche vamos a reanudar los vuelos

pero que no nos pueden informar todavía de la hora

¿Y cómo te enteraste de que cerraba el espacio aéreo?

¿Fue a través de una alerta a la población?

¿Te lo comunicó tu compañía porque tenías que volar?

No, yo mi vuelo

estaba programado para mañana, yo estaba todavía de días libres,

estábamos en la playa con mi familia

que está aquí visitando y oímos un petardazo y la verdad no nos asustamos

porque creímos que eran fuegos

artificiales como están con el ramadán y tal y luego un ratito después sí que

la compañía nos mandó un e-mail

y nos dijo que habían cerrado el espacio aéreo un poco contándonos lo

que estaba pasando y

nada el día siguiente creo que ayer ya la embajada se puso en contacto con

nosotros a través del email y

un poco nos dijeron en lo del espacio aéreo, contándonos la situación de Irán

y

demás

nos estás comentando que estabas en la playa con

tu familia. Entonces, tu familia se ha quedado allí

atrapada, ¿sabes también?

de más españoles que hayan quedado atrapados allí?

Sí, en principio mi familia se volvía ayer y me cancelaron el vuelo por la

noche, entonces los reubiqué en el de mañana y todavía

no tengo ningún tipo de información por la compañía, tampoco nos cogen el

teléfono y

no sé demás turistas que estén aquí, pero bueno, sí que es verdad que Raquel

Cuesta, del Consejo de

Españoles se ha puesto en contacto y se ha puesto un poco a disposición por si

necesitábamos alguna cosa

O sea que tu compañía también está gestionando el regreso de tus

familiares a

España. Nos has comentado que la Embajada

Española os mandó simplemente un mensaje vía e-mail

Es más la compañía aérea la que está más pendiente de gestionar con

solamente con sus trabajadores, sino con las personas que han comprado un

billete de avión de gestionar esa vuelta

y de estar informados

Sí, bueno, en realidad un poco tarde porque la compañía me mandó un email de

cancelación del vuelo ayer por la noche y nada, tuve que cambiar el vuelo súper

rápido porque se iban hoy por la mañana y nada, estoy, cancela vuelo, reserva

el siguiente,

cancela vuelo, reserva el siguiente y todavía no sé si se van a ir en el

vuelo de mañana porque no he obtenido respuesta todavía de la compañía

¿Alguna recomendación por parte de la embajada?

Bueno, la embajada nos ha dicho que el espacio ahora sigue cerrado, que nos

quedásemos en casa más seguros, pero bueno, la gente

sigue haciendo vida normal yo he visto gente en la playa en los supermercados

restaurantes y nada pues estar tranquilos

porque realmente no está pasando nada y poco más, estar tranquilos

que a mí me han escrito mis familiares que estaban súper preocupados y

nosotros estamos aquí todos bien

Bueno, pues eso, si quieres lanzar un mensaje desde aquí, desde la

radiotelevisión pública, desde el Canal 24

horas a tu familia y a tus amigos, este es el momento y esto es un servicio

público

Sí, nada, que estéis todos tranquilos, que estamos bien y nada, la familia va

a volver y os mando un besito muy fuerte.

Bueno, pues muchísimas gracias, Clara Sánchez, azafata española residente en

Dubai

gracias por atender al Canal 24 horas y ojalá muy pronto ya puedas gestionar

saludo

realmente la vuelta de tu familia hacia España y tú puedas retomar tu actividad

gracias, un saludo.