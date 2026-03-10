Españoles atrapados en Oriente Medio tras los bombardeos, entre la incertidumbre y el colapso aéreo
- Miles de ciudadanos intentan salir de Jordania, Omán y Catar; en Dubái relatan una noche de explosiones
- Exteriores evalúa todas las opciones para evacuar a los bloqueados en Oriente Medio
- DIRECTO: sigue la última hora de los ataques de EE.UU. e Israel a Irán
La reciente escalada de tensión en Oriente Medio, marcada por los bombardeos cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha dejado a miles de ciudadanos españoles en una situación crítica. Con el espacio aéreo intermitente y numerosos vuelos cancelados, la comunidad española en la zona —calculada en unas 30.000 personas— se divide entre quienes intentan huir del colapso y quienes, desde sus hogares en ciudades como Dubái, han vivido una noche marcada por el estruendo de las defensas antiaéreas.
Odisea para salir de Jordania y Omán
Para muchos turistas, el viaje de regreso se ha convertido en una carrera de obstáculos por tierra y mar. José y Javier, dos españoles que se encontraban en Jordania, han relatado a RTVE su periplo tras el cierre de aeropuertos: "Hemos tenido que buscarnos por nuestra cuenta un vuelo hasta Egipto para poder volver a casa". Tras lograr cruzar la frontera, su situación sigue siendo de espera agotadora: "Ahora estamos en El Cairo... llevamos 36 horas de aeropuerto".
No son los únicos que han tenido que improvisar rutas alternativas. Manuel Ortiz, también en Jordania, explica que ante la cancelación de vuelos, "la única opción para desplazarnos era coger un ferry a El Cairo y luego un vuelo". Esta saturación ha provocado que los billetes disponibles alcancen precios prohibitivos. Es el caso de Aina y Jordi, que se encuentran atrapados en Omán sin conseguir plazas para salir del país.
Impacto en los grandes 'hubs' aéreos
La tensión ha alcanzado incluso a quienes realizaban escalas técnicas en los grandes aeropuertos de la región, como Doha o Dubái. Adrián Blanco, que regresaba de Australia con escala en Catar, describe el momento de incertidumbre vivido en la terminal: "Una vez llegamos al aeropuerto, empezamos a escuchar explosiones".
En Emiratos Árabes Unidos, la situación se vive con una dualidad entre la normalidad diaria y el sobresalto nocturno. Andrea Benito, española residente en Dubái, ha compartido vídeos de los destellos en el cielo: "Anoche varios impactos nos han despertado, han continuado por la noche y por la mañana nos han vuelto a despertar", relata sobre la actividad de los sistemas de defensa.
Ella lleva 15 años viviendo en Emiratos Árabes Unidos
Es presidenta del Consejo de Residentes Españoles.
Raquel,
muy buenos días. Hola, buenos días.
¿Cómo estáis todos?
Cuéntanos, ¿cómo han sido allí las últimas horas?
Bueno, llevamos el sábado un poquito nerviosos, digamos, porque los sonidos
que
son, pues es fuerte, ¿verdad?
Pero estamos muy tranquilos, toda la comunidad de españoles y
hispanohablantes que vive en el país, estamos
completamente tranquilos porque tenemos muchísima confianza en el país.
Emiratos Árabes Unidos tiene un sistema de defensa
muy fuerte y las autoridades no transmiten nada más que calma.
También quiero comentar
que la embajada de España está haciendo un trabajo muy, muy, muy comendable y
admirable.
No se
han separado de los teléfonos.
Hay habilitadas cuatro líneas ahora mismo para la emergencia
Desde el Consejo de Residentes estamos asesorando también a todos los
españoles que se encuentren aquí
estancados, bien sea por escalas o como turismo.
cubriendo todo muy bien
Entonces, desde
Ahora mismo me gustaría hacer un pequeño llamado para hacer una
reivindicación
14.000 españoles viviendo en el país, llevamos mucho tiempo desde el Consejo
de Residentes pidiendo un consular,
en Dubái, ya que el 80% de los residentes vivimos ahí.
Y por ahora vemos que en una situación
como esta, la embajada está haciendo una labor increíble, pero necesitamos
más. Y ellos también.
Solo quería decir eso, si se puede.
Muchísimas
gracias. Raquel, no sé si te han llegado
noticias de españoles que quieren abandonar la zona
Lo digo porque las informaciones que tenemos indican que el espacio aéreo de
todos esos países que están ahora mismo en el
Golfo está prácticamente cerrado
Sí, correcto. Bueno, todo empezó el sábado.
Desde el sábado por la mediodía, aproximadamente 12 de la mediodía,
todos tuvimos noticias de que había habido
algo en Abu Dhabi. Igualmente, las autoridades nos
transmitían calma, todo estaba bajo control
En ese mismo momento la embajada empezó a comunicarnos para mantener la
comunicación con la
colonia. El espacio aéreo se cerró el sábado, si
no me equivoco
Sigue cerrado. Las últimas informaciones que tenemos
ahora es que hasta el lunes, a partir de las
3 de la tarde continúa cerrado.
Martes, perdón, mañana.
Y después
investigarán, estudiarán, analizarán la situación y ver cómo se puede hacer, si
lo van a volver a
abrir o no. De momento, desde aquí, si hay
españoles que tienen familiares aquí en el país,
mandarles un mensaje de tranquilidad.
Todo está bien, no estamos siendo bombardeados
se están interceptando misiles, sí, lo que está cayendo son restos, está todo
bien
y estamos todos en casa, siguiendo las pautas de las autoridades locales y
de todas las embajadas.
Porque sé que hay muchas familias en España que están preocupadas por sus
familiares
aquí. Todo está bien.
Raquel, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias
La "burbuja" de Dubái y la red de acogida
Frente a los testimonios de quienes intentan salir, los residentes de larga duración aportan una visión de cautela. Raquel Cuesta, quien lleva 15 años viviendo en Dubái, ha analizado en 'La Hora de La 1' el clima que se respira en el emirato. "La sensación de seguridad en Emiratos se mantiene, pero miramos con cautela al resto de la región", explica Cuesta, quien insiste en que, pese a los ruidos nocturnos, la actividad económica no se ha detenido. "Lo que más nos inquieta es que esta escalada no encuentre un freno diplomático pronto, porque la estabilidad de la zona es muy frágil", afirma Raquel Cuesta en TVE.
Ante el caos aeroportuario, la solidaridad entre compatriotas ha surgido como respuesta. Muchos de los españoles que viven de forma permanente en la zona están abriendo sus casas para acoger a los viajeros que se han quedado atrapados sin hotel o sin recursos a la espera de que se restablezca la normalidad en el tráfico aéreo.
Exteriores evalúa cómo evacuar a los españoles bloqueados
El Ministerio de Asuntos Exteriores, junto con sus embajadas en Oriente Medio, ha confirmado a RTVE que está analizando distintas alternativas para evacuar al mayor número posible de ciudadanos españoles que permanecen atrapados "tanto por vía terrestre como por vía aérea", una situación que afecta a miles de personas, ya que "solo en Emiratos se encuentran ahora mismo 13.000 españoles".
Las dificultades logísticas complican notablemente estas operaciones, debido al cierre de gran parte del espacio aéreo y a las largas distancias por carretera. Solo "Desde Dubai hasta Riad, a modo de ejemplo, la distancia supera por carretera los 1.000 kms". A pesar de ello, el Ministerio insiste en que "está evaluando y barajando todas las opciones de evacuación, tanto aérea como terrestre, con garantías razonables de éxito de la operación", además de mantener contacto con aerolíneas para aprovechar posibles reaperturas del tráfico aéreo y facilitar la salida de los ciudadanos "por esa vía al mayor número posible de compatriotas".
Vuelos afectados desde España
La red de aeropuertos de Aena vive una jornada de bloqueo en sus conexiones con Oriente Medio, con 32 vuelos afectados por la inestabilidad en la región. El aeródromo de Barcelona-El Prat encabeza las incidencias con 20 rutas programadas y 16 cancelaciones ya confirmadas, mientras que Madrid-Barajas y Málaga sufren una parálisis total de sus operaciones previstas hacia destinos como Arabia Saudí, Israel, Jordania o Catar.
Ante la escalada del conflicto, aerolíneas como Iberia y Air Europa han optado por suspender temporalmente sus servicios para garantizar la seguridad. Iberia mantendrá cancelados sus vuelos a Tel Aviv y Doha, al menos, hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa ya ha flexibilizado su política de cambios y evalúa día a día la situación para decidir si retoma su operativa a partir del 4 de marzo.
que están bloqueadas en la región, entre ellas españoles
punto vamos a hablar con Clara Sánchez, que es azafata y que reside en
Dubái, precisamente.
Buenas tardes, Clara, y gracias por atender al canal 24 Horas
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, ¿cómo estás?
Muy bien, todo bien aquí, tranquilos en casa.
Bueno, tranquilos en casa, eso es una buenísima noticia.
Como nos comentaba ahora mismo
nuestra compañera Laura, parece ser que algo se está moviendo en los
aeropuertos, en los dos aeropuertos de
Dubái. ¿Os ha comunicado la aerolínea a ti o a
tus compañeros cuándo podría reabrirse?
realmente el espacio aéreo?
Porque habla de esta noche, allí son las 8 y 17 minutos de la tarde
¿Sabéis cuándo podría volver a operar los vuelos de vuestra compañía?
Sí, hace un ratito sobre las 7 nos han mandado un email y nos han dicho que
estemos en
stand-by, que nos van a avisar porque esta noche vamos a reanudar los vuelos
pero que no nos pueden informar todavía de la hora
¿Y cómo te enteraste de que cerraba el espacio aéreo?
¿Fue a través de una alerta a la población?
¿Te lo comunicó tu compañía porque tenías que volar?
No, yo mi vuelo
estaba programado para mañana, yo estaba todavía de días libres,
estábamos en la playa con mi familia
que está aquí visitando y oímos un petardazo y la verdad no nos asustamos
porque creímos que eran fuegos
artificiales como están con el ramadán y tal y luego un ratito después sí que
la compañía nos mandó un e-mail
y nos dijo que habían cerrado el espacio aéreo un poco contándonos lo
que estaba pasando y
nada el día siguiente creo que ayer ya la embajada se puso en contacto con
nosotros a través del email y
un poco nos dijeron en lo del espacio aéreo, contándonos la situación de Irán
y
demás
nos estás comentando que estabas en la playa con
tu familia. Entonces, tu familia se ha quedado allí
atrapada, ¿sabes también?
de más españoles que hayan quedado atrapados allí?
Sí, en principio mi familia se volvía ayer y me cancelaron el vuelo por la
noche, entonces los reubiqué en el de mañana y todavía
no tengo ningún tipo de información por la compañía, tampoco nos cogen el
teléfono y
no sé demás turistas que estén aquí, pero bueno, sí que es verdad que Raquel
Cuesta, del Consejo de
Españoles se ha puesto en contacto y se ha puesto un poco a disposición por si
necesitábamos alguna cosa
O sea que tu compañía también está gestionando el regreso de tus
familiares a
España. Nos has comentado que la Embajada
Española os mandó simplemente un mensaje vía e-mail
Es más la compañía aérea la que está más pendiente de gestionar con
solamente con sus trabajadores, sino con las personas que han comprado un
billete de avión de gestionar esa vuelta
y de estar informados
Sí, bueno, en realidad un poco tarde porque la compañía me mandó un email de
cancelación del vuelo ayer por la noche y nada, tuve que cambiar el vuelo súper
rápido porque se iban hoy por la mañana y nada, estoy, cancela vuelo, reserva
el siguiente,
cancela vuelo, reserva el siguiente y todavía no sé si se van a ir en el
vuelo de mañana porque no he obtenido respuesta todavía de la compañía
¿Alguna recomendación por parte de la embajada?
Bueno, la embajada nos ha dicho que el espacio ahora sigue cerrado, que nos
quedásemos en casa más seguros, pero bueno, la gente
sigue haciendo vida normal yo he visto gente en la playa en los supermercados
restaurantes y nada pues estar tranquilos
porque realmente no está pasando nada y poco más, estar tranquilos
que a mí me han escrito mis familiares que estaban súper preocupados y
nosotros estamos aquí todos bien
Bueno, pues eso, si quieres lanzar un mensaje desde aquí, desde la
radiotelevisión pública, desde el Canal 24
horas a tu familia y a tus amigos, este es el momento y esto es un servicio
público
Sí, nada, que estéis todos tranquilos, que estamos bien y nada, la familia va
a volver y os mando un besito muy fuerte.
Bueno, pues muchísimas gracias, Clara Sánchez, azafata española residente en
Dubai
gracias por atender al Canal 24 horas y ojalá muy pronto ya puedas gestionar
saludo
realmente la vuelta de tu familia hacia España y tú puedas retomar tu actividad
gracias, un saludo.
Clara Sánchez, una española que trabaja como azafata y reside en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se encontraba con su familia que ha viajado para visitarla cuando sintieron una explosión. "Estábamos en la playa y oímos un petardazo" explica Clara, para añadir que por el momento están atrapados porque todos los vuelos que ha reservado para que sus familiares puedan regresar a España han sido cancelados. Por su parte "la embajada nos ha dicho que nos quedemos en casa, más seguros" pero estamos tranquilos porque "estamos aquí todos bien" ha reiterado ante la preocupación de sus allegados por la situación.
CSIF reclama a Exteriores medidas de protección
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Ministerio de Exteriores, en un comunicado, más medidas para proteger al personal de las misiones diplomáticas, también para el personal local de Irán y de otros países de Oriente Medio que trabajan al servicio de nuestro país. Aseguran que el personal laboral local "está especialmente expuesto, afronta amenazas específicas y en anteriores crisis ha sido relegado por Exteriores deliberadamente".
Este sindicato exige que se garantice de manera urgente información clara, protección efectiva y coordinación real para todo el personal que trabaja en las misiones diplomáticas. Y reitera que "la protección de todo el personal destinado en el Exterior, independientemente de su vínculo jurídico o nacional, es una obligación institucional prioritaria".