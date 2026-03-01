Salvaguardar la imagen de la Corona: Zarzuela advierte a Juan Carlos I que tendrá que pagar impuestos si vive en España

Vincular la vuelta, o no, del emérito con su papel en el 23F es partir de una premisa falsa. El primer rey de la recuperada democracia se fue hace cinco años para no dañar, según dijo, la labor de su hijo.

Daño por su fraudulenta actividad económica y fiscal. Daño también por sus relaciones extramatrimoniales. Eso le llevó al exilio voluntario, no el 23F.

Fuentes oficiales de Zarzuela le advierten ahora que, si vive aquí, tendrá que pagar aquí los impuestos, como todos los españoles, claro. Y añaden: " En todo caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas, y por consiguiente salvaguardar la imagen de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España”. Más claro, el agua.

El debate, abierto por el presidente del PP, ha conseguido que la Casa del Rey y el Gobierno le hayan aclarado a Feijóo que el emérito viene a España siempre que quiere, dentro de 15 días vendrá de hecho a Sanxenxo. Y que decidir o no volver para quedarse solo depende del propio Juan Carlos.

Recordemos que el emérito eligió fijar su residencia fiscal en Abu Dabi por lo beneficioso que le resulta desde el punto de vista económico e impositivo sin explicar el origen de sus ingresos. Y además dispone de una lujosísima residencia. Así que no sabemos si a Juan Carlos I le parecerá rentable volver. En sus manos y en sus cuentas está la decisión según lo apuntado por Zarzuela y Moncloa.

Historiadores dudan de los papeles del 23F Los documentos del 23F, secretos hasta ahora, demuestran que Juan Carlos I puso pie en pared. Que frenó el golpe y plantó cara a los golpistas. Eso con lo que hemos conocido. Pero algunos historiadores creen que podrían faltar archivos por haber sido sustraídos o destruidos. Por ejemplo sobre si hubo la trama civil. Además algunos se preguntan cómo interpretar que Juan Carlos I en el momento de ordenar a Milans del Bosch que parara el golpe también afirmara que "ya no puedo dar marcha atrás". Militares afines al 23F atribuyeron su fracaso a la decisión de "dejar al Borbón libre" y lo veían un "objetivo a batir" Mª Carmen Cruz Martín Y como si fuera el final de una película, Tejero moría el mismo día que que se desclasificaron los papeles del 23F. Tejero, el protagonista en el Congreso aquel negro día de nuestra Historia. Murió rodeado de los suyos. Había sido condenado a 30 años de cárcel por un delito de rebelión militar. Cumplió solo la mitad. Fueron muy generosos con él.

Las derechas y ultraderecha tumban el escudo social La consecuencia con la caída del escudo social que se mantenía desde 2020, por ejemplo, es que 1.700.000 domicilios verán subir desde marzo su factura de la luz. Un beneficio que favorecía, entre otros, a los jubilados con pensiones más bajas o a las familias numerosas. También salen mal parados quienes, por pasar un mal momento, no puedan pagar temporalmente el alquiler de su vivienda. La propuesta del Gobierno pretendía regular los desahucios. Pero PP, Vox y Junts han vuelto a unir sus votos en contra ya que creen que los beneficiados serían los okupas. Una coincidencia en el voto de esos tres partidos que ya son tendencia por el número de veces que se alía. Los pensionistas sí mantendrán la subida que reciben desde enero. Es la buena noticia. El Congreso aprueba la subida de las pensiones y tumba el escudo social con los votos en contra de PP, Vox y Junts RTVE.es / AGENCIAS Dos derrotas y dos victorias del gobierno en el Congreso con el trasfondo de si hay temas que deben ir o no en el mismo decreto. Todo culpa de las dos partes. Del Gobierno por empeñarse en que sí vayan juntos y la derecha y la ultraderecha en que no. Ahora parece que el Gobierno está dispuesto a dividir más lo ya dividido. Politiqueo que los ciudadanos ni entienden ni les importa pero de los que salen damnificados.

La jueza de la dana pide la imputación de Mazón al TSJV Por tres veces la jueza de la Dana invitó a Mazón a que compareciera voluntariamente en su tribunal como testigo, una posibilidad ignorada. Ella no podía ni puede imputarlo. Primero estaba estaba aforado como president. Ahora, gracias al PP, como diputado autonómico porque era president, y sigue sin poder ya que, gracias al PP, continúa siendo aforado como diputado autonómico. Durante más de un año la jueza de la dana, ha ido cerrando el cerco y ahora se lo entrega al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. La jueza de Catarroja pide al alto tribunal que impute a Mazón por una "presunta grosera negligencia" con resultado de 230 fallecidos por la dana del 29 de octubre de 2025. Propone que imputen al expresident de la Generalitat valenciana por su "pasividad" por estar cinco horas en un restaurante mientras la gota fría arrasaba a sus conciudadanos. Es un no parar de argumentos de Ruiz Taborra. ¿Será suficiente para el PP que respalda a Mazón? Por la declarada "tranquilidad" de Feijóo no parece.

Además de Mazón, a Feijóo le estalla la negociación con Vox Qué poco duraba la alegría en Génova. Feijóo, personalmente, creía haber tomado las riendas de las negociaciones con Abascal después de una conversación telefónica de una hora. Pero hacer público un decálogo para "gobernar en toda España" con Vox se le volvía en contra. Feijóo daba un golpe en la mesa y desautorizaba a Guardiola y Azcón. Pretendía así encauzar las conversaciones, todavía en el aire, para formar gobierno en Extremadura, en Aragón y, si hiciera falta, en Castilla y León e incluso en Andalucía. Y quién sabe si con la mirada puesta ya en las generales. Proporcionalidad, coherencia programática y los presupuestos de toda la legislatura: el PP fija sus líneas para pactar con Vox Pero no habían pasado 24 horas cuando el líder de Vox lanzaba sus críticas contra su homólogo en el PP. A Abascal le molestaba que Feijóo en ese decálogo ponga condiciones "como si estuvieran negociando con salvajes e intentado domar a Vox". En su opinión, quién necesita a su partido lo primero que debe hacer es preguntarle qué pide a cambio. La negociación continúa estancada. Los extremeños y aragoneses no saben nada de su futuro gobierno. El decálogo de Feijóo tampoco caía bien en territorios como Andalucía. Y es que Moreno Bonilla, con moderación, eso sí, apuesta por la negociación sobre el terreno aunque se cuente con "el paraguas" de la dirección nacional. Otra lectura es la que hacen los socialistas. Creen que Feijóo deja claro que su socio, si llega a Moncloa, será Vox. Que se desprende, en su opinión, al hablar en su decálogo para gobernar en "toda España".

Se abre la carrera por el liderazgo de Sumar Yolanda Díaz ya no volverá a ser cabeza de cartel de la reeditada Sumar. Todo han sido halagos a su gestión en el ministerio de Trabajo, tanto de sus compañeros de partido como desde el PSOE. Yolanda Díaz dejará la primera línea política: de artífice de la reforma laboral y las subidas del SMI a azote de la patronal Noemí San Juan Recuerdan la reforma laboral y el incremento del SMI. Todo, añaden, gracias a sus conocimientos técnicos y a su capacidad de diálogo. De su gestión al frente de Sumar prefieren no hablar. Pero la salida de Podemos de la coalición y del Gobierno lleva, sin duda, su firma. Una división que tanto daño ha hecho al proyecto de la izquierda a la izquierda del PSOE. Así las cosas todos miran ahora a Podemos para ver si es posible la reconciliación. La dirección podemita se deja querer y no dice ni que sí ni que no.

Sánchez desmiente estar enfermo A través de sus redes sociales Pedro Sánchez, visiblemente enfadado, acusaba a la "ultraderecha y la derecha" de lanzar bulos. El presidente decía "no padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan". ““