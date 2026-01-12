Uno de cada tres autónomos sufrió un descenso de su actividad en 2025: ATA prevé un año de "incertidumbre"
- Una cuarta parte de los trabajadores por cuenta propia cree que su negocio irá a peor este año
- El 81,8% de los autónomos tuvo que hacer frente a un incremento de gastos y costes en su actividad
Según el último barómetro de la Federación Española de Trabajadores Autónomos (ATA), el 31,1% de los autónomos de nuestro país sufrió un descenso en su actividad, en el último trimestre de 2025. Es uno los principales titulares que ha dejado el primer barómetro de ATA de este año que ha hecho público su presidente, este lunes. Lorenzo Amor ha señalado que "uno de cada tres tuvo un mal año".
En España hay 3,4 millones de autónomos y, según el informe elaborado por la federación, un 34,9% se mantuvo igual y el 30,8% mejoró su actividad. "Es la regla del tercio, a uno le fue bien, otro se mantuvo y un tercio lo está pasando francamente mal", ha asegurado Lorenzo Amor. Asimismo, el presidente de ATA ha explicado que "las previsiones para el 2026 no son mejores, puesto que el 25% de los autónomos cree que este 2026 será malo para su negocio". Según el barómetro, solo el 16% tiene buenas perspectivas de crecimiento en los próximos doce meses.
Menos facturación y más gastos, según ATA
El informe elaborado por ATA, recoge que la cifra de facturación se redujo para el 35% de los autónomos, en los últimos meses de 2025. Además, para el 30,4% de los trabajadores por cuenta propia se mantuvo el mismo nivel en sus cuentas que el año anterior y para el 31,3% aumentó.
En cuanto a gastos de actividad, para 8 de cada 10 autónomos se incrementaron sus gastos y costes de negocio. El documento de ATA, asegura que solo el 2,6% tuvo una reducción en esas cifras. Y con estas mimbres, el presidente la federación, Lorenzo Amor, ha señalado que el 70% de los autónomos tuvo que subir el precio de sus productos y servicios. En igual medida, 7 de cada 10 autónomos (el 73,6%) prevé que tendrá que subir precios en 2026 y solo un 10,9% cree que no lo hará.
Y si tenemos en cuenta el crédito que solicitan a entidades, se mantiene la demanda en términos generales. En torno a un millón de autónomos, según ATA, tiene algún tipo de financiación bancaria. El informe señala que el 26% de los trabajadores por cuenta propia no solicitó ningún crédito para su negocio en el cuarto trimestre de 2025, "porque no puede endeudarse más", tal y como ha asegurado Lorenzo Amor. Además, un 35% de los autónomos señala que no lo necesita.
Denuncian dificultades para contratar trabajadores
Más de 900.000 autónomos tienen trabajadores a su cargo y, según el texto hecho público este lunes, una tercera parte de los trabajadores por cuenta propia tiene dificultades para encontrar empleados. Solo uno de cada diez apunta que no ha tenido problema para aumentar la plantilla.
Precisamente, 200.000 trabajadores autónomos contrataron a alguna persona para su negocio. En la otra cara, 130.000 disminuyeron la plantilla. Y dos de cada tres autónomos -de los que ya tenían empleados a su cargo- ni redujeron ni aumentaron su personal.
Respecto a las perspectivas para este 2026 que ha comenzado recientemente el 7,4% de los autónomos cree que tendrá que hacer algún despido si la situación no mejora y un 15% estima que deberá contratar al menos a un trabajador en los próximos meses.
Qué exigen los autónomos, según el barómetro trimestral
Según se extrae del informe de ATA, las principales reivindicaciones del colectivo para este año pasan, que colocan en cabeza son estos tres asuntos:
- Exención del pago de la cuota de autónomos mientras están de baja por enfermedad.
- Exención del IVA franquiciado para quienes facturen menos de 85.000 euros al año.
- Reducción de las declaraciones fiscales de trimestrales a semestrales o incluso a una única anual.
"A pesar de que 2025 cierra con crecimiento en cuanto al número de autónomos, la realidad es que ha sido un año nefasto como consecuencia del incremento de la carga impositiva y la incertidumbre, lo que ha conseguido cabrear a los autónomos", ha aseverado el presidente de ATA.
El 85% del incremento de autónomos se concentra en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña. Hay cinco comunidades autónomas que están perdiendo autónomos y son Castilla y León, Asturias, Aragón, Galicia y País Vasco. "Se pierde empleo en pequeñas empresas y continúa el descenso de autónomos en los sectores tradicionales", ha señalado Lorenzo Amor, este lunes.
La morosidad que sufren los autónomos se mantiene estable pero “en proporciones disparadas, porque el 44% de los autónomos sufre la morosidad, tanto pública como privada”, ha asegurado el presidente de ATA. El 27,6% de los trabajadores por cuenta propia sufre morosidad privada, el 5,4% la padece de entidades públicas y un 11% tanto pública como privada.
Además, según datos del barómetro, Los autónomos están notando la situación de "inestabilidad" tanto nacional como internacional. El 95% señala "la inestabilidad" como un problema y lo apuntan en estos porcentajes: El 33,6%, en clave nacional; el 8,6% en clave internacional; y el 53,1% señalan ambas situaciones. Ocho de cada diez autónomos considera que "la incertidumbre" afecta a su negocio y a la economía general. Un 9,1% cree que afecta a la economía, pero no al negocio de su actividad. Y el 3,3% no considera que le afecte.
"Subir el SMI un 3,1% es inasumible"
Durante la presentación del informe, preguntado por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Lorenzo Amor ha denunciado que una subida del 3,1% como propone el Gobierno es "inasumible". "No habríamos visto mal una subida de entre el 1,5 % y el 2 %, pero nos parece bastante distante la postura del 3,1 %", ha aseverado Amor. Además ha acusado a los expertos que han hecho la propuesta del Ejecutivo de "trilerismo estadístico".
Lorenzo Amor asegura que entre los 900.000 trabajadores por cuenta propia que tienen trabajadores a su cargo ya "hay casos en los que el empleado ya gana más que su propio empleador autónomo". Y pide "claridad" al Gobierno sobre la próxima subida que se debate.
También el presidente de ATA ha cargado contra la decisión del Gobierno sobre el IVA franquiciado (la posibilidad de no repercutir el IVA a aquellos autónomos que facturen menos de un umbral de 85.000 euros al año). "Es incomprensible que no se esté aplicando esta directiva europea", ha afeado Lorenzo Amor, quien además ha añadido que daba por hecho que entraría en vigor en enero de 2025 "como en la mayoría de países de la UE”, pero “sorprendentemente” no fue así. Precisamente, según el barómetro de ATA "la exención del IVA franquiciado lo sitúan los autónomos con segunda prioridad", en palabras de Lorenzo Amor.
Y respecto a las cuotas que pagan los trabajadores por cuenta propia, el presidente de ATA ha asegurado, este lunes, que su organización, así como las patronales CEOE y Cepyme, no permitirán que se lleve a cabo un aumento en 2026. Al mismo tiempo Amor ha reclamado que se avance en la mejora de la protección del colectivo. Asegura, por ejemplo, que a seis de cada diez autónomos se les está negando el paro.