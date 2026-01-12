Uno de cada tres autónomos sufrió un descenso de su actividad en 2025: ATA prevé un año de "incertidumbre"

Según el último barómetro de la Federación Española de Trabajadores Autónomos (ATA), el 31,1% de los autónomos de nuestro país sufrió un descenso en su actividad, en el último trimestre de 2025. Es uno los principales titulares que ha dejado el primer barómetro de ATA de este año que ha hecho público su presidente, este lunes. Lorenzo Amor ha señalado que "uno de cada tres tuvo un mal año".

En España hay 3,4 millones de autónomos y, según el informe elaborado por la federación, un 34,9% se mantuvo igual y el 30,8% mejoró su actividad. "Es la regla del tercio, a uno le fue bien, otro se mantuvo y un tercio lo está pasando francamente mal", ha asegurado Lorenzo Amor. Asimismo, el presidente de ATA ha explicado que "las previsiones para el 2026 no son mejores, puesto que el 25% de los autónomos cree que este 2026 será malo para su negocio". Según el barómetro, solo el 16% tiene buenas perspectivas de crecimiento en los próximos doce meses.

Menos facturación y más gastos, según ATA El informe elaborado por ATA, recoge que la cifra de facturación se redujo para el 35% de los autónomos, en los últimos meses de 2025. Además, para el 30,4% de los trabajadores por cuenta propia se mantuvo el mismo nivel en sus cuentas que el año anterior y para el 31,3% aumentó. En cuanto a gastos de actividad, para 8 de cada 10 autónomos se incrementaron sus gastos y costes de negocio. El documento de ATA, asegura que solo el 2,6% tuvo una reducción en esas cifras. Y con estas mimbres, el presidente la federación, Lorenzo Amor, ha señalado que el 70% de los autónomos tuvo que subir el precio de sus productos y servicios. En igual medida, 7 de cada 10 autónomos (el 73,6%) prevé que tendrá que subir precios en 2026 y solo un 10,9% cree que no lo hará. Y si tenemos en cuenta el crédito que solicitan a entidades, se mantiene la demanda en términos generales. En torno a un millón de autónomos, según ATA, tiene algún tipo de financiación bancaria. El informe señala que el 26% de los trabajadores por cuenta propia no solicitó ningún crédito para su negocio en el cuarto trimestre de 2025, "porque no puede endeudarse más", tal y como ha asegurado Lorenzo Amor. Además, un 35% de los autónomos señala que no lo necesita.

Denuncian dificultades para contratar trabajadores Más de 900.000 autónomos tienen trabajadores a su cargo y, según el texto hecho público este lunes, una tercera parte de los trabajadores por cuenta propia tiene dificultades para encontrar empleados. Solo uno de cada diez apunta que no ha tenido problema para aumentar la plantilla. Precisamente, 200.000 trabajadores autónomos contrataron a alguna persona para su negocio. En la otra cara, 130.000 disminuyeron la plantilla. Y dos de cada tres autónomos -de los que ya tenían empleados a su cargo- ni redujeron ni aumentaron su personal. Respecto a las perspectivas para este 2026 que ha comenzado recientemente el 7,4% de los autónomos cree que tendrá que hacer algún despido si la situación no mejora y un 15% estima que deberá contratar al menos a un trabajador en los próximos meses.

Qué exigen los autónomos, según el barómetro trimestral Según se extrae del informe de ATA, las principales reivindicaciones del colectivo para este año pasan, que colocan en cabeza son estos tres asuntos: Exención del pago de la cuota de autónomos mientras están de baja por enfermedad.

de autónomos mientras están de baja por enfermedad. Exención del IVA franquiciado para quienes facturen menos de 85.000 euros al año.

para quienes facturen menos de 85.000 euros al año. Reducción de las declaraciones fiscales de trimestrales a semestrales o incluso a una única anual. "A pesar de que 2025 cierra con crecimiento en cuanto al número de autónomos, la realidad es que ha sido un año nefasto como consecuencia del incremento de la carga impositiva y la incertidumbre, lo que ha conseguido cabrear a los autónomos", ha aseverado el presidente de ATA. ““ El 85% del incremento de autónomos se concentra en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña. Hay cinco comunidades autónomas que están perdiendo autónomos y son Castilla y León, Asturias, Aragón, Galicia y País Vasco. "Se pierde empleo en pequeñas empresas y continúa el descenso de autónomos en los sectores tradicionales", ha señalado Lorenzo Amor, este lunes. La morosidad que sufren los autónomos se mantiene estable pero “en proporciones disparadas, porque el 44% de los autónomos sufre la morosidad, tanto pública como privada”, ha asegurado el presidente de ATA. El 27,6% de los trabajadores por cuenta propia sufre morosidad privada, el 5,4% la padece de entidades públicas y un 11% tanto pública como privada. Además, según datos del barómetro, Los autónomos están notando la situación de "inestabilidad" tanto nacional como internacional. El 95% señala "la inestabilidad" como un problema y lo apuntan en estos porcentajes: El 33,6%, en clave nacional; el 8,6% en clave internacional; y el 53,1% señalan ambas situaciones. Ocho de cada diez autónomos considera que "la incertidumbre" afecta a su negocio y a la economía general. Un 9,1% cree que afecta a la economía, pero no al negocio de su actividad. Y el 3,3% no considera que le afecte.