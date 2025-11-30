Los autónomos se manifiestan contra la "injusticia" que viven: "Nos están exprimiendo como a limones y no podemos más"
- Reclaman cuotas proporcionales ajustadas a los ingresos reales, menos burocracia y el fin del lenguaje "incomprensible"
- Piden una reforma integral del cese de actividad y una protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados
Autónomos procedentes de toda España han participado en la manifestación convocada este domingo en Madrid por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos y han clamado contra la "injusticia" que vive el sector, que se siente "masacrado" pese a ser el "pilar de España".
"Nos están exprimiendo como a limones y ya no podemos más. El limón está completamente seco", ha dicho Carmen Corredor, una de las coordinadoras de la marcha, que ha avanzado que si las Administraciones siguen sin escuchar, continuarán las protestas de los autónomos "con concentraciones mayores o, incluso, paros".
Bajo lemas como "Si el autónomo desaparece, España se desvanece", "Si no trabajo, no cobro pero sigo pagando" o "Si el autónomo se enferma, no puede parar: la cuota lo condena", y cánticos como "Este trimestre no vamos a pagar", ha discurrido la marcha.
El ánimo reivindicativo de los asistentes —por lo general, autónomos con pequeños comercios (no han faltado sectores como, por ejemplo, el de la imagen personal: peluquerías, barberías y estética), según los coordinadores—, se ha sentido durante la marcha, que ha comenzado en la céntrica Plaza de España.
Acto seguido se ha encaminado hacia el Palacio Real de Madrid, donde se ha cruzado con grupos de personas que se dirigían a la concentración convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el Ejecutivo por los casos de corrupción.
Cuotas ajustadas a los ingresos reales
Ya en la Puerta del Sol, la Plataforma ha leído un manifiesto, con las principales peticiones de este movimiento, que reclama cuotas proporcionales ajustadas a los ingresos reales mensuales, la simplificación de la burocracia y el fin del lenguaje "incomprensible".
En el manifiesto se recogen otras peticiones como la exención del IVA hasta 85.000 euros; la eliminación del rol del autónomo como "recaudador del Estado"; la reforma integral del cese de actividad, y una protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados.
También figuran sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida; el derecho al luto; la libertad del pago en efectivo y la "competencia justa" en medios de cobro, y la protección del patrimonio personal y del hogar familiar.
La de Madrid ha sido una de la veintena de manifestaciones que la Plataforma, de reciente creación, ha convocado en toda España. En Barcelona, unas 1.500 personas, según la Guardia Urbana, han pedido una revisión justa de sus cuotas y una protección social equiparable a la de los asalariados". La protesta, con muchos de los participantes vestidos de negro y un guante rojo, como pedía la organización, ha recorrido el centro de la ciudad hasta llegar a la plaza de Sant Jaume.
Los autónomos de Cantabria se han sumado a las marchas llenando la plaza del Ayuntamiento de Santander para denunciar que están "asfixiados" por las cuotas, los impuestos y la burocracia.
En Asturias, alrededor de un millar de autónomos se han unido a la manifestación por el centro de Oviedo para reclamar unas condiciones laborales "dignas".
Las de Madrid, Barcelona, Santander y Oviedo han sido cuatro de la veintena de manifestaciones que la Plataforma, a través de redes sociales y canales como Telegram, ha promovido para la jornada de este domingo. Había convocadas marchas en Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, Mallorca, Murcia, Santiago o Salamanca, entre otras.
Esto es el principio. Se está moviendo todo a nivel de España y seguiremos tirando para adelante hasta que se nos escuche de alguna manera", ha recalcado el coordinador Raúl García, que ha insistido en que lo que los autónomos buscan es que se les reconozcan sus derechos y se les ampare "algo" en la ley.