Los autónomos se manifiestan contra la "injusticia" que viven: "Nos están exprimiendo como a limones y no podemos más"

Autónomos procedentes de toda España han participado en la manifestación convocada este domingo en Madrid por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos y han clamado contra la "injusticia" que vive el sector, que se siente "masacrado" pese a ser el "pilar de España".

"Nos están exprimiendo como a limones y ya no podemos más. El limón está completamente seco", ha dicho Carmen Corredor, una de las coordinadoras de la marcha, que ha avanzado que si las Administraciones siguen sin escuchar, continuarán las protestas de los autónomos "con concentraciones mayores o, incluso, paros".

Bajo lemas como "Si el autónomo desaparece, España se desvanece", "Si no trabajo, no cobro pero sigo pagando" o "Si el autónomo se enferma, no puede parar: la cuota lo condena", y cánticos como "Este trimestre no vamos a pagar", ha discurrido la marcha.

El ánimo reivindicativo de los asistentes —por lo general, autónomos con pequeños comercios (no han faltado sectores como, por ejemplo, el de la imagen personal: peluquerías, barberías y estética), según los coordinadores—, se ha sentido durante la marcha, que ha comenzado en la céntrica Plaza de España.

Acto seguido se ha encaminado hacia el Palacio Real de Madrid, donde se ha cruzado con grupos de personas que se dirigían a la concentración convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el Ejecutivo por los casos de corrupción.