La patronal de autónomos ATA, al Gobierno: "Cotizamos como un ferrari, pero recibimos las prestaciones de un panda"
- Su presidente, Lorenzo Amor, dice que "más de la mitad" de lo que recauda cada año la Seguridad Social sale de su bolsillo
- Asegura que buscarán el acuerdo siempre que "no se toque la tabla de cuotas" sobre la mesa
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos - ATA, Lorenzo Amor, ha acusado este lunes al Gobierno de estar "machacando" a los autónomos con "impuestos, cotizaciones y trabas": "Cotizamos como un ferrari, pero recibimos las prestaciones de un panda", ha afirmado en un duro discurso durante la entrega anual de premios de su organización.
Antes del símil automovilístico, Amor ha asegurado que "más de la mitad" de lo que recauda cada año la Seguridad Social "sale del bolsillo" de los trabajadores por cuenta propia, si se tienen en cuenta sus cuotas y la cotización de sus empleados.
Esta patronal ha entrado en liza con el Ejecutivo desde que se anunció una subida en las cuotas de los autónomos en los próximos años, que luego el Ministerio de Seguridad Social rectificó para aquellos con menos ingresos en 2026. ATA celebró haber "parado el sablazo" con la congelación de dichas cotizaciones, aunque consideró la propuesta todavía "insuficiente" en lo referente a las prestaciones sociales.
"Dejen de pensar tanto en nuestras pensiones, la mayoría de los autónomos no lo hacemos (…) Lo que nos da quebraderos de cabeza es cómo este viernes vamos a pagar nuestras cotizaciones y las de nuestros trabajadores", ha sentenciado este lunes.
Acusa al Ejecutivo de incumplir con las prestaciones: "Trabajamos más y vivimos peor"
De hecho, durante los XXIV premios Autónomo del Año en Madrid de este lunes, Amor ha señalado que los autónomos ya están cotizando de acuerdo con el sistema consensuado en 2022 para fijar las cuotas en función de sus ingresos, pero ha advertido que es el Gobierno "quien no ha cumplido" con su parte de equiparar su derecho a las prestaciones sociales al de los trabajadores por cuenta ajena.
"Trabajamos más y vivimos peor", ha zanjado su intervención en un acto al que han asistido varios líderes del PP, desde el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Han estado también presentes, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, premiada por ATA, y el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, además del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi.
Por ejemplo, según ha expresado, el "llamado paro de los autónomos" —la prestación por cese de actividad— es "un fraude, una estafa", dado que se deniega a seis de cada 10 autónomos que lo solicitan, mientras tampoco existe tampoco un subsidio para mayores o el permiso de lactancia. "No consiste en cotizar más o menos, consiste en tener el derecho", ha dicho.
Buscarán el acuerdo siempre y cuando "no se toque la tabla de cuotas"
Con todo, Amor ha asegurado que trabajarán "con lealtad" y "responsabilidad" para alcanzar un acuerdo, que está supeditado a que "no se toque la tabla de cuotas" que está encima de la mesa y, si acaso, se reduzcan las del "tramo más bajo".
El último planteamiento del departamento de la Ministra Elma Saiz contempla congelar la llamada tabla reducida, es decir, la cuota de los autónomos con menores ingresos (de 670 a 1.166,7 euros al mes) y subir el resto entre un 1% y un 2,5% (entre 2,5 y 14,75 euros) en 2026.
Asimismo, Amor ha pedido que se equipare la protección social a los trabajadores, que se arreglen los "problemas" de la regularización de 2023, que los autónomos colaboradores y familiares recuperen la cotización previa y que ningún trabajador por cuenta propia en pluriactividad tenga que cotizar por la base máxima, como ocurre en el régimen por cuenta ajena.
Finalmente, ha denunciado que el sistema para la regularización no permite reclamar y "muchos autónomos" se han visto en septiembre con sus cuentas embargadas.
Respecto al sistema de la Seguridad Social, ha asegurado que "se equivocan" quienes creen que el déficit puede solventarse con un aumento de las cotizaciones de los autónomos, cuando el gasto en pensiones marca "récord histórico" cada año.
"Deberían estar más preocupados por esos 33.000 millones que le cuesta a la Seguridad Social y a las empresas el absentismo en nuestro país, que eso sí se ha disparado", ha apuntado, una cuestión en la que también inciden desde la CEOE.