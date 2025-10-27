La patronal de autónomos ATA, al Gobierno: "Cotizamos como un ferrari, pero recibimos las prestaciones de un panda"

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos - ATA, Lorenzo Amor, ha acusado este lunes al Gobierno de estar "machacando" a los autónomos con "impuestos, cotizaciones y trabas": "Cotizamos como un ferrari, pero recibimos las prestaciones de un panda", ha afirmado en un duro discurso durante la entrega anual de premios de su organización.

Antes del símil automovilístico, Amor ha asegurado que "más de la mitad" de lo que recauda cada año la Seguridad Social "sale del bolsillo" de los trabajadores por cuenta propia, si se tienen en cuenta sus cuotas y la cotización de sus empleados.

Esta patronal ha entrado en liza con el Ejecutivo desde que se anunció una subida en las cuotas de los autónomos en los próximos años, que luego el Ministerio de Seguridad Social rectificó para aquellos con menos ingresos en 2026. ATA celebró haber "parado el sablazo" con la congelación de dichas cotizaciones, aunque consideró la propuesta todavía "insuficiente" en lo referente a las prestaciones sociales.

"Dejen de pensar tanto en nuestras pensiones, la mayoría de los autónomos no lo hacemos (…) Lo que nos da quebraderos de cabeza es cómo este viernes vamos a pagar nuestras cotizaciones y las de nuestros trabajadores", ha sentenciado este lunes.

Acusa al Ejecutivo de incumplir con las prestaciones: "Trabajamos más y vivimos peor" De hecho, durante los XXIV premios Autónomo del Año en Madrid de este lunes, Amor ha señalado que los autónomos ya están cotizando de acuerdo con el sistema consensuado en 2022 para fijar las cuotas en función de sus ingresos, pero ha advertido que es el Gobierno "quien no ha cumplido" con su parte de equiparar su derecho a las prestaciones sociales al de los trabajadores por cuenta ajena. "Trabajamos más y vivimos peor", ha zanjado su intervención en un acto al que han asistido varios líderes del PP, desde el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Han estado también presentes, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, premiada por ATA, y el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, además del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi. Por ejemplo, según ha expresado, el "llamado paro de los autónomos" —la prestación por cese de actividad— es "un fraude, una estafa", dado que se deniega a seis de cada 10 autónomos que lo solicitan, mientras tampoco existe tampoco un subsidio para mayores o el permiso de lactancia. "No consiste en cotizar más o menos, consiste en tener el derecho", ha dicho.