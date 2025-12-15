Trabajo, CCOO y UGT alcanzan un acuerdo para ampliar a diez días laborables los permisos por fallecimiento.

El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar a diez días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar y para poner en marcha dos nuevos permisos, uno de hasta 15 días laborales para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañamiento en la eutanasia. El acuerdo no contará con el apoyo de la patronal después de que Trabajo decidiera a principios del mes cerrar la negociación tripartita por el bloqueo de la CEOE y Cepyme en la mesa.

Tras la reunión convocada este lunes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha agradecido a los sindicatos haber estado "a la altura de las circunstancias" para incrementar hasta diez días el permiso por fallecimiento de un familiar y 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos de un familiar. "Daremos un paso de gigante para ser un país civilizado en materia de relaciones laborales (...) Lo que hay ahora es anacrónico", ha dicho en rueda, en referencia a los dos días actuales por fallecimiento, ampliables a cuatro cuando se requiere desplazamiento.

"Es una pena, y lo vuelvo a decir, que la patronal española no esté en este acuerdo. Es incomprensible. Tendrán que decir a los empresarios y a las personas trabajadoras de este país por qué se han autoexcluido de una regulación que pone a nuestro país en la modernidad de lo que hacen el resto de países de Europa", ha expuesto.

Para el 'número dos' de Trabajo, este acuerdo debería haber sido de "todos", pero la patronal no ha querido estar por "cálculos que no se entienden cuáles son, pero que no tienen que ver con la productividad, no con el absentismo o con la cultura del esfuerzo". A pesar de ello, ha asegurado que este no es un acuerdo "menos importante y decisivo". "Que la patronal no esté no le resta importancia", ha aseverado.

En este sentido, el secretario de Estado ha pedido a la patronal española que, "en lugar de perseguir trabajadores enfermos, se dedique a mejorar el bienestar de las empresas y de los trabajadores del país". "No hay que perseguir a aquel que enferma, lo que hay que evitar es que los trabajadores y las trabajadoras enfermen. ¿Y sabe cómo enferman los trabajadores? Precisamente cuando tienen que volver a su puesto de trabajo a los dos días de que les fallezca un hijo", ha añadido.

Valoración positiva de UGT Desde el sindicato UGT, han valorado muy positivamente el acuerdo. "Entendemos que esta ampliación del permiso de duelo por fallecimiento era una necesidad porque correspondía a una anomalía normativa", ha asegurado su secretaria de Salud Laboral, Patricia Ruiz, para calificarlo como "el permiso que más necesitan las personas trabajadoras porque es el momento más duro que atraviesa no solamente cualquier persona trabajadora, sino cualquier ciudadano". "Con los dos días que actualmente se reconoce, o los cuatro si hay necesidad de desplazamiento, resulta totalmente insuficiente para hacer frente a esta situación", ha recalcado.