Trabajo reprocha a la patronal su negativa a la reforma de los permisos por defunción y negociará solo con los sindicatos

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este jueves el cierre de la mesa de negociación entre Gobierno, sindicatos y patronal para la ampliación del permiso por defunción. El motivo esgrimido es la "insensibilidad" y la actitud "del no a todo" de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en esta materia.

Al igual que con la mesa de negociación para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, Trabajo ha puesto fin a la mesa tripartita. A partir de ahora negociará con los sindicatos CC.OO. y UGT la extensión del permiso por duelo y la implantación de un permiso por cuidados paliativos. Así lo ha informado Pérez tras la reunión de este jueves con CC.OO., UGT, CEOE y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

El ministerio liderado por Yolanda Díaz propone ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguineidad. El objetivo es que los afectados puedan disponer de cuatro semanas después del fallecimiento en días continuados o discontinuos. Por otro lado, plantea dar hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguineidad.

"Insensibilidad" de la patronal Según Trabajo, "la patronal se ha sentado a decir que no está dispuesta a considerar ninguna medida", diciendo que "no a todo por meras razones económicas". Además, ha sentenciado que la patronal representa a "empresas que tienen los máximos beneficios de su historia y no ha mostrado ni la más mínima sensibilidad". Pérez ha afirmado que puede entender que haya posturas contrarias e intentar negociar para llegar a la solución, pero no entiende la postura de "bloqueo" de la CEOE. Ha señalado que "ha pasado en la ley de prevención de riesgos laborales, está pasando en la transposición de la directiva del salario mínimo y ahora sucede con una materia tan básica como la regulación de los permisos por duelo y fallecimiento". Según el número dos de Trabajo "la patronal está haciendo política", esperando "a ver si el Gobierno cae y la patronal está en plena campaña electoral". Pérez ha querido recordar al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que los permisos no benefician a los trabajadores, ni al Gobierno ni a los sindicatos. El secretario ha defendido que "la mayoría de las empresas de este país entienden y conocen esas situaciones y suelen permitir a los trabajadores que tengan un alivio en ese proceso de duelo". La CEOE anuncia que no acudirá a la mesa de negociación para la reforma del despido

La patronal busca "retroceder en los permisos" A su vez, Pérez ha criticado que la patronal busca "retroceder en los permisos" que los trabajadores ya tenían. Em su opinión, la posición de la CEOE es "política" y no tiene que ver con el diálogo social. Tras el cierre de esta mesa, que se suma al bloqueo de la mesa de prevención de riesgos laborales, Pérez ha sentenciado que "el diálogo social está profundamente herido". Ha destacado que "la actitud de los representantes empresariales en esa mesa no es de recibo y el Gobierno, desde luego, va a cumplir con su cometido, que es gobernar". En este sentido, ha expresado su confianza en poder llegar a un acuerdo con los sindicatos en los próximos días. También espera que estas medidas cuenten con el respaldo de los grupos parlamentarios. También los representantes sindicales de UGT y CC.OO. han confiado en cerrar un acuerdo con Trabajo durante los próximos días y han instado al Parlamento a apoyar esta reforma.

CEOE y Cepyme afirman que nunca ha sido "una mesa de negociación" Según CEOE y Cepyme, nunca se ha tratado "de una mesa de negociación". A través de un comunicado han explicado que "los encuentros mantenidos son fruto de las quejas planteadas por la representación empresarial tras el sorpresivo anuncio de ampliación de dichos permisos al margen precisamente del diálogo social". También han lamentado que "no se haya seguido un cauce adecuado" y que el Gobierno continúe la negociación "en solitario con los sindicatos". Las organizaciones empresariales han sentenciado que no pueden asumir la propuesta de Trabajo "en ninguno de sus extremos". Para CEOE y Cepyme, los planteamientos suponen un nuevo intento de trasladar a las empresas "el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre ciudadanos que corresponde asumir a la Administración". También han denunciado que los cambios en los permisos solo sean para las empresas, "sin tomar en consideración también el sector público", calificándolo como "un nuevo ataque contra el mundo empresarial con un claro objetivo político". También han argumentado que la "falta de concreción e indefiniciones" de otras ampliaciones de permisos "han generado un uso inadecuado", "contribuyendo al repunte del absentismo". 00.30 min Permiso por fallecimiento de familiar: Díaz pide a Garamendi que deje de "frivolizar" y él defiende que no es "mala persona"