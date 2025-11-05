La CEOE rechaza ampliar el permiso por fallecimiento por los costes inasumibles para las empresas
- Los sindicatos apuntan a una "actitud de bloqueo o negación" por parte de la patronal
- La negociación tripartita entre Trabajo, sindicatos y patronales continuará durante las próximas semanas
El Ministerio de Trabajo, los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) no han logrado cerrar la negociación sobre la ampliación hasta 10 días del permiso por fallecimiento. Seguirán negociando durante las próximas semanas.
Según los sindicatos la CEOE ha rechazado la ampliación del permiso de fallecimiento desde los dos días actuales (cuatro en caso de desplazamiento) hasta diez días hábiles argumentando que la ampliación tiene un coste inasumible para las compañías.
Así lo ha explicado la secretaria de Salud Laboral del sindicato UGT, Patricia Ruiz, después de una reunión entre el Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos este miércoles para abordar la ampliación. También se ha discutido la creación de dos nuevos permisos para los cuidados paliativos y la eutanasia. Fuentes de CEOE han rehusado hacer comentarios sobre el contenido de la negociación, más allá de que seguirán trabajando y que volverán a la nueva reunión prevista antes de que acabe el mes de noviembre.
Según Ruiz, la CEOE ha explicado que las empresas no están dispuestas a asumir esos diez días por fallecimiento. Los sindicatos han pedido a la patronal que presente una propuesta responsable y con predisposición al acuerdo o instarán al Gobierno que legisle sin el consenso entre los actores sociales.
A la espera de una propuesta de la CEOE
Según la sindicalista, han "intentado que el texto esté acorde con las necesidades que la patronal ha planteado". Sin embargo, ha apuntado a la "actitud de bloqueo o negación" que mantiene la CEOE en los últimos meses. Por ello, aunque desde UGT se muestren predispuesto a trabajar para el acuerdo tripartito, también apuestan por que el Gobierno legisle y avance por su cuenta.
"Esperemos que la patronal entregue una propuesta concreta que se pueda estudiar con alguna posibilidad de acuerdo", ha afirmado Ruiz. A pesar de esto, no parece que haya ningún punto de consenso debido a la reticencia de los empresarios de ampliar el permiso o a asumir su coste.
En la reunión, a la que ha asistido el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, UGT ha planteado algunas concreciones respecto al texto. Una de estas es que se pueda regular con el mismo funcionamiento con el que lo han hecho otras ampliaciones de permisos como el hospitalario. "Se trata de un permiso necesario porque facilita la conciliación y recuperación del trabajador en un momento de especial dureza", ha añadido Ruiz.
"Muchas veces acaba derivando en una baja por incapacidad temporal porque no son capaces de afrontar administrativamente, emocionalmente o por conciliación el proceso en dos días", ha sentenciado la sindicalista y ha afirmado que muchas personas "acaban acudiendo al médico porque se ven desbordados por la situación". Además, ha recordado que es superior en casi todos los países europeos, por lo que "España no puede quedarse atrás en el permiso retribuido en uno de los momentos más duros que vive un trabajador".