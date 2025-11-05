La CEOE rechaza ampliar el permiso por fallecimiento por los costes inasumibles para las empresas

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) no han logrado cerrar la negociación sobre la ampliación hasta 10 días del permiso por fallecimiento. Seguirán negociando durante las próximas semanas.

Según los sindicatos la CEOE ha rechazado la ampliación del permiso de fallecimiento desde los dos días actuales (cuatro en caso de desplazamiento) hasta diez días hábiles argumentando que la ampliación tiene un coste inasumible para las compañías.

Así lo ha explicado la secretaria de Salud Laboral del sindicato UGT, Patricia Ruiz, después de una reunión entre el Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos este miércoles para abordar la ampliación. También se ha discutido la creación de dos nuevos permisos para los cuidados paliativos y la eutanasia. Fuentes de CEOE han rehusado hacer comentarios sobre el contenido de la negociación, más allá de que seguirán trabajando y que volverán a la nueva reunión prevista antes de que acabe el mes de noviembre.

Según Ruiz, la CEOE ha explicado que las empresas no están dispuestas a asumir esos diez días por fallecimiento. Los sindicatos han pedido a la patronal que presente una propuesta responsable y con predisposición al acuerdo o instarán al Gobierno que legisle sin el consenso entre los actores sociales.