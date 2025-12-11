Díaz tacha de "inhumana" la negativa de la CEOE a ampliar los permisos por fallecimiento y cuidados paliativos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado este jueves de "inhumana" la negativa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a ampliar los permisos por fallecimiento y por cuidados paliativos por los costes "inasumibles" para las empresas.

"Es grave, por inhumana, la actitud de la CEOE ante los permisos que vamos a estrenar en España por cuidados paliativos, los que necesitamos cuando tenemos a un familiar con una enfermedad con una patología grave. ¿Qué ha hecho la patronal? Levantarse de la mesa. Estamos ante una patronal absolutamente inhumana", ha dicho en declaraciones a EFE.

El ministerio que dirige Díaz decidió la pasada semana cerrar la mesa de negociación entre Gobierno, sindicatos y patronal para ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguineidad y hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos. A partir de ahora, negociará solo con los sindicatos CC.OO. y UGT.

Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, recoge dos días "por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad", un permiso que se amplia dos días si hay desplazamiento. En el caso de los cuidados paliativos, no existe este tipo de permiso retribuido para los trabajadores en este momento.

El lunes se celebrará la última mesa del diálogo social Díaz se ha pronunciado así en un viaje de trabajo a la sede en Ginebra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde también ha avanzado que el próximo lunes "se va a celebrar la última mesa de diálogo social" y "España va a legislar" en materia de estos permisos, pese a las reticencias de los empresarios. "Lamento la actitud inaudita de la CEOE, que primero dijo que quería diálogo social para debatir sobre estos permisos" y después, tras meses de trabajo y diálogo, se levanta de la mesa porque sencillamente no quiere algo que es de sentido común", ha añadido. En su opinión, "dos días de permiso para atender el cuidado de alguien que fallece no es justo". Y, a modo de comparación, ha recordado que los permisos por matrimonio son de 15 días, "lo cual está bien, pero cuando fallece un familiar con el que estamos unidos, desde luego este permiso debe de ampliarse".

La patronal dice que no puede asumirlo Las organizaciones empresariales se han defendido asegurando que no pueden asumir la propuesta de Trabajo "en ninguno de sus extremos". Para CEOE y Cepyme, los planteamientos suponen un nuevo intento de trasladar a las empresas "el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre ciudadanos que corresponde asumir a la Administración". A su vez, han denunciado que los cambios en los permisos solo sean para las empresas, "sin tomar en consideración también el sector público", calificándolo como "un nuevo ataque contra el mundo empresarial con un claro objetivo político". También han argumentado que la "falta de concreción e indefiniciones" de otras ampliaciones de permisos "han generado un uso inadecuado", "contribuyendo al repunte del absentismo". 02.54 min Los permisos por fallecimiento: un derecho sin actualizar desde hace 45 años en España Mientras que los sindicatos han afirmado no comprender la postura "economicista" de la patronal y le han pedido reconsiderar sus planteamientos y volver a la mesa de negociación.