Díaz tacha de "inhumana" la negativa de la CEOE a ampliar los permisos por fallecimiento y cuidados paliativos
- Trabajo propone ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento y hasta 15 en el caso de cuidados paliativos
- La patronal dice que las empresas no pueden asumir esos costes "en ninguno de sus extremos"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado este jueves de "inhumana" la negativa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a ampliar los permisos por fallecimiento y por cuidados paliativos por los costes "inasumibles" para las empresas.
"Es grave, por inhumana, la actitud de la CEOE ante los permisos que vamos a estrenar en España por cuidados paliativos, los que necesitamos cuando tenemos a un familiar con una enfermedad con una patología grave. ¿Qué ha hecho la patronal? Levantarse de la mesa. Estamos ante una patronal absolutamente inhumana", ha dicho en declaraciones a EFE.
El ministerio que dirige Díaz decidió la pasada semana cerrar la mesa de negociación entre Gobierno, sindicatos y patronal para ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguineidad y hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos. A partir de ahora, negociará solo con los sindicatos CC.OO. y UGT.
Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, recoge dos días "por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad", un permiso que se amplia dos días si hay desplazamiento. En el caso de los cuidados paliativos, no existe este tipo de permiso retribuido para los trabajadores en este momento.
El lunes se celebrará la última mesa del diálogo social
Díaz se ha pronunciado así en un viaje de trabajo a la sede en Ginebra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde también ha avanzado que el próximo lunes "se va a celebrar la última mesa de diálogo social" y "España va a legislar" en materia de estos permisos, pese a las reticencias de los empresarios.
"Lamento la actitud inaudita de la CEOE, que primero dijo que quería diálogo social para debatir sobre estos permisos" y después, tras meses de trabajo y diálogo, se levanta de la mesa porque sencillamente no quiere algo que es de sentido común", ha añadido.
En su opinión, "dos días de permiso para atender el cuidado de alguien que fallece no es justo". Y, a modo de comparación, ha recordado que los permisos por matrimonio son de 15 días, "lo cual está bien, pero cuando fallece un familiar con el que estamos unidos, desde luego este permiso debe de ampliarse".
La patronal dice que no puede asumirlo
Las organizaciones empresariales se han defendido asegurando que no pueden asumir la propuesta de Trabajo "en ninguno de sus extremos". Para CEOE y Cepyme, los planteamientos suponen un nuevo intento de trasladar a las empresas "el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre ciudadanos que corresponde asumir a la Administración".
A su vez, han denunciado que los cambios en los permisos solo sean para las empresas, "sin tomar en consideración también el sector público", calificándolo como "un nuevo ataque contra el mundo empresarial con un claro objetivo político". También han argumentado que la "falta de concreción e indefiniciones" de otras ampliaciones de permisos "han generado un uso inadecuado", "contribuyendo al repunte del absentismo".
Mientras que los sindicatos han afirmado no comprender la postura "economicista" de la patronal y le han pedido reconsiderar sus planteamientos y volver a la mesa de negociación.
Díaz carga contra la iniciativa para denunciar bajas laborales
En otro orden de cosas, la vicepresidenta segunda también ha criticado la iniciativa de la CEOE en Canarias para crear un buzón de denuncias anónimas sobre bajas fraudulentas y absentismo laboral, al asegurar que "es ilegal", por lo que ha pedido al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que lo retire "de forma fulminante".
"Coloca fuera de la ley a Garamendi", ha insistido la titular de Trabajo, señalando que "los tiempos de los comisarios políticos en España han acabado" y anticipando que se llevará esta polémica iniciativa ante la Agencia de Protección de Datos.
La ministra ha recordado que una de sus primeras medidas al asumir la cartera fue derogar el artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido de personas que se encontraban enfermas, y ha asegurado que la nueva iniciativa va en la misma línea de vulneración de los derechos humanos.
En la misma línea, desde la oposición, PSOE y Nueva Canarias han pedido en el parlamento canario la retirada de este buzón, mientras que los partidos que sostienen al Gobierno (Coalición Canaria y Partido Popular entre ellos), así como Vox, no se oponen.