En directo, última hora del alto el fuego hoy en Gaza: Hamás afirma que ha entregado "todos los cuerpos" de rehenes israelíes que puede recuperar de los escombros

1:23

EE.UU. niega que Hamás haya incumplido el acuerdo de paz

Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han asegurado que no consideran que Hamás haya incumplido el acuerdo de alto el fuego de su presidente, Donald Trump, por la demora en la entrega de los restos de rehenes retenidos en Gaza.



En lugar de sancionar al grupo, han señalado que la Administración Trump trabaja activamente con mediadores internacionales para proporcionar apoyo logístico e inteligencia que permita localizar los cuerpos que permanecen desaparecidos, muchos de ellos posiblemente enterrados entre los escombros de la guerra que devastó la Franja de Gaza durante los últimos dos años, de acuerdo con altos funcionarios en declaraciones a la prensa.



Las declaraciones se realizaron en una llamada de la Casa Blanca a periodistas con dos funcionarios que no pueden ser citados.



Las fuentes han explicado que cuentan con garantías de Hamás, transmitidas a través de intermediarios externos, de que el grupo hará todo lo posible para localizar y devolver los restos de los rehenes, cumpliendo así con sus compromisos internacionales.



Han recordado que el Gobierno estadounidense mantiene un seguimiento estrecho del proceso, subrayando la importancia de la cooperación humanitaria para garantizar la entrega de los cuerpos y la transparencia en el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego.