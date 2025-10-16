En directo, última hora del alto el fuego hoy en Gaza: Hamás afirma que ha entregado "todos los cuerpos" de rehenes israelíes que puede recuperar de los escombros
- Hamás reconoce que el cuerpo entregado el martes a Israel no es de ningún rehén y pertenece a un soldado
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que la segunda fase del plan para Gaza "ya ha comenzado", pese a que aún no ha concluido la primera. Todavía queda pendiente la devolución de todos los cuerpos de los rehenes israelíes aún en manos de Hamás, que se lleva produciendo desde el lunes. Las siguientes etapas del acuerdo, como el desarme del grupo o la transición política en el enclave hacia un gobierno tecnocrático, están aún en el aire.
Estas son las últimas novedades:
- Israel devuelve 45 de los 360 cadáveres de palestinos acordados tras la entrega de los cuerpos de rehenes israelíes
- Israel ha reabierto el paso fronterizo de Ráfah —el único entre Egipto y Palestina— y se prevé que se permita el paso al público este jueves
- La ONU advierte que la Franja necesita un aumento masivo de ayuda humanitaria para cumplir con las necesidades de la población
En directo, alto el fuego en Gaza:
-
1:23
EE.UU. niega que Hamás haya incumplido el acuerdo de paz
Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han asegurado que no consideran que Hamás haya incumplido el acuerdo de alto el fuego de su presidente, Donald Trump, por la demora en la entrega de los restos de rehenes retenidos en Gaza.
En lugar de sancionar al grupo, han señalado que la Administración Trump trabaja activamente con mediadores internacionales para proporcionar apoyo logístico e inteligencia que permita localizar los cuerpos que permanecen desaparecidos, muchos de ellos posiblemente enterrados entre los escombros de la guerra que devastó la Franja de Gaza durante los últimos dos años, de acuerdo con altos funcionarios en declaraciones a la prensa.
Las declaraciones se realizaron en una llamada de la Casa Blanca a periodistas con dos funcionarios que no pueden ser citados.
Las fuentes han explicado que cuentan con garantías de Hamás, transmitidas a través de intermediarios externos, de que el grupo hará todo lo posible para localizar y devolver los restos de los rehenes, cumpliendo así con sus compromisos internacionales.
Han recordado que el Gobierno estadounidense mantiene un seguimiento estrecho del proceso, subrayando la importancia de la cooperación humanitaria para garantizar la entrega de los cuerpos y la transparencia en el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego.
-
0:41
Asesores estadounidenses afirman que ya se está planificando el envío de una fuerza internacional para Gaza
Ha comenzado la planificación para el envío de una fuerza internacional para Gaza con el fin de estabilizar la seguridad en el enclave palestino, según han informado dos asesores estadounidenses de alto rango.
Uno de los principales requisitos del plan de 20 puntos para Gaza de Trump era la formación de una fuerza de estabilización respaldada por Estados Unidos. Estados Unidos ha acordado proporcionar hasta 200 soldados para apoyar la fuerza sin desplegarse en Gaza.
Los dos asesores, en una sesión informativa para periodistas, han afirmado que la tensión entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hamás en el enclave sigue siendo alta.
-
0:12
Buenas noches, arranca aquí la crónica al minuto de la situación en la Franja de Gaza donde este miércoles se cumplen dos años y ocho días desde que se produjo el ataque de la organización islamista Hamás en el sur de Israel que dejó 1.200 muertos y provocó el inicio de los ataques del Ejército hebreo por los que han muerto más de 67.000 palestinos. Puedes leer aquí lo ocurrido este miércoles.