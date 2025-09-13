La relación entre Israel y España se tensa mientras en la UE germina la idea de limitar el acuerdo comercial

Las relaciones diplomáticas entre Israel y España han alcanzado esta semana un pico de tensión sin precedentes después de las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez por los ataques en Gaza, unas sanciones que han derivado en un cruce de acusaciones entre ambos países. Paralelamente, la Unión Europea se ha mostrado abierta a limitar parte del acuerdo comercial con el Estado hebreo, cuya ofensiva militar en la Franja deja decenas de miles de muertos.

La escalada, aunque ha estado presente en los casi dos años de guerra, tuvo un punto de inflexión el lunes. Ese día, en una comparecencia institucional, Sánchez calificaba de "genocidio" la ofensiva israelí en Gaza, que deja más de 64.000 muertos palestinos y una fuerte hambruna ante el bloqueo de la ayuda.

01.20 min España se convierte en blanco de los ataques políticos israelíes tras los choques diplomáticos

El presidente del Gobierno afirmó que España "no tiene bombas nucleares, ni portaaviones, ni grandes reservas de petróleo" para "detener" la ofensiva, pero eso "no significa" que no deje de "intentarlo". En este sentido, anunció nueve medidas en contra de Israel, muchas de ellas reclamadas por su socio de coalición Sumar. Entre ellas, la aprobación "urgente" del embargo de armas a Israel, o del tránsito de barcos o aviones para las fuerzas armadas israelíes, la entrada de personas implicadas en crímenes contra la humanidad del enclave o el apoyo a la ayuda humanitaria y a la Autoridad Palestina, que gobierna solo en Cisjordania.

El Ejecutivo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó de pleno las acusaciones y, como respuesta, acusó al Ejecutivo de España de "antisemita" y de querer tapar sus "casos de corrupción". A su vez, prohibió entrar en su país a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ambas de Sumar por, según dijo, su "apoyo al terrorismo" contra los israelíes.

El Ministerio de Exteriores español respondió que eran consideraciones "calumniosas" y llamó a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, lo que supone la retirada temporal de la diplomática y un posible paso previo a la ruptura de relaciones entre dos países.

Cruce de reproches entre Gobierno, socios y oposición Sumar aplaudió el paso dado por Sánchez contra el Gobierno de Netanyahu y Díaz dijo que el veto de Israel era "un orgullo". Otros socios de la coalición fueron más fríos: Podemos aseguró que no creían en las medidas "hasta que no las vieran" y ERC lamentó "que al PSOE le costaran tanto estas cosas". Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo afirmó que lo que está ocurriendo con la población en Gaza es "inadmisible", pero pidió a Sánchez que se desmarcase de Hamás y actuase "de forma ecuánime". Mientras, Vox criticó que el Gobierno se haya "aliado", a su parecer, con dicha organización islamista palestina. Todo ocurrió en el mismo día en el que se produjo un atentado en Jerusalén, con cinco muertos, entre ellos un melillense, más una decena de heridos. Israel acusa al Gobierno de Sánchez de antisemita y prohíbe la entrada al país a Yolanda Díaz y Sira Rego